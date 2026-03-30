Нейросети убивают Linux. Линус Торвальдс шокирован потоком патчей ядра, которые написал ИИ – их стало слишком много

Создатель Linux Линус Торвальдс выразил свою обеспокоенность по поводу необычно большого количества патчей для шестой предварительной сборки ядра Linux 7.0. Велика вероятность, что всплеск их количества связан с инструментами искусственного интеллекта. Есть риск переноса релиза стабильной версии Linux 7.0 на неопределенный срок.

ИИ-слоп в недрах Linux

Основатель сообщества по разработке Linux и «отец» этой ОС Линус Торвальдс (Linus Torvalds) оказался неприятно удивлен внезапно выросшим объемом патчей, предложенных для Linux 7.0 RC6. Как пишет Neowin, Торвальдс выразил свою обеспокоенность этим и предположил, что как минимум часть этих исправлений – плод труда нейросетей, а вовсе не реальных программистов.

RC – это Release Candidate, предварительная сборка. К моменту выпуска материал ядро Linux 7 доросло до версии RC6, которую Торвальдс выпустил на всеобщее обозрение. Эта сборка может оказаться финальной в череде предварительных, а стабильный релиз Linux 7.0 может состояться в первых числах апреля 2026 г.

Однако этого может и не произойти. Как пишет Neowin, Торвальдс настолько шокирован огромным числом предложенных патчей, что из-за них может перенести выход Linux 7.0 на неопределенный срок. Кроме того, всегда сохраняется вероятность, что Торвальдс забудет вовремя нажать кнопку «опубликовать». Это вполне возможно, поскольку уже происходило ранее – в марте 2025 г. он сознался, что буквально забыл выпустить ядро 6.14 в нужный срок.

Во всем виноваты нейросети

По словам Торвальдса, в конце марта 2026 г. его закидали патчами для Linux 7.0. Он открыто высказал мнение, что это может быть связано с активным использованием участниками сообщества инструментов искусственного интеллекта.

ИИ замедляет развитие Linux

Торвальдс поспешил подчеркнуть, что его пугает именно количество коммитов с исправлениями кода ядра, а не их содержимое. Он отметил, что большинство патчей несут лишь незначительные корректировки, но их в целом становится все больше.

«Хотя у нас заметно больше исправлений, чем обычно, большинство из них очень незначительны, и ничто из этого не кажется мне чем-то действительно пугающим. Много довольно тривиальных, но реальных исправлений. Интересно, не связано ли это с тем, что инструменты искусственного интеллекта стали лучше, и мы столкнулись с определенным «скачком», связанным с этим», – сказал Торвальдс.

Линус, ты ли это?

Точное число полученных им запросов на внесение изменений в код ядра создатель Linux раскрывать не стал. Однако стоит сделать акцент на том, как именно он отреагировал на происходящее.

Торвальдс известен тем, что может сорваться на разработчиках по любому поводу. Ему может не понравиться очень грамотная речь, он совершенно точно по умолчанию не одобряет радикальные изменения, как, например, внедрение в ядро Linux кода на языке Rust. А позже Торвальдс меняет свое мнение на прямо противоположное и начинает ругать адептов старых технологий.

В 2025 г. Торвальдс распекал участников сообщества за то, что те тянут с отправкой патчей и присылают их ему за день перед публикацией нового релиза, а то и позже. И тогда он в выражениях совершенно не стеснялся, в отличие от нынешней ситуации, когда традиционного потока брани от него последовало.

Не исключено, что это связано с личным отношением Торвальдса к нейросетевым инструментам программирования. В начале 2026 г. он открыл для себя вайб-кодинг (когда нейросеть генерирует код в ответ на запрос на естественном языке), и ему все очень понравилось.

Для наглядного сравнения, в середине февраля 2026 г. «отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0. Как сообщал CNews, Торвальдс назвал предложенные для этой версии ядра изменения, связанные с поддержкой подсистемы ММС, «сплошным мусором» и «непротестированным барахлом». Он отказался вносить нововведения в код ядра.

Чего ждать от нового релиза

В Linux 7.0 будет много отличий от 6.х. Как пишет Neowin, в этом релизе особенно выделяются исправления файловых систем. По количеству лидируют патчи для EXT4 и XFS. Торвальдс отметил, что также были внесены обычные исправления драйверов для GPU, RDMA, сети, звука и многого другого, но они составляют лишь треть изменений.

Глобальных «фишек» новой версии ядра Торвальдс ранее не заявлял. Однако он объяснил, почему релиз 7.0 выходит именно сейчас, весной 2026 г. Связано это, как ни странно, с особенностями строения человеческого тела.

В феврале 2026 г. Торвальдс сказал, что сборки Linux с индексом 6.х уходят в прошлое потому, что у него всего 20 пальцев. 8 февраля 2026 г. вышла сборка 6.19, но 6.20, по-видимому, ждать не стоит.