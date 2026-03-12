Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня.

03_shojtov_aleksandr_mintsifry_2025-06-24-15_600x600.jpg
На CNews FORUM Кейсы 2025 выступал с докладом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

04_2025-06-24-prize-119_600x600.jpg
Награждение победителя в номинации «Виртуализация: проект года» на CNews FORUM Кейсы 2025

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

02_shadaev_maksut_mintsifry_rf_2023-06-20-04.jpg
Максут Шадаев, глава Минцифры России, частый гость на CNews FORUM Кейсы

Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

11_atoyan_anton_sberteh_2025-06-24-16_600x600.jpg
Заместитель гендиректора «СберТех» Антон Атоян на CNews FORUM Кейсы 2025

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Платформы контейнеризации», «Мобильность в бизнесе», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.

09_chudinov_dmitrij_pochta_rossii_2025-06-24-08_600x600.jpg
Заместитель гендиректора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов на CNews FORUM Кейсы

В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения
CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о разработке и тестировании ИИ-технологий
Победителем в номинации «Виртуализация: проект года» признана компания Basis
Директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства Елена Трошина выступила с докладом об ИИ в сельском хозяйстве
Победителем в номинации «ESM: Импортозамещение года» признано «Лукоморье», Россельхозбанк
Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов: «Почта России» полигон для улучшения решений и лучших практик регуляторов
Победителем в номинации «Операционные системы. Инновация года» признана «Альт Рабочая станция 11» — первая на российском рынке операционная система с графическим окружением GNOME 47.4
Заместитель генерального директора «СберТех» Антон Атоян
Победители в номинации «Хранение и управление данными. Импортозамещение года» — VKTech и «Северсталь»
Директор по работе с корпоративными клиентами в «Битрикс24» Александр Воеводин
Basis награжден премией «Инновация года» в номинации «Решения для управления программно-определяемыми сетями»
Заместитель руководителя департамента внедрения и сопровождения информационных систем в «Газпром Бурение» Александр Фарберов
Победители в номинации «Частное облако в машиностроении проект года» — VK Cloud и «Автоваз»
Исполнительный Вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин
Заместитель Председателя Правления, МКБ Николай Ульянов
Директор департамента ИТ-обеспечения МКБ Виктор Круглов
Директор по цифровым инновациям и ИТ «Лента» Сергей Сергеев
Директор департамента технологий искусственного интеллекта «РУСАЛ» Михаил Граденко
Вице-президент по информационным технологиям транспортная группы FESCO Дмитрий Суровец
Директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев
Стенд Linx Cloud на CNews FORUM Кейсы 2025
По окончании мероприятия состоялся розыгрыш призов от спонсоров CNews FORUM Кейсы
Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

