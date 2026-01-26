Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Китайские ученые научили дроны с ИИ поведению ястребов и голубей. Ястребиные повадки помогли рою беспилотников координировать действия и совершить успешную атаку на обороняющегося противника.



ИИ-модели для боевых дронов

Китайские ученые для программирования столкновений между роями беспилотников использовали ИИ-модели, обученные на данных наблюдений за поведением птиц, пишет The Wall Street Journal.

Одну группу дронов обучили повадкам ястребов, а другую — поведению голубей. В испытании «пять против пяти» «ястребы» уничтожили всех «голубей» за 5,3 секунды.

Патент на эту технологию инженеры одного из ведущих университетов страны, связанного с военными структурами, получили в 2024 г.

«Ястребы» против «голубей»

При обучени БПЛА использовались наблюдения за поведением ястребов при координированной атаке. Выбирая добычу, птицы находят наиболее уязвимых жертв. Такой тактике обучили летательные аппараты. Методы защиты голубей исследователи использовали для обучения обороняющихся устройств.

freepik/kjpargeter Китайские дроны с ИИ, обученные на данных наблюдений за ястребами, смогут координировать действия в рое

Роботы и беспилотники должны заменить людей. Управление их работой с помощью ИИ позволит создать целые автономные подразделения роботов и БПЛА. Благодаря новому исследованию они смогут действовать сообща и поддерживать друг друга при выполнении боевых заданий.

В Китае уделяет большое внимание использованию искусственного интеллекта для развертывания роев дронов, роботов-собак и других автономных систем.

В октябре 2025 г. в городе Ханчжоу начали использовать робособак с ИИ для помощи полиции. Робопес может самостоятельно патрулировать улицы и выявлять проблемы, например, незаконная парковка, заблокированный проезд. После обнаружения нарушения ему можно дистанционно дать команду передавать видео-доказательства в режиме реального времени.

Идеи природы в технологиях

Насекомые тоже подсказывают ценные технических решения. Группа китайских ученых, как писал CNews в 2006 г., разрабатывала так называемые «мульти-роботизированных системы» (MRS). Фактически это группы небольших роботов, которые передвигаются независимо друг от друга, но запрограммированы на выработку коллективных решений и совместное выполнение ряда задач подобно общественным насекомым.

Муравей ищет подходящее место для строительства, затем «рассказывает» о нем другим членам своей семьи и, в конечном счете, получает, путем «достижения консенсуса», их согласие на то, что предложенное место действительно подходит для создания нового жилища. Ученые использовали специальный алгоритм, чтобы «картировать» такое поведение муравьев и создать на этой основе программу управления MRS.



Российские разработчики тоже берут из природы идеи для совершенствования техники. Ученые МФТИ разработали систему управления крыльев робота-птицы, имитирующую работу нервных центров живых существ, сообщили представители вуза CNews в декабре 2025 г. Птицы экономят энергию, точно подстраивая форму, амплитуду и фазу взмаха под режим полета. Робот тоже может эффективно использовать энергию и маневрировать в труднодоступных местах: лесах, пещерах, внутри разрушенных зданий или густой городской застройке.

В ноябре 2025 г. российская компания Neiry презентовала технологию дистанционного управления голубями с помощью вживленных нейрочипов, позволяющих направлять птиц для мониторинга и поисковых операций. Голуби-биодроны внешне почти неотличимы от обычных, за исключением электронного рюкзака на спине и провода от чипа.