Продажи российских серверов и СХД за год выросли почти вдвое

Со 155 млрд руб. в 2024 г. российский рынок серверов и систем хранения данных вырос в 2025 г. до 280 млрд руб. До 60% этой суммы пришлось на госзакупки, денежный объем которых также увеличился, а вот количество заметно сократилось. Рост рынка эксперты объясняют ростом цен.

Объем рынка российских серверов и СХД

В 2025 г. совокупный российский рынок серверов и систем хранения данных (СХД) составил 280 млрд руб. с учетом НДС, около 200 млрд руб. из которых пришлось на II полугодие 2025 г. Общий объем рынка в деньгах вырос год к году почти в два раза — за 2024 г. он составлял 155 млрд руб., приводят «Ведомости» данные производителя электроники Yadro (входит в «Икс холдинг»).

Примерно 55–60% от суммы продаж — это госзакупки по № 44-ФЗ (регулирует закупки госструктур и ведомств) и 223-ФЗ (регулирует закупки организаций с госучастием).

Госзакупки выросли за II полугодие 2025 г. на 42% в годовом выражении, по данным поисково-аналитической системы по управлению закупками «Тендерплан». При этом количество закупок сократилось — с 5,819 тыс. закупок (на 51,6 млрд руб.) во II полугодии 2024 г. до 5,308 тыс. закупок (на 72,8 млрд руб.) во II полугодии 2025 г.

Сказался рост цен

По словам представителя Fplus, в реальности рост рынка в деньгах отражает лишь увеличение стоимости устройств, в то время как количество поставляемых серверов гораздо меньше.

sistem700.jpg

Kevin Ache / Unsplash
Российских серверов и СХД значительно вырос в денежном выражении, чему способствовал рост цен

Подорожание памяти началось в августе 2025 г. и в некоторых случаях достигало 16 раз. В современных серверах на память может приходиться до двух третей себестоимости конечного оборудования, пояснили в Fplus.

Показатели увеличения бюджета госзакупок при сокращении их количества свидетельствуют о том же. Это говорит о повышении среднего чека на сервер или СХД, отметила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина.

В январе 2026 г. CNews писал, что российские госучреждения начали закупать мощнейшие отечественные GPU-серверы, оснащенные дорогостоящими процессорами Intel Xeon Scalable. Например, петербургское «Управление информации технологий и связи» приобрело в рамках тендера на 610 млн руб. новейшее российское оборудование, способное работать с искусственным интеллектом и обучать нейросети.

Сокращение доли иностранных производителей в госзакупках

В 2024 г. чаще всего госучреждения и компании с госучастием приобретали китайские и американские серверы, но не российские. В лидерах рынка – Dell, HPE и Lenovo. Что касается систем хранения данных, то здесь к американским и китайским присоединились еще и японские. Активнее всего в 2024 г. госструктуры покупали СХД производства Dell, Fujitsu, IBM, HPE.

В 2025 г. в открытых закупках доля иностранных вендоров снизилась, по словам представителя «Тендерплана». Если во II полугодии 2024 г. китайский бренд Huawei фигурировал в 70 закупках (на 745,6 млн руб.), то во II полугодии 2025 г. — уже в 60 закупках (на 888,7 млн руб.). Закупки техники американской IBM во II полугодии 2025 г. сократились год к году с 1,2 млрд до 638,9 млн руб. Хотя закупки оборудования китайской Lenovo даже выросли, причем почти вдвое — с 776,3 млн руб. в 2024 г. до 1,2 млрд руб. в 2025 г.

Анна Любавина

