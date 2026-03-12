CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Назад в век угля и пара. Москва отрекается от цифровизации и начинает вызывать такси по телефону и платить наличными

Жители и гости Москвы, самого цифровизированного города России, возвращаются к оплате наличными деньгами. Также в столице вновь процветает заказ такси голосом, по телефону, как 25 лет назад. Такую опцию «Яндекс» внедрил в свой сервис заказа такси. Причина – в Москве «из соображений безопасности» на протяжении недели не было мобильного интернета, не работали даже точки публичного Wi-Fi. При этом снять наличные тоже непросто – количество банкоматов и отделений банков сокращается с фантастической скоростью.

Вернуть всем 2000 год

Москва начала возвращаться к оплате наличными деньгами и к вызову такси через диспетчеров. Как пишет РБК, «Яндекс Такси» начал предлагать своим клиентам вернуться к аналоговым технологиям – в приложении «Яндекс Go» при заказе такси появилась кнопка «Заказать по телефону за наличные».

Увидеть ее москвичи и гости столицы могут при отсутствии подключения к интернету, а это в Москве теперь почти повсеместное явление – с 3 по 10 марта 2026 г. в столице наблюдались массовые перебои в работе мобильного интернета, а в некоторых районах города периодически отключается и обычная сотовая связь.

Как сообщили РБК представители «Яндекс Такси», кнопка заказа по телефону и оплаты наличными не является чем-то новым и давно встроена в приложение. Однако раньше пользователи не отмечали ее наличие, хотя перебои с мобильным интернетом случались в столице и раньше.

565565tax6_1.jpg

Министерство транспорта России
Некогда простейший процесс заказа такси превратился в Москве в труднопроходимый квест с наличными и диспетчерами

Впрочем, они не были настолько затяжными. Массовые блокировки мобильного интернета в России начались весной 2025 г. и добрались до Москвы к 9 мая 2025 г. – тогда в столице его не было примерно пару дней, и то в удаленных от центра города районах он функционировал.

Куда делся интернет

Блокировки мобильного интернета в российских регионах с самого начала преподносились властями как средство защиты граждан – к примеру, в мае 2025 г. их таким образом защищали от БПЛА. Спустя почти год официальный нарратив не изменился – Москву оставили без мобильного интернета вновь из соображений безопасности.

10 марта 2026 г. официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что все отключения интернета и связи «происходят строго в соответствии с действующим законодательством». «Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это все, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, – конечно же, это предмет дополнительного анализа», – сказал он «Известиям».

Операторы связи увязали неработающий в столице мобильный интернет с другими причинами. В частности, 6 марта 2026 г. «Билайн» и Т2 сообщили «Ведомостям», что это связано с некими «внешними ограничениями», природу которых они не раскрыли.

Где взять деньги

Главный источник наличных денег в современной России – это банкоматы, однако их число стремительно сокращается по всей стране. По данным Центробанка, к 1 января 2025 г. в стране числилось 137,1 тыс. устройств, однако менее чем через год, к 1 октября 2025 г, их стало почти на 5000 меньше – осталось около 132,9 тыс.

Сейчас банки настроены на сокращение своих сетей банкоматов, хотя в начале предыдущего десятилетия все было наоборот. Для примера, 1 апреля 2010 г. в России работало 92,5 тыс. банкоматов, а спустя всего три месяца, к 1 июля 2010 г., их стало 138,9 тыс. Другими словами, всего за три месяца 2010 г. в России появилось свыше 46 тыс. новых банкоматов. Если сравнивать, выходит, по числу банкоматов Россия откатилась на 15 лет назад.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Наличные можно получить и в кассах, расположенных в отделениях банков, но и их в России становится все меньше. В январе 2026 г. CNews писал, что по итогам 2025 г. банки закрыли в стране 1700 своих офисов.

Активнее всего сеть отделений сокращал Сбербанк. В 2025 г. россияне не досчитались 900 его филиалов.

Wi-Fi не поможет

С лета 2025 г. в России активно развивается сеть публичных точек доступа Wi-Fi – они продвигаются именно как альтернатива заблокированному мобильному интернету. Однако почти все они требуют авторизации, и часто для этого используется одноразовый код из SMS.

В Москве в начале марта 2026 г. необходимость авторизации в публичной сети Wi-Fi стала непреодолимым препятствием. Жители и гости столицы жаловались, что не могли получить SMS с кодом – сотовая связь не работала.

А иногда под видом сетей Wi-Fi россиянам преподносят сотовые сети – например, в транспорте. Если мобильный интернет начинают блокировать, то они тоже перестают функционировать.

Геннадий Ефремов

