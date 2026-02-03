CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Создан самый быстрый в мире FPV-дрон. Он разгоняется до 661 км/ч

Новый рекорд установил один из прежних рекордсменов — аэрокосмический инженер из Австралии. Стоит учитывать, что представители Книги рекордов Гиннесса не прибыли зафиксировать достижение, поэтому в феврале 2026 г. официально планка рекорда осталась на уровне 658 км/ч. Главный разработчик доработал модель, улучшив аэродинамику, снизив массу и установив новые электродвигатели.

Высокая конкуренция

Установлен новый неофициальный рекорд скорости first person view (FPV)-дрона, аппарат разогнали до 661 км/ч, пишет Notebookcheck. Гонка за самый быстрый дрон официально вошла в стадию «каждый месяц — новый рекорд».

Новый неофициальный мировой рекорд по скорости среди беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в феврале 2026 г. установил австралийский аэрокосмический инженер Бенджамин Биггс (Benjamin Biggs) — один из предыдущих рекордсменов.

В декабре 2025 г. дрон BlackBird, разработанный Бенджамин Биггсом, достиг скорости 626 км/ч и был официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса, как самый быстрый квадрокоптер в мире на тот момент. Однако уже через несколько дней рекорд был превзойден отцом и сыном Люком Белла (Luke Bell) и Майком Белла (Mike Bella) из Южной Африки: их дрон Peregreen V4 развил скорость 658 км/ч, что также было подтверждено и зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Таким образом, в течение декабря 2025 г. рекорд скорости среди FPV-дронов дважды обновлялся, что свидетельствует о высокой конкуренции и быстром прогрессе в области скоростных беспилотных систем.

Модификация дрона

Бенджамин Биггс в 2026 г. принял вызов от семьи Белла и провел комплексную доработку своей предыдущей рекордной модели дрона BlackBird. В ходе модернизации были реализованы следующие ключевые изменения: оптимизация аэродинамики корпуса и несущих элементов; снижение общей массы конструкции; установка высокопроизводительных электродвигателей AAX 2826 Competition с максимальной частотой вращения 34 тыс. об/мин; применение параллельного соединения двух аккумуляторных батарей для распределения нагрузки и снижения тепловыделения на каждый элемент; ряд дополнительных инженерных решений, направленных на повышение термостойкости и стабильности системы. По словам инженера, общая стоимость доработок в 2026 г. составила около $3 тыс.

snimok_ekrana_2026-02-03_125839_1.png

YouTube - Drone Pro Hub
Дрон BlackBird

Благодаря внесенным изменениям удалось существенно уменьшить массу аппарата, улучшить аэродинамические характеристики и обеспечить устойчивость полета на экстремальных скоростях. При этом температура электродвигателей и аккумуляторов в пиковых режимах достигала 70-76°C, что оставалось в пределах допустимых эксплуатационных значений для используемых компонентов. Указанные усовершенствования позволили Бенджамину Биггсу вновь выйти на уровень мирового рекорда и продолжить конкуренцию в сегменте сверхскоростных FPV-дронов. Хоть он и не был зафиксирован сотрудниками Книги рекордов Гиннесса, но на мероприятии присутствовали множество экспертов и журналистов, а также велась видеосъемка самого процесса.

Неофициальный рекорд

Полеты FPV-дрона BlackBird проводились против ветра и по ветру, чтобы получить средний результат на дистанции 100 м. В первом случае дрон австралийца разогнался до 635 км/ч, а во втором — до 690 км/ч. Средняя скорость составила 661 км/ч, что на 3 км/ч выше предыдущего официального рекорда семьи Белла.

Инженерия на пределе

Многие воспринимают установление рекордов скорости FPV-дронов исключительно как демонстрацию достижений в духе «право хвастаться». Однако проекты такого уровня имеют гораздо более глубокое инженерное значение и позволяют получить ценнейшие данные в нескольких критически важных областях.

snimok_ekrana_2026-02-03_125655.png

YouTube - Drone Pro Hub
Австралийский аэрокосмический инженер Бенджамин Биггс

Основные уроки и направления исследований, которые открывают подобные экстремальные испытания: аэродинамика в условиях сверхвысоких скоростей — поведение воздушного потока, образование ударных волн, переходные режимы и зоны отрыва при скоростях порядка т.е. примерно 600 км/ч и выше; реальные пределы прочности и тепловой устойчивости компонентов — точки отказа электродвигателей, регуляторов скорости, силовых проводов, конденсаторов и аккумуляторных ячеек при пиковых токах, вибрациях и температурах 70-100+°C; структурная целостность и демпфирование вибраций — механизмы разрушения, резонансные частоты, деформации и усталостные повреждения рамы, лопастей, креплений и печатных плат при экстремальных вибрационных нагрузках на скоростях свыше 600 км/ч; алгоритмы и производительность систем управления полетом — способность полетного контроллера сохранять стабильность и точность отклика при частотах обновления гироскопов-акселерометров и уровнях шума, характерных для сверхскоростного полета.

Полученные в ходе таких проектов данные и разрушающие тесты имеют прямое прикладное значение не только для нишевого сегмента скоростных FPV-дронов, но и для развития высокоскоростных беспилотных систем, гиперзвуковых летательных аппаратов, а также для совершенствования материалов, силовой электроники и алгоритмов управления в условиях экстремальных динамических нагрузок.

