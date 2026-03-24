Российская платформа виртуализации «Базис» обновилась до версии 4.5 с поддержкой новых СХД

Компания «Базис», объявила о выпуске версии 4.5 платформы серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise. Обновление расширяет возможности экосистемы «Базиса» за счет более глубокой интеграции платформы с решением для управления программно-определяемыми сетями Basis SDN, улучшает совместимость Basis Dynamix Enterprise с отечественными системами хранения данных, а также предлагает ряд инструментов для повышения производительности и автоматизации управления динамической ИТ-инфраструктурой. Всего релиз 4.5 включает более 90 улучшений и дополнений, направленных на расширение возможностей платформы и повышение удобства работы с ней.



Расширение поддержки отечественных систем хранения данных

Одним из ключевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание и управление дисками, работу с образами и снапшотами, презентацию и депрезентацию дисков на вычислительные узлы. Помимо этого, платформа теперь поддерживает работу с СХД Yadro Tatlin.Unified, версия ПО 3.2; обратная совместимость с предыдущими версиями прошивки Tatlin при этом сохранена. В результате заказчики получают большую свободу выбора оборудования при проектировании импортонезависимой инфраструктуры и дополнительный комфорт при работе с этим оборудованием средствами платформы.

Одним из ключевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД

Эффективное использование дискового пространства

В релизе 4.5 реализована поддержка unmap для дисков виртуальных машин. Теперь когда виртуальная машина удаляет файлы, освободившееся пространство не просто помечается как свободное внутри гостевой ОС, а возвращается обратно в систему хранения данных. Это позволяет более рационально использовать емкость СХД, что особенно актуально для организаций с большим парком виртуальных машин и при работе с тонкими (thin-provisioned) дисками.

В релизе 4.5 реализована поддержка unmap для дисков виртуальных машин

Развитие интеграции с программно-определяемыми сетями

Версия 4.5 развивает нативную интеграцию платформы Basis Dynamix Enterprise с решением для организации программно-определяемых сетей Basis SDN и предлагает обновленный набор сетевых функций. В частности, при создании виртуальных машин теперь можно автоматически подключать сетевые сегменты программно-определяемой сети (SDN) с созданием логических портов — это упрощает сетевую настройку и сокращает количество ручных операций для администраторов.

Автоматизация управления узлами

Basis Dynamix 4.5 получила механизм автоматической смены статуса физического узла с «На обслуживании» на «Работает» — соответствующая настройка появилась на странице «Физические узлы» интерфейса платформы. Вместе с хостом автоматически запускаются размещенные на нем виртуальные машины, которые были привязаны к нему в момент получения хостом статуса “На обслуживании”. Функция доступна как для отдельных узлов, так и для целых зон, что упрощает обслуживание крупных инсталляций.

Другие улучшения

Помимо вышеперечисленного, в Basis Dynamix 4.5.0 реализован ряд небольших, но важных улучшений, которые повышают удобство администрирования платформы. Появился механизм Watchdog для автоматического восстановления зависших виртуальных машин, добавлена поддержка режима Cache Write Through для повышения производительности дисковой подсистемы, упрощена процедура первоначальной установки благодаря минимальному конфигурационному файлу, а спецификация API платформы обновлена до OpenAPI 3.1.0.

«Одной из важнейших задач в рамках развития нашей флагманской платформы Basis Dynamix Enterprise является поддержание ее совместимости с актуальным инфраструктурным оборудованием и ПО. Это касается в том числе и нашего собственного решения для организации программно-определяемых сетей Basis SDN, которое успешно работает в тестовых средах заказчиков и быстро развивается с учетом их пожеланий. Нашей целью является не просто поддержка отечественных систем хранения данных, инструментов резервного копирования или других решений. Мы хотим дать заказчику возможность построить на базе Basis Dynamix Enterprise полностью импортонезависимую динамическую ИТ-инфраструктуру, не ограничивая его при этом в выборе поставщиков "железа" или программных продуктов», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

