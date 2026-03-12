На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

На «Госуслугах» теперь можно подать жалобу на неправомерные звонки и сообщения от кредиторов. Сервисом могут воспользоваться россияне и иностранцы. Жалобу может подать должник или его представитель, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором родственника./p>

Внедрение онлайн-сервиса

На «Госуслугах» появилась возможность жаловаться на коллекторов, об этом CNews сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Среди причин для обращения указаны угрозы, ругань и оскорбления, оказание психологического давления и звонки в недопустимое время.

По информации Минцифры, жалобу может подать должник или его представитель, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором родственника.

Нарушениями считается следующее: разглашение сведений о долге третьим лицам; угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления; звонки и сообщения с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные; частые звонки и сообщения.

Заявление нужно подписать электронной подписью и предоставить доказательства нарушений. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассмотрит обращение за 30 дней.

Право на запрос у операторов о звонках коллекторов

В июне 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает право судебных приставов запрашивать у операторов связи информацию для выявления нарушений со стороны коллекторов. По закону, кредитору или представителю кредитора можно звонить должнику только с номеров, выделенных на основании договора с сотовым оператором. Запрещается также скрывать информацию о номере и адрес электронной почты, с которых поступают звонки и письма.

Ранее в пояснительной записке говорилось, что практика ФССП показывает, что большинство нарушений при возврате просроченной задолженности связано с использованием сотовой связи, включая звонки и SMS от коллекторов.

«Нарушаются временные и количественные ограничения взаимодействия (звонки в ночное время или автодозвон), осуществляется неправомерное взаимодействие с третьими лицами без наличия согласия таких лиц (звонки на работу, соседям, родителям и т.д.), в отдельных случаях подобные действия блокируют работу социальных учреждений или государственных органов», — уточнялось в документе.

Одобренный закон позволяет судебным приставам запрашивать информацию у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй для проверки жалоб на нарушения при взыскании долгов. По информации ФССП, кредитор или его представитель могут взаимодействовать с должником только с абонентских номеров, выделенных по договору с оператором связи. При этом, запрещается скрывать номер телефона и адрес электронной почты, с которых осуществляются вызовы или отправляются сообщения.

Использование буквенного или символьного обозначения вместо номера телефона не будет считается сокрытием информации, если в сообщении указаны Ф.И.О. или наименование кредитора и его контактный номер, следует из документа. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 г., за исключением ряда положений.

Факты нарушений со стороны взыскателей

По данным ФССП, за 2024 г. признала обоснованными 9,4 тыс. жалоб россиян на взыскателей долгов, что на 36,3% больше, чем в 2023 г., и рекорд за время раскрытия такой статистики — с 2019 г. Причем, доля заявок, по которым подтвердились факты нарушений со стороны взыскателей, также достигли максимальных за пять лет 29% от общего числа рассмотренных обращений граждан — 32,3 тыс.

В 2024 г. доля обоснованных жалоб увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с 2023 г. Россияне подали в службу судебных приставов 51,8 тыс. жалоб на коллекторов в 2024 г., что на 8,6% меньше, чем в 2023 г., и ниже уровней 2022 г., но все еще значительно больше, чем в период с 2019 по 2021 г. Распределение жалоб оставалось стабильным последние несколько лет: более половины всех жалоб приходилось на микрофинансовые организации (МФО), около 30% — на банки, и до 10% — на профессиональные коллекторские агентства.