CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Облака
|

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Попытка улучшить инструмент для переноса данных пользователей Jira из собственной инфраструктуры в облако обернулась для Atlassian и ее клиентов неприятными последствиями: скорость выполнения процедуры просела более чем на треть из-за ряда ошибок, допущенных инженерами, которые, впрочем, в дальнейшем были исправлены.

Инструмент для миграции Jira в облако

Компания Atlassian признала, что ее обновленный инструмент для переноса пользовательских данных Jira в облако после доработки стал работать медленнее, чем его предыдущая версия, пишет The Register.

Необходимость в миграция в облако у действующих пользователей серверных версий Jira (Jira Server) возникла, после того, как компания приняла решение в конечном счете отказаться от их поддержки, а в качестве альтернативы – предложить доступ к ПО по модели SaaS.

Старший инженер-программист Atlassian Приянш Джайн (Priyansh Jain) в сообщении, опубликованном в официальном блоге, сообщил, что в компании существует отдельная команда специалистов, занятая в разработке специальной миграционной платформы, которая призвана обеспечить перенос данных клиентов в облако.

Первая ее версия имела архитектуру на базе API и, как выяснилось на практике, имела проблемы с масштабируемостью и производительностью, а также не подходила особо крупным клиентам.

Поэтому в Atlassian занялись переработкой архитектуры, которая, по словам Джайна, «работала более слаженно, позволяла избегать узких мест и проблем с масштабируемостью, которые возникали при использовании предыдущего варианта с API». Компания решила предоставить ее клиентам, которым требовалось перенести в облако системы на базе Jira с численностью пользователей до 20 тыс. человек.

Однако в ходе тестирования новой архитектуры выяснилось, что обновленный инструмент на ее основе выполняет поставленную задачу на 34% дольше, чем его исходная версия, а общая скорость переноса рабочих элементов (work Items) Jira в синтетических тестах снизилась примерно на 60%.

laptop-atlassian-logo-700.jpg
Фото: William Liu / unsplash.com
Atlassian продолжает работу над платформой для переноса данных клиентов в облако

Jira – это популярная проприетарная система управления проектами, созданная австралийской компанией Atlassian. В августе 2025 г. CNews писал о том, что почти треть отечественных компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, в том числе Jira, даже несмотря на уход Atlassian из России. В августе 2023 г. компания уведомила клиентов из нашей страны о том, что их учетные записи в сервисах Atlassian будут заблокированы в течение месяца.

Работа над ошибками

Чтобы устранить выявленные недостатки, специалистам Atlassian потребовалось внести ряд изменений в архитектуру платформы.

Так, поэкспериментировав с размерами и конфигурациями нод (вычислительных узлов в кластере, которые используются для переноса клиентских данных в облако), инженеры пришли к выводам, что небольшое их увеличение в сравнении с оригинальным размером значительно повышает пропускную способность системы и дает оптимальное соотношение затрат к производительности.

Кроме того, были внесены правки в правила автомасштабирования нод, обеспечившие быстрый запуск дополнительных узлов при резком увеличении нагрузки на процессор – благодаря этому удалось гарантировать наличие высокой пропускной способности на самых ранних этапах процедуры миграции.

Наконец, к значительному снижению пропускной способности системы (на 30-40%) приводило несоответствие заданных тайм-аутов опроса (40 секунд) реальному времени выполнения операции (60-120 секунд), что приводило к частым прерываниям операций обработки очередной порции данных, полученных из клиентской системы, на полпути и повторному запуску их обработки с самого начала. Решить проблему позволило увеличение значения тайм-аута до 300 секунд.

Устранение этих недостатков, по данным Atlassian, позволило увеличить медианную пропускную способность платформы при переносе в облако крупных инсталляций с большим количеством проектов и пользователей до шести раз.

На достигнутом в Atlassian не остановились и начали работу над изменениями, которые позволят перейти в облако компаниям с числом пользователей вплоть до 50 тыс. человек. Разработчики поставили себе цель добиться такой производительности инструмента, при которой он позволит осуществить миграцию инсталляций с примерно 6,5 тыс. проектов и 7,5 млн рабочих элементов в срок до 36 часов. При этом фаза импорта данных из инфраструктуры клиента не должна превышать 24 часов.

В Atlassian утверждают, что поставленной задачей справились, и теперь ее платформа позволяет переносить в облако Jira-системы на 50 тыс. рабочих мест всего за сутки.

Atlassian отправляет клиентов в облако

Atlassian с недавних пор подталкивает клиентов к переходу на облачные версии своих программных продуктов.

В сентябре 2025 г. компания объявила о прекращении поддержки линейки продуктов для дата-центров (Jira, Confluence и Bamboo). Прекратить продажи соответствующих лицензий разработчик планирует в конце марта 2026 г., срок действия уже выданных лицензий истекает в конце марта 2029 г.

До 2021 г. Atlassian предлагала ПО на условиях «вечной» лицензии, которое заказчик мог развернуть в собственной инфраструктуре (on-premise; Jira Server) и управлять ей самостоятельно. Поддержка данной категории продуктов была прекращена в середине февраля 2024 г.

В 2020 г. Atlassian взяла курс на «облачную трансформацию», решив, что SaaS-модель предоставления доступа к программным продуктам окажется более удобной и выгодной для ее клиентов.

Осенью 2025 г. компания опубликовала сообщение в официальном блоге, в котором заявила, что практически все ее новые клиенты выбирают облачные версии продуктов Atlassian.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837