Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU

Компания Nebius намерена осуществить выпуск конвертируемых облигаций на общую сумму до $4,6 млрд. Средства пойдут на строительство ЦОД для ИИ и покупку GPU. Это произошло по заключения рекордного для Nebius контракта с корпорацией Meta, сумма которого может составит до $27 млрд.



Nebius размещает облигации на сумму $4,3 млрд

Компания Nebius объявила о ценновых параметров выпуска конвертируемых облигаций. Изначально компании планировала выпустить облигации на общую сумму $3,75 млрд, в том числе на $2 млрд со сроком погашения в 2031 г. и на сумму $1,75 млрд - к 2033 г. В итоге компания разместит облигации на общую сумму $4 млрд, в том числе на сумму $2,25 млрд со сроком погашения в 2031 г. и на сумму $1,75 млрд со сроком погашения в 2033 г.

Ставка по первому из этих траншей составит 1,25%, по второму — 2,625%. Кроме того, Nebius предоставил первоначальным покупателям облигация опционы на дополнительный выкуп ценных бумаг. В случае с займом со сроком погашения в 2031 г. опционы выданы на облигации на общую сумму $337,5 млн, в случае с займом со сроком погашения в 2033 г. — на $262,5 млн.

Волож ищет деньги на покупку чипов Nvidia

Таким образом, всего Nebius может разместить облигации на сумму до $4,6 млрд. Чистая выручка компании от размещения облигации составит $3,96 млрд или $4,55 млрд в случае реализации опционов. Облигации будут проданы в ходе частного размещения среди квалифицированных инвесторов.

Доверительным управляющим по облигационным займам станет U.S Bank Trust Company. Облигации при определенных условиях и в определенные периоды времени можно будет обменять на акции Nebius класса «А» (одна акция - один голос). Nebius сможет досрочно выкупить облигации не ранее 20 марта 2029 г. (в случае с облигациями с погашением в 2031 г.) и не ранее 20 марта 2030 г. (в случае с облигации со сроком погашения в 2033 г.).



Nebius намерены использовать выручку от размещения облигаций для финансирования строительства и обустройство центров обработки данных (ЦОД), инвестиции в развитие своего облачного решения для искусственного интеллекта (ИИ), расширение сети ЦОД и приобретение ключевых компонентов, включая графические процессоры.

Рекордный контракт Nebius и Meta

Чуть ранее Nebius заключила рекордный для себя контракт с корпорацией Meta (владелец WhatsApp, Instagram и Facebook, признана в России экстремистской). Соглашение предусматривает предоставление в течение лет в пользу Meta дополнительных вычислительных мощностей на основе графических процессоров (GPU) для развертывание платформы Nvidia Vera Rubin. Сумма данного соглашения составляет $12 млрд.

Кроме того, Meta обязалась выкупать дополнительные нераспределенные мощности на основе GPU в кластерах Nebius. Соглашение также будет действовать в течение пяти лет, его сумма составит $15 млрд. Таким образом, всего по двум данным контактам Nebius может получить до $27 млрд. Еще один контракт с Meta - на сумму $3 млрд - был заключен Nebius летом 2025 г.

Как Nebius привлекает инвестиции

Также летом 2025 г. Nebius заключила крупнейший для себя (на тот момент) контракт с Microsoft. Согласно нему, Microsoft получит вычислительные мощности в ЦОД Nebius в США на сумму до $17,4 млрд. Контракт может быть продлен до 2031 г., а его сумма увеличена про $19,4 млрд.

В 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от консорциума инвесторов, включая Nvidia и американские инвестиционные фонды Accel и Orbis Investments, Летом 2025 г. Nebius двумя равными траншами разместила конвертируемые облигации на общую сумму $1 млрд. Первый транш предполагает погашение в 2029 г., второй — в 2031 г.

Затем, после заключения контракта с Microsoft, Nebius провела допэмиссия своих акций сумму $1,15 млрд . Одновременно были размещены два конвертируемых транша облигаций на сумму $1,58 млрд со сроками погашения в 2030 г и и 2032г. Таким образом, всего в тот момент было размещено облигации на общую сумму $3,16 млрд, а общий объем привлеченного в то т момента долгового и акционерного финансирования составил $4,2 млрд.

В начале 2026 г. Nebius договорилась о совместном партнерстве с Nvidia с целью продвижения облачных решений следующего поколения для рынка ИИ. В рамках соглашения Nvidia согласись приобрести варианты (опционы с правом продажи на бирже) на покупку акций Nebius на общую сумму $2 млрд. Вырученные средства Nebius направит на строительство новых ЦОД и развитие своего облачного решения Fuul-Stack AI iCloud.

Финансовые показатели Nebius

По итогам 2025 г. выручка Nebius выросла почти в 6 раз и составила $529,8 млн. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имеет отрицательное значение - минус $64,9 млн, размер данного убытка сократился в 3,5 раза. Компания получила чистую прибыль до продолжающей деятельности на сумму $29 млн (против соответствующего убытка по итогам 2024 г. на сумму $352 млн), в то же время скорректированный чистый убыток увеличился почти в два раза и составил $446,7 млн.

Как Yandex превратился в Nebius

Компания Nebius зарегистрирована в Голландии и исторически называлась Yandex. Данная компания была владельцем российского «Яндекса». В 2024 г. Yandex продал свое российское подразделение — МКПАО «Яндекс» — консорциуму инвесторов за 475 млрд руб. Сейчас приобретенная данный консорциумом доля распределена между структурами основного владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, группы «Интеррос» Владимира Потанина, основателя Leta-IT Company Александра Чачава и гендиректора специализированного депозитами «Инфиниум» Павла Прасса, а также «Фондом первых», представляющих интересы топ-менеджеров «Яндекса».

У Yandex остались ряд старт-апов: Nebius AI (графические вычисленяи в сфере ИИ), Tolaka (генеративный ИИ), разработчик беспилотного транспорта Avride, образоательная платфомра Tripleten и др. Компания была переименована в Nebius и сконцентрировалась на строительстве ЦОД для ИИ в США, Великобритании и Франции. Американская биржа Nasdaq возобновила торги акциями компании. К руководству компании вернулся ее основатель Аркадий Волож, он же является основным акционером компании.