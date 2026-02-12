Путин распорядился создать мобильное приложение с мерами поддержки семей

Правительство России должно до июня 2026 г. обеспечить создание специального мобильного приложения, которое бы информировало семьи о доступных им мерах государственной поддержки. Такое поручение дал по итогам заседания Совета по реализации демографической и семейной политики дал Президент России.

Поручения главы государства

Президент России Владимир Путин поручил создать мобильное приложение о мерах поддержки семей и обеспечить создание на портале государственных услуг раздела «Госуслуги.Семья», пишет ТАСС. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

Постоянная межведомственная рабочая группа займется продвижением традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в России, следует из поручения президента России Владимира Путина. Для информирования семей с детьми о доступной государственной поддержке на «Едином портале государственных услуг» появится новый раздел «Госуслуги.Семья» и будет создано мобильное приложение.

Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно-ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 г. Рабочая же группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

Внедрение функций в «Госуслуги»

Президент России также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги.Семья» т.е. функций в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» («Госуслуги»), а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.

Нынешних мер поддержки недостаточно

8 декабря 2025 г. Владимир Путин признал, что существующих в стране мер поддержки демографической области пока недостаточно. На совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства заявил: «Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно». Он отметил, что негативная тенденция в этой сфере сохраняется, а рождаемость продолжает снижаться.

По словам Путина, на ситуацию влияют как общемировые тренды, так и повторяющиеся демографические волны в истории страны. Глава государства подчеркнул, что негативная динамика связана в том числе с последствиями демографических волн середины и конца XX века. Он указал, что влияние на демографию оказывают также внешние вызовы. Путин напомнил о важности долгосрочной задачи – сбережения и преумножения народа России.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку и объективные трудности, необходимо сохранять ориентацию на рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

Стратегия семейной политики

В России определили конкретные действия, которые направлены на поддержку рождаемости и улучшение условий многодетных семей до 2036 г., об этом 29 декабря 2025 г. объявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.

Господин Мишустин напомнил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей многодетной семьи — это, конечно, приоритетная национальная задача. По его словам, соответствующая стратегия была утверждена в марте и рассчитана до 2036 г.

Михаил Мишустин подчеркнул, что документ включает меры по поддержке многодетных семей и созданию условий для повышения рождаемости в России. План предполагает широкий спектр инициатив, направленных на развитие семейной политики, повышение качества жизни и укрепление традиционных ценностей.

Проблемы с рождаемостью

Абсолютное число рождений детей в России находится почти на уровне 2000 г., когда этот показатель был на одном из самых низких уровней, заявил 30 января 2025 г. первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

«Несмотря на то что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020 г. выше показателей начала 2000 г., абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 г., отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — сказал он.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в России с 2017 г. не наблюдается естественного прироста населения. Максимальное число родившихся, начиная с 2000 г., было зафиксировано в 2014 г. — 1 942 683, в 2023 г. родилось почти на 700 тыс. меньше детей — 1 264 354. Меньше было только в 2000 г. — 1 266 800.

Старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) Елена Чурилова и ее соавторы в представленном в октябре 2025 г. докладе отмечали, что откладывание рождения первого ребенка на все более поздний возраст и рост доли женщин, остающихся бездетными, может компенсироваться повышением рождаемости вторых и последующих детей.