Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Инструмент для миграции Jira в облако

Компания Atlassian признала, что ее обновленный инструмент для переноса пользовательских данных Jira в облако после доработки стал работать медленнее, чем его предыдущая версия, пишет The Register.

Необходимость в миграция в облако у действующих пользователей серверных версий Jira (Jira Server) возникла, после того, как компания приняла решение в конечном счете отказаться от их поддержки, а в качестве альтернативы – предложить доступ к ПО по модели SaaS.

Старший инженер-программист Atlassian Приянш Джайн (Priyansh Jain) в сообщении, опубликованном в официальном блоге, сообщил, что в компании существует отдельная команда специалистов, занятая в разработке специальной миграционной платформы, которая призвана обеспечить перенос данных клиентов в облако.

Первая ее версия имела архитектуру на базе API и, как выяснилось на практике, имела проблемы с масштабируемостью и производительностью, а также не подходила особо крупным клиентам.

Поэтому в Atlassian занялись переработкой архитектуры, которая, по словам Джайна, «работала более слаженно, позволяла избегать узких мест и проблем с масштабируемостью, которые возникали при использовании предыдущего варианта с API». Компания решила предоставить ее клиентам, которым требовалось перенести в облако системы на базе Jira с численностью пользователей до 20 тыс. человек.

Однако в ходе тестирования новой архитектуры выяснилось, что обновленный инструмент на ее основе выполняет поставленную задачу на 34% дольше, чем его исходная версия, а общая скорость переноса рабочих элементов (work Items) Jira в синтетических тестах снизилась примерно на 60%.

Фото: William Liu / unsplash.com Atlassian продолжает работу над платформой для переноса данных клиентов в облако

Jira – это популярная проприетарная система управления проектами, созданная австралийской компанией Atlassian. В августе 2025 г. CNews писал о том, что почти треть отечественных компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, в том числе Jira, даже несмотря на уход Atlassian из России. В августе 2023 г. компания уведомила клиентов из нашей страны о том, что их учетные записи в сервисах Atlassian будут заблокированы в течение месяца.

Работа над ошибками

Чтобы устранить выявленные недостатки, специалистам Atlassian потребовалось внести ряд изменений в архитектуру платформы.

Так, поэкспериментировав с размерами и конфигурациями нод (вычислительных узлов в кластере, которые используются для переноса клиентских данных в облако), инженеры пришли к выводам, что небольшое их увеличение в сравнении с оригинальным размером значительно повышает пропускную способность системы и дает оптимальное соотношение затрат к производительности.

Кроме того, были внесены правки в правила автомасштабирования нод, обеспечившие быстрый запуск дополнительных узлов при резком увеличении нагрузки на процессор – благодаря этому удалось гарантировать наличие высокой пропускной способности на самых ранних этапах процедуры миграции.

Наконец, к значительному снижению пропускной способности системы (на 30-40%) приводило несоответствие заданных тайм-аутов опроса (40 секунд) реальному времени выполнения операции (60-120 секунд), что приводило к частым прерываниям операций обработки очередной порции данных, полученных из клиентской системы, на полпути и повторному запуску их обработки с самого начала. Решить проблему позволило увеличение значения тайм-аута до 300 секунд.

Устранение этих недостатков, по данным Atlassian, позволило увеличить медианную пропускную способность платформы при переносе в облако крупных инсталляций с большим количеством проектов и пользователей до шести раз.

На достигнутом в Atlassian не остановились и начали работу над изменениями, которые позволят перейти в облако компаниям с числом пользователей вплоть до 50 тыс. человек. Разработчики поставили себе цель добиться такой производительности инструмента, при которой он позволит осуществить миграцию инсталляций с примерно 6,5 тыс. проектов и 7,5 млн рабочих элементов в срок до 36 часов. При этом фаза импорта данных из инфраструктуры клиента не должна превышать 24 часов.

В Atlassian утверждают, что поставленной задачей справились, и теперь ее платформа позволяет переносить в облако Jira-системы на 50 тыс. рабочих мест всего за сутки.

Atlassian отправляет клиентов в облако

Atlassian с недавних пор подталкивает клиентов к переходу на облачные версии своих программных продуктов.

В сентябре 2025 г. компания объявила о прекращении поддержки линейки продуктов для дата-центров (Jira, Confluence и Bamboo). Прекратить продажи соответствующих лицензий разработчик планирует в конце марта 2026 г., срок действия уже выданных лицензий истекает в конце марта 2029 г.

До 2021 г. Atlassian предлагала ПО на условиях «вечной» лицензии, которое заказчик мог развернуть в собственной инфраструктуре (on-premise; Jira Server) и управлять ей самостоятельно. Поддержка данной категории продуктов была прекращена в середине февраля 2024 г.

В 2020 г. Atlassian взяла курс на «облачную трансформацию», решив, что SaaS-модель предоставления доступа к программным продуктам окажется более удобной и выгодной для ее клиентов.

Осенью 2025 г. компания опубликовала сообщение в официальном блоге, в котором заявила, что практически все ее новые клиенты выбирают облачные версии продуктов Atlassian.