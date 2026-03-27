В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

В России появится еще один аналог Starlink — многофункциональная система персональной спутниковой связи и передачи данных на базе 180 спутников. Эксперты оценивают стоимость группировки в 9-27 млрд руб. Новая группировка должна заменить проект низкоорбитальной спутниковой системы для услуг интернета вещей для предоставления широкополосного доступа в интернет со средней орбиты.

Создание спутниковой системы

Спутниковая система «Гонец» (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») планирует создать новую систему персональной спутниковой связи и передачи данных со 180 космическими аппаратами (КА), об этом объявил генеральный директор «Гонца» Андрей Манойло.

«Буквально в ближайшее время мы заходим в новый перспективный проект. Это многофункциональная система персональной спутниковой связи и передачи данных (МСПССПД), основной фокус которой будет основан на сегменте голосовой спутниковой связи и передаче данных на низких и средних скоростях», — отметил Андрей Манойло.

Система будет специализироваться на передаче коротких сообщений с использованием технологий machine-to-machine (M2M) и internet of things (IoT). Как уточнил Андрей Манойло, технология M2M обеспечивает прямой обмен данными между устройствами без участия человека, а IoT представляет собой IoT-концепцию. Предполагается, что спутники новой системы будут размещены на орбите высотой 750 км над поверхностью Земли. Такое орбитальное расположение позволит обеспечить эффективное покрытие и надежную передачу данных для IoT-устройств и машинного взаимодействия.

Новая спутниковая группировка призвана заменить два ранее планировавшихся проекта, которые не были включены в национальный проект по космосу: низкоорбитальную спутниковую систему «Марафон IoT» для оказания IoT-услуг; космическую систему «Скиф» для предоставления широкополосного доступа в интернет со средней орбиты. Таким образом, новая система объединит задачи по обеспечению связью устройств интернета вещей (IoT/M2M) и предоставлению широкополосного доступа в интернет, которые ранее решались в рамках отдельных проектов.

Национальный проект

Национальный проект по космосу был утвержден в июне 2025 г. с общим объемом государственного финансирования 4,4 трлн руб. до 2036 г. Он включает восемь федеральных проектов по различным направлениям развития космической отрасли.

Самым капиталоемким из них является федеральный проект «Спутниковая связь и наблюдение за Землей». Его финансирование оценивается в 301,9 млрд руб. до 2030 г. и в 1,031 трлн руб. до 2036 г.

В рамках этого проекта «Роскосмос» сосредоточит усилия на следующих ключевых направлениях: обновлении орбитальной группировки спутников серии «Экспресс» на геостационарной орбите для обеспечения населения спутниковым телевидением; развитии высокоэллиптической спутниковой системы «Экспресс-РВ»; создании низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» на базе аппаратов «Рассвет», которая обеспечит жителей страны высокоскоростным интернетом с низкой задержкой сигнала. Таким образом, основной акцент будет сделан на модернизации и развитии спутниковой инфраструктуры для связи и наблюдения за Землей.

Изготовление спутников

В сентябре 2023 г. «Роскосмос» заключил государственные контракты на изготовление спутников «Марафон IoT» и «Скиф» с компанией «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «Решетнев», входит в государственную корпорацию «Роскосмос»). В 2023 г. нашлись деньги лишь на половину плановой численности этих группировок: на 132 КА «Марафон IoT» вместо 264 и на шесть спутников «Скиф» вместо 12.

В 2022 г. был запущен единственный демонстрационный космический аппарат «Скиф-Д», который до сих пор штатно функционирует на орбите.

Уже в декабре 2025 г. первый опытный спутник «Ма­рафон IoT» стартовал с космодрома Восточный.

Сферы применения и задачи

Генеральный директор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка «Аэронет» Национальной технологической инициативы Антон Алексеев считает, что у новой спутниковой группировки «Гонец» существуют перспективы, однако они носят скорее нишевый, чем массовый характер. По его мнению, речь не идет о конкуренции с широкополосными системами спутникового интернета, такими как британская OneWeb, американская Starlink (глобальная система спутникового интернет-соединения, созданная компанией SpaceX) и российская система «Рассвет», о чем ранее информировал CNews. Новая группировка ориентирована на развитие сегмента передачи коротких сообщений между различными устройствами (M2M/IoT), что определяет ее целевое назначение и рыночную нишу. Такой подход, по оценке эксперта, позволит эффективно решать специализированные задачи в области машинного взаимодействия и IoT, не вступая в прямую конкуренцию с высокоскоростными широкополосными спутниковыми системами.

По мнению Антона Алексеева, на новую группировку должен быть спрос, особенно в странах с большой территорией и слабо развитой наземной инфраструктурой. Проект может быть востребован в задачах мониторинга, телеметрии и обеспечения связью удаленных районов. К потенциальным потребителям можно отнести ведомства, отвечающие за безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также компании из нефтегазовой отрасли, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Группировка «Марафон IoT» должна была применяться для IoT, поэтому ее можно считать аналогом создаваемой системы, отмечает директор проектов «АТК консалтинга» Георгий Королев. «Скиф» же скорее имеет схожие цели и задачи с проектом «Рассвет», который предоставляет широкополосную связь в удаленных регионах, поэтому функционал новой системы отличается от функционала «Скифа». Так что нельзя говорить, что «Марафон IoT» и «Скиф» не нашли применения, скорее всего, произошла приоритизация группировок, чтобы не дублировать задачи, считает эксперт. Кроме того, реализация таких проектов сопряжена с технологическими рисками и длительными сроками развертывания, обращает внимание Королев. В текущих условиях мог произойти сдвиг в сторону более прикладных и менее капиталоемких решений, к которым относится новая концепция «Гонца».

Для создания новой спутниковой группировки могут быть использованы аппараты типа CubeSat, которые отличаются относительно невысокой стоимостью, небольшой массой и низкой стоимостью выведения на орбиту, считает Королев.

Цена вопроса

По оценке Антона Алексеева, цена одного такого спутника может гипотетически составлять от 50 до 150 млн руб. Таким образом, по подсчетам «Ведомостей», общие затраты на создание самой спутниковой группировки могут находиться в диапазоне от 9 до 27 млрд руб.

Вместе с тем эксперт Георгий Королев предупреждает, что отдельные расходы на выведение спутников на орбиту могут составить несколько миллиардов или даже несколько десятков миллиардов рублей и должны учитываться при формировании общей стоимости проекта.