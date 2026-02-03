Спрос на специалистов по робототехнике в промышленности вырос на треть

Робототехника перестает быть экзотикой. Количество вакансий, связанных с ее использованием, в промышленности выросло на 32% в 2025 г. Таких специалистов ищут на предприятия, расположенные по всей стране.



Спрос на работу с роботами

В 2025 г. в промышленном сегменте количество вакансий, связанных с использованием робототехники увеличилось на 32%, среди строителей и ремонтников рост превысил 30%, приводит на своем сайте «Авито» данные совместного исследования сервиса «Авито Работа» и Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

В среднем количество таких вакансий по России увеличилось на 13%. Число откликов от специалистов выросло на 62%.

«Робототехника перестает быть нишевой сферой и все чаще становится частью повседневных процессов в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности. Соискатели все чаще рассматривают такие вакансии как точку роста: осваивают новые технологии, наращивают компетенции и видят в этом перспективу развития карьеры», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

География спроса

География спроса на такие профессии будет концентрироваться вокруг ключевых производственных и интеграционных кластеров, почти половина из которых базируется в Москве, отметили исследователи.

freepik/frimufilms С увеличением парка роботов в России растет спрос на специалистов для их обслуживания

Однако вакансии есть в других российских регионах. Для работы на роботизированных покрасочных линиях, например, требуются специалисты в Самаре. В описании вакансии — взаимодействие с автоматическими системами окраски и контроль качества обработки деталей. Предлагаемая зарплата — 70–100 тыс. руб. в месяц в зависимости от квалификации и количества смен.

В Костромской области нужны сварщики для работы со сварочными роботами — настройка программы автоматической сварки, подготовка деталей и контроль процесса. Ежемесячная оплата предлагается в размере 80-150 тыс. руб. в среднем.

В Республике Башкортостан набирают специалистов, которые будут проводить наладку оборудования и контролировать производственный цикл автоматических и роботизированных узлов. Работодатель готов самостоятельно обучать людей без опыта.

В Пермском крае открываются вакансии для операторов животноводческих комплексов с роботизированным доением. Хотя в сельском, лесном и рыбном хозяйстве зафиксирован самый маленький рост числа вакансий, связанных с робототехникой — около 2%. Операторов технологического оборудования для работы с автоматизированными теплицами ищут в Екатеринбурге.

Рост обусловлен увеличением парка роботов

Тренд на рост спроса на кадры связан с увеличением парка роботов, который наращивается в России. Так, по данным Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, в 2024 г. промышленных робота насчитывалось 20,86 тыс., прогноз на итог 2025 г. — 27,5 тыс., на 2026 г. — уже 36,3 тыс. и 104,3 тыс. к 2030 г.

«Рост числа единиц техники закономерно создает дефицит квалифицированных инженерных кадров. По результатам нашего опроса 71 компании российского рынка промышленной робототехники, 43% респондентов сталкиваются с нехваткой инженеров по автоматизации, 41% — конструкторов. Также 35% компаний отметили дефицит инженеров‑электронщиков, а 31% — программистов роботов», — прокомментировал Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

В январе 2026 г. CNews писал о том, что Минпромторг дал госкорпорациям задание составить план перевода производств на почти тотальную автоматизацию и роботизацию. О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации Президент Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г.

Количество вакансий, связанных с разработкой ПО в сфере робототехники, выросло за I полугодие 2025 г., по данным hh.ru, на 72% год к году, тогда как спрос на ИТ-специалистов в целом впервые за три года сократился.