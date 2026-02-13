В мире дефицит копеечных устройств, превращающих обычные ТВ в умные. По их производству нанесли жестокий удар нейросети

Резкий скачок цен на оперативную и флеш-память начал угрожать поставкам ТВ-приставок. Эти устройства нужны, чтобы пользоваться всеми ТВ-сервисами, не покупая при этом смарт-ТВ. Роутеры, которые сейчас есть почти в каждом российском доме, тоже под ударом. Причина – искусственный интеллект и жадные производители памяти, которые направили основные партии продукции не на потребительский рынок, в индустрию ИИ.

Ни посмотреть телевизор, ни выйти в интернет

Стремительное удорожание модулей памяти из-за бума искусственного интеллекта грозит дефицитом ТВ-приставок и даже роутеров. По информации исследовательской компании Counterpoint Research, если раньше цена модулей оперативной и флеш-памяти в составе себестоимости этих устройств не превышала 3%, то теперь ее доля выросла до 20%, притом всего за год.

Но дело не только в деньгах. Не хватает самих микросхем памяти – их производители возжелали максимально обогатиться и направляют значительную часть продукции на нужды искусственного интеллекта. Потребительский сегмент подвинут на второй план.

Статистика Counterpoint Research гласит, что из-за нейросетей и жадности производителей памяти цены на модули NAND и DRAM всего за один 2025 г. подскочили более чем на 600%. Другими словами, они выросли более чем в шесть раз.

ФНС России Не все хотят тратить деньги на покупку нового телевизора. Многим будет достаточно и ТВ-приставки

При этом исследователи уверены – как минимум в первой половине 2026 г. ситуация не изменится, то есть память продолжит дорожать. Пик роста цен ожидается пока в июне 2026 г. прогноз на вторую половину 2026 г. эксперты Counterpoint Research пока не дают.

Зачем все это нужно

ТВ-приставки лишь на первый взгляд кажутся нишевыми устройствами, особенно в эпоху, когда почти все телевизоры, доступные в рознице, имеют приставку «смарт». На деле не все потребители готовы тратить несколько десятков тысяч рублей на новый умный телевизор и затем решать вопрос с продажей имеющегося ТВ.

В этом случае выручают именно ТВ-приставки, цены на многие из которых находятся в пределах 2000 руб. Для пользования ими достаточно, чтобы в телевизоре был один свободный HDMI-вход. Такие устройства чаще всего работают на Android, не имеют ограничений, часто встречающихся в смарт-ТВ, и позволяют устанавливать различные приложения, в том числе и те, которые позволяют пользоваться интернетом без навязанных запретов.

В США ТВ-приставки и вовсе очень востребованы. Как сообщал CNews, американцы часто покупают такие устройства с целью установки пиратского ПО, чтобы можно было бесплатно смотреть фильмы, сериалы, спортивные мероприятия и пр. Это их реакция на постоянно растущие расценки стриминговых сервисов.

Роутеры – в десятки раз более распространенные устройства. Без них проводной интернет, заведенный в офис, квартиру или дом, будет подключен только на одном устройстве.

Невзрачное будущее

По данным Counterpoint Research, в результате резкого роста цен на память и столь же стремительного ее исчезновения больше всего пострадали производители маршрутизаторов. Сильнее других это затронуло компании с нестабильными поставками комплектующих и слабыми позициями на мировом рынке.

Если брать рынок потребительской электроники, то роутеры и ТВ-приставки сильнее других почувствовали на себе нехватку памяти в 2025 г. Удар по ним оказался даже более ощутимым, нежели по смартфонам начального уровня.

За последние девять месяцев цены на память для смартфонов выросли в три раза, а на память для роутеров ТВ-приставок – почти в семь раз.

Коснется всех

Дефицит роутеров и ТВ-приставок – проблема не только для пользователей, но и для провайдеров. Многие из них строили планы по масштабному расширению своих сетей и привлечению новых абонентов в 2026 г., но сложившаяся ситуация с потребительскими устройствами может все испортить.

Согласно прогнозу Counterpoint Research, происходящее на рынке памяти затянет и замедлит экспансию провайдеров. Многие из них предлагают своим новым и нынешним абонентам возможность аренды и приобретения их фирменных роутеров и ТВ-приставок – это распространено, в том числе и в России.

Однако дефицит этих устройств, равно как и бешеный рост цен на память, приведет к тому, что у провайдеров возрастут затраты на закупку маршрутизаторов, абонентского оборудования и телеприставок. Многие из них также планировали продвигать абонентское оборудование с поддержкой ИИ. Теперь же реализация этих планы под вопросом – провайдеры могут столкнуться со значительными трудностями.