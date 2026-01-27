Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Российские банки один за другим отказываются от услуг сторонних ИТ- и ИБ-компаний. Вместо их сервисов они предпочитают опираться на собственные разработки – полностью или частично. Но на 100% отказаться от ИБ- и ИТ-аутсорса могут лишь крупные банки – небольшие не смогут сделать это из-за нехватки кадров.

Все ИТ-свое ношу собой

Российские кредитные организации начали сокращать долю ИТ- и ИБ-аутсорсинга в своей инфраструктуре, пишет «Коммерсант». Иными словами, они все реже обращаются за помощью к сторонним организациям и все чаще обходятся своими наработками и силами внутренних специалистов.

Согласно статистике российского системного интегратора «Информзащита», в 2022 г., в первый год санкций и ограничений из-за нынешней геополитики, крупные банки отдавали на аутсорс от 25% до 35% своих ИБ- и ИТ-процессов. Постепенно эта доля росла и к концу 2024 г. достигла 32-42%, но в 2025 г. она резко пошла на спад. По итогам 2025 г. показатели вернулись к значениям 2022 г.

В банках средней величины спад не менее существенный. К концу 2024 г. ИТ- и ИБ-процессы в них были отданы в ведение сторонним компаниям на 45-52% в зависимости от конкретного банка, а год спустя этот показатель скатился до 35-45%.

Bernd Dittrich / Unsplash Банки забирают у ИТ-компаний крупные проекты. Безопасникам тоже достается меньше

Фактически, только лишь небольшие банки по-прежнему активно эксплуатируют модель аутсорса, когда речь идет о цифровизации и кибербезопасности. Но и здесь наблюдается сокращение – с 52-67% в 2024 г. до 48-62% в 2025 г.

Что изменилось

Сокращение доли ИБ- и ИТ-аутсорса в российских банках «Коммерсант» и «Информзащита» увязали с санкциями, а также с новыми требованиями к «критичным ИТ-сервисам» и с «общими рисками цепочек поставщиков». Отдельно стоит упомянуть и новые рекомендации Центробанка, – он посоветовал банкам с октября 2025 г. делегировать сторонним компаниям критически важные ИТ- и ИБ-процессы.

Под «критичными ИТ-сервисами» в данном случае подразумевается сразу несколько отдельных ИТ-задач, которые решают банки. Это и криптография, и вся ключевая ИТ-инфраструктура, и даже цифровой рубль, отмечает издание. Сюда же относятся и SOC-сервисы – мониторинг и реагирование на различные инциденты кибербезопасности.

Если еще несколько лет назад большинство российских банков массово отдавали контроль над всем перечисленным отдельным ИТ- и ИБ-компаниям, то теперь все изменилось. В настоящее время банки, напротив, все чаще передают критичные ИТ-сервисы в введение собственным внутренним специалистам, в крайнем случае – своим дочерним предприятиям, входящим в общий контур.

И своим, и чужим

Впрочем, некоторые задачи банки все же оставляют аутсорсерам. К их числу относится, к примеру, аудит систем безопасности – его проведение финорганизации делегируют специализированным компаниям.

Вместе с ним этим фирмам передают разработку и сопровождение фронт-систем, а заодно борьбу с мошенниками и «стандарты безопасности данных платежных карт (PCI DSS)», пишет «Коммерсант». «В последнее время мы наблюдаем тренд на стратегическую переоценку и качественную трансформацию подходов банков к аутсорсингу. Это выражается не в полном отказе от него, а в пересмотре правил взаимодействия», – заявил изданию глава управления развития процессов кибербезопасности «ОТП-банка» Алексей Колпаков.

Своя защита надежнее

Одна из причин частичной потери интереса банков к ИТ- и ИБ-аутсорсу – забота о своей безопасности в период чрезмерной активности киберпреступников. Статистика ИБ-компании «Кросс технолоджис» гласит, что из всех кибератак, совершенных против российских поставок, около 30% было направлено именно на цепочки поставок.

Если такая атака на ИТ- и ИБ-подрядчиков банков будет успешной, у них возникнет риск потери контроля над своими критическими ИТ-сервисами. И даже «если сбой произошел у партнера, при инциденте вся ответственность перед клиентами и регулятором ложится на банк», – сказал изданию Алексей Колпаков.

Надежды на улучшение нет

Опрошенные изданием эксперты не сомневаются, что в 2026 г. практика отказа банков от ИТ- и ИБ-аутсорса никуда не денется. «По критическим ИT- и ИБ-процессам можно ожидать дальнейшего снижения доли аутсорса еще на 3–7 п. п. относительно 2025 г.», отмечено в исследовании «Информзащиты».

Если этот прогноз сбудется, то доля ИТ- и ИБ-аутсорса в крупных банках упадет до 20-30%. а в средних – до 30-40%.

И лишь небольшие банки продолжат отдавать на аутсорс свои 45-60% своих ИТ- и ИБ-процессов, но не потому что хотят, а потому что не могут полностью отказаться от него. У них не хватает профильных специалистов – часто их переманивают более крупные финорганизации.