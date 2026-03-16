Россиян не подпускают к наличным. На фоне отключений интернета бесследно исчезли тысячи банкоматов – картой не заплатить, деньги не снять

Россия откатилась до 2010 г. по количеству работающих банкоматов. К началу 2026 г. их в стране осталось столько, сколько было 16 лет назад. Всего за год их стало меньше на 5900 по всей стране, а за 12 лет – меньше примерно на 100 тыс. При этом во многих регионах нет доступа к мобильному интернету – нет возможности заплатить картой (терминалы часто работают через сотовые сети) и с телефона. Сокращение числа банкоматов лишает россиян возможности снять свои деньги со счета и расплачиваться наличными.

Не пользовались наличными, нечего и начинать

Российские банки продолжают усложнять россиянам доступ к своим деньгам, хранящимся на счетах. В стране быстро сокращается количество банкоматов – согласно статистике Центробанка, к началу 2026 г. их осталось немногим более 138 тыс.

Такое количество может показаться внушительным, но на деле это не совсем так. Во-первых, ровно столько же банкоматов в России было в первой половине 2010 г., то есть 16 лет назад.

Во-вторых, к середине 2014 г. число банкоматов в стране выросло до 235,5 тыс. – это верхний предел для России, после которого столь обширная сеть устройств по приему и выдаче наличных денег стала уменьшаться.

Статистика Центробанка не уточняет, какой именно банк отключил наибольшее число банкоматов по итогам 2025 г. Однако есть другие данные – о закрытии банковских отделений. К началу 2025 г. их по стране стало меньше примерно на 1700, и 900 из них закрыл Сбербанк. Такие отделения тоже могут выдавать наличные (через кассу), то есть их исчезновение негативно влияет на простоту доступа к деньгам.

Что это значит

Чем меньше в стране банкоматов, тем больше времени потребуется добираться до ближайшего. Важность этих устройств для россиян с весны 2025 г. в значительной степени выросла – в стране начали массово блокировать мобильный интернет, без которого невозможно оплатить покупку с телефона, а иногда и просто картой. Терминалы часто работают именно по сотовым сетям.

Jpmorgan Поиск банкомата может затянуться на долгие часы

Также в России часто невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi – CNews писал, что авторизация во многих из них происходит через SMS, которые не всегда приходят на фоне сбоев сотовых сетей. Помимо этого, публичные сети Wi-Fi сами по себе далеко не так безопасны, как может показаться – CNews сообщал, что их активно используют хакеры для доступа к устройствам пользователей.

В результате у россиян остается два варианта – отказаться от товара или услуги за неимением возможности оплатить «цифрой» или использовать наличные. А в условиях перманентного исчезновения банкоматов это становится делать все сложнее.

Проблема в цифрах

За весь 2025 г. российские банки отключили в общей сложности 5900 банкоматов по всей России. Это довольно высокий, но все же не рекордный показатель – в 2023 г. россияне не досчитались 29 тыс. банкоматов, в том числе в крупных городах.

Для сравнения, в 2020 г. таких устройств стало меньше лишь на 2600, что стало минимальным результатом за минувшие шесть лет. В 2024 г. было отключено в пределах 7000 банкоматов.

«Белые списки» не помогают

Жители многих российских регионов давно привыкли к отсутствию интернета, но только не москвичи. В начале марта мобильный интернет перестал работать в столице, и это продолжалось как минимум на протяжении недели.

В августе 2025 г. в России появились так называемые «белые списки» сайтов и сервисов, которые обязаны работать при блокировках мобильного интернета. Однако спустя полгода они до сих пор не устоялись, и поначалу в них не было сервисов крупнейших банков – проекты Сбербанка, к примеру, внесли в них лишь в ноябре 2025 г.

Но, как показала практика Москвы, «белые списки» тоже работают не всегда. В столице первые дни не функционировали даже те сервисы, которые функционировать обязаны – маркетплейсы, приложения банков и пр. Их работу удалось наладить лишь через несколько дней после начала блокировок.

К тому же ограничения мобильного интернета ломали еще и обычную сотовую связь – в некоторых районах Москвы невозможно было ни позвонить, ни даже отправить SMS-сообщение. Это вызвало повышенный интерес москвичей и гостей столицы к рациям, стационарным телефонам и даже пейджерам.

Однако все это – вовсе не панацея. Пейджинговой экосистемы в Москве не осталось, а с марта 2026 г. силовики имеют право блокировать россиянам в принципе все виды связи, включая фиксированную.