В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Дочернее предприятие «Росатома» освоило производство материалов для различных типов современных лазеров. Их могут использовать для военной и медицинской техники, а также создания квантовых компьютеров. Ранее такие материалы закупались в странах Европы или Азии.

Кристаллы для лазеров

Как выяснил CNews, в России за 1,3 млрд руб. создали специальные материалы для лазеров. Разработка была завершена в конце 2025 г., следует из портала госзакупок.

Так, входящее в Росатом НПП «Инжект» освоило производство активных лазерных элементов на основе монокристаллического ванадата гадолиния с неодимом (Nd:GVO), монокристаллического ванадата иттрия с неодимом (Nd:YVO), монокристаллического калий-иттриевого вольфрамата (Yb:KYW), калий-гадолиниевого вольфрамата (Yb:KGW) и сапфира, легированного титаном (Ti:Sapphire).

Эти материалы до сих пор закупались зарубежом у таких компаний как The Roditi International Corporation (Великобритания), Coherent Corp. (США), CRYTUR (Чехия), Shanghai Crylink Technology (Китай), Beijing JIEPU TREND Technology (Китай), Chengdu Dongjun Laser (Китай).

НПП «Инжект» как раз специализирующется на разработке и серийном выпуске полупроводниковых лазеров, лазерных диодов, модулей и источников питания к ним. Компания также производит оптические компоненты (зеркала, линзы) с напылением и обеспечивает компонентами медицинскую, измерительную технику и лидары.

Почему это важно

«Внедрение разработанных технологий позволит обеспечить опережающее развитие отечественного производства приборостроения в области квантовой электроники, промышленную независимостью с целью государственной безопасности и установить технологический паритет с западными странами и позволяют создавать широкий круг современных лазерных систем и перспективных изделий военной, вооруженной и специальной техники», — следует из технического задания.

«Росатом»
В России освоены материалы для специальных лазеров


Это могут быть системы наведения, дальномеры, средства противодействия оптике, технологические лазеры для резки и сварки на оборонных заводах и т.д.

Современные лазеры работают на специально выращенных кристаллах с добавлением редкоземельных металлов (неодима, иттербия, титана).

До 2022 г. Россия импортировала до 80% лазерных кристаллов высокого качества, преимущественно из Китая, Германии и США, рассказал CNews эксперт государственного центра научно-технологической экспертизы (РИНКЦЭ), д.т.н. РТУ-МИРЭА Арслан Мустафаев.

Где используются материалы

Материалы на основе ванадатов с неодимом используются для создания твердотельных лазеров с преобразованием частоты. Это компактные и мощные лазеры, генерирующие излучение в зелено-оранжевой области спектра, востребованы в медицине, биологии, спектроскопии и для дистанционного зондирования, пояснил эксперт.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Вольфраматы с иттербием применяются в фемтосекундных лазерах и лазерах с перестраиваемой длиной волны. Ключевое применение - научные исследования, прецизионная микрообработка материалов без тепловых повреждений, лазерная спектроскопия и квантовые коммуникации, продолжил Мустафаев.

По его словам, на основе сапфира, легированного титаном, конструируют перестраиваемые лазеры с ультракороткими импульсами. Благодаря возможности плавной перестройки длины волны в широком диапазоне (примерно от 680 до 1100 нм), они стали инструментом для фундаментальной науки, исследования химических реакций в реальном времени и создания элементов квантовых компьютеров.

«Эти материалы относятся к критическим микроэлектронным и фотонным технологиям, включённым в перечень приоритетов научно-технологического развития РФ, — отметил Мустафаев. — Благодаря таким наработкам возможно организовать производство промышленных лазерных станков для машиностроения; медицинских лазерных систем, сертифицированных для клинического применения; научных установок для квантовых вычислений и спектроскопии; систем целеуказания и связи для оборонной промышленности».

Кристина Холупова

Другие материалы рубрики

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
