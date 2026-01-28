Сдача новой российской фабрики чипов для 5G отложена на год

До конца 2026 г. в Екатеринбурге планировалось построить фабрику по выпуску микрочипов, но строительство еще даже не началось. Сроки переносятся на год.

Сроки переносятся

Сроки завершения строительства в Екатеринбурге завода по выпуску микрочипов «Карат», который должен был быть построен до конца 2026 г., перенесены на конец 2027 г., пишет 66.ru со ссылкой на заявление Андрея Мисюры, главы Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

«Сроки были синхронизированы с разными этапами строительства и планируемым привлечение федеральных средств», — сказал Мисюра.

На данный момент на выделенный земельный участок проведены инженерные сети. Сам процесс строительства еще не начался, нет пока и подрядчика.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Завод в Екатеринбурге будет выпускать микросхемы для оборонной и гражданской электроники

Запустить конкурс по выбору подрядчика, которому еще предстоит разработать проект, КРСУ планирует в конце января 2026 г. Предприятие будет выпускать микросхемы для оборонной и гражданской электроники.

Планы выпуска 5G-чипов

О совместных планах КРСУ и Уральского проектно-конструкторское бюро «Деталь» (УПКБ) построить на территории технопарка «Космос» в Екатеринбурге завода «Карат» в начале 2025 г. заявлял первый заместитель гендиректора УПКБ Владимир Мухин, как писал «Коммерсант».

Финансировать проект планировалось в том числе из областного бюджета. Инвестиции КРСУ и УПКБ должны были составить 12,6 млрд руб. На строительство здания планировалось потратить 2,6 млрд руб., на обеспечение помещений заданному классу чистоты — 2 млрд руб., на оборудование и материалы — 8 млрд руб..

Ожидалось, что уже к началу 2027 г. начнется выпуск продукции — сначала до 2 тыс. микрочипов в год. Выйти на полную проектную мощность производств должно было к 2030 г.

Фабрика будет выпускать мультипроектные системы, а также микрочипы для использования в различных устройствах связи, геолокации, радиотехнических устройствах, серверном оборудовании и системах связи 5G, рассказал тогда Мисюра.

Проблема финансирования

В июле 2025 г. CNews писал, что на строительно-монтажные работы, а также закупку оборудования для реконструкции и технического перевооружения завода по производству микроэлектроники в Зеленограде «НМ-Тех» инвестировал 118,8 млрд руб.

Для полноценного серийного производства требуются средства в значительно больших объемах, отмечали эксперты. Для сравнения, TSMC в 2021 г. тратила около $2-3 млрд на один производственный модуль (fab module) в сегменте 28–65 нм, а строительство новых фабрик на передовых узлах обходится уже в $10–20 млрд, приводит она.

Крупнейший производитель российской микроэлектроники «Элемент» несколько лет прорабатывал вопрос строительства завода по производству чипов по топологии 65 нм, но так и не нашел финансирования.

Как стало известно CNews в начале 2026 г., в России принят новый план развития микроэлектроники в России. В рамках плана будет создана «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), доля в которой будет принадлежать государству. Предполагается, что на развитие ОМК власти до 2030 г. направят 1 трлн руб. Из них 750 млрд руб. будут бюджетными средствами, а 250 млрд — средствами, которые вложит Сбербанк.