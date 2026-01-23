Власти хотят добывать редкоземельные металлы из б/у электроники

Минпромторг планирует организовать в стране добычу редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники, из бывших в употреблении устройств. Таким образом отрасль сможет получать чуть больше тысячи тонн в год. Ежегодная добыча руды исчисляется в миллионах тонн, правда концентрация ценных элементов к ней очень низкая.



Переработка отслужившей электроники

Минпромторг разрабатывает план мероприятий по обеспечению электронной промышленности редкими и редкоземельными материалами (РЗМ) за счет извлечения их из лома радиоэлектронной продукции, сообщил «Интерфакс». К работе будут привлечены заинтересованными ведомства.

Предполагается, в частности, распространить на переработчиков лома меры поддержки, предусмотренные для отрасли РЗМ в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», стартовавшего в 2025 г. Меры поддержки могут носить как финансовый, так и регуляторный характер в зависимости от ситуации на рынке РЗМ в России, пояснили в министерстве.

Минпромторг планирует также заняться развитием нормативной базы, внедрением современных технологий переработки и созданием системы отслеживания жизненного цикла электроники в рамках соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией восстановления материалов электроники «Элематика». Об этом ведомство заявило в январе 2026 г. Цель сотрудничества — создание системы переработки отслужившей электроники для обеспечения промышленности вторичными РМЗ и снижения количества отходов.

freepik Добывать редкоземельные металлы из переработанной электроники должно быть эффективнее, чем из природных месторождений

РЗМ — это 17 элементов, которые имеют критическую важность для изготовления электронных устройств.

Сколько можно извлечь ценных металлов

В России каждый год импортируется и производится около 2 млн т электронной продукции, выбывает из употребления — около 1,6 млн тонн, до 70% устройств принадлежит физлицам, остальное используется бизнесом и госпредприятиями, рассказали агентству представители Минпромторга.

По их данным, потенциально в результате переработки электронных устройств можно извлекать до 1,2 тыс. т РЗМ в год. Кроме того, утилизация позволит получать ежегодно до 30 т золота, 15 т платины, более 60 т серебра.

Стоимость потенциально извлекаемых из лома ценных материалов может составлять 350 млрд руб. в год, согласно оценке, которую в апреле 2025 г. приводил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Сохранение запасов

В России разведанные запасы редкоземельных металлов оцениваются в 28,5 млн тонн (17% от мировых, второе место после Китая), но доля нашей добычи составляет менее 1% рынка производства РЗМ.

В Арктической зоне России находится 97% разведанных запасов и 100% добычи. В том числе несколько крупных месторождений расположены в Мурманской области. Запас руды на одном только Африкандском месторождении составляет порядка 600 млн т. Базовый сценарий добычи предприятия — 1 млн т руды в год.

Однако концентрация РЗМ на природных месторождениях очень низкая, из-за чего переработка стоит дорого и наносит вред окружающей среде. Так, содержание 4,5% - 10% оксидов некоторых редкоземельных элементов в руде, добываемой в Томторском месторождении в Якутии, считается одним из самых высоких в мире, как рассказал ТАСС директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Крук в октябре 2025 г. Часто доля ценного металла составляет менее процента.

По словам Шпака, извлекать РЗМ из вышедшей из употребления техники можно «с достаточно высокой экономической эффективностью», сохраняя природные запасы для потомков.

«Мы получаем ресурс, потому что концентрация металлов и цветных, и драгоценных, и редких, редкоземельных в электронной продукции значительно выше, чем в живой природе, в руде и так далее. И этот процесс, если технологии развивать в правильном направлении, позволяет извлекать и переиспользовать эти ресурсы с достаточно высокой экономической эффективностью», — сказал замминистра радио РБК.