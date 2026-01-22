Грандиозный провал Apple. Знаменитый ассистент Siri будет отключен навсегда

Apple намерена отказаться от своего фирменного голосового помощника Siri. За 15 лет он так и не «поумнел» до уровня ближайших конкурентов – более «молодые» решения, например, российская «Алиса», в значительной степени опережают его по возможностям и качеству ответов. Замену Siri Apple готовит совместно с Google – нового ассистента могут назвать Campos, и есть вероятность, что он будет платным.

Siri пора на пенсию

Компания Apple в самом скором будущем может отказаться от фирменного голосового помощника Siri в своих устройствах, пишет Bloomberg. Он существует с 2011 г. и сильно отстает от подавляющего большинства конкурентов по числу возможностей и качеству работы, в том числе и от вышедшей в 2018 г. российской «Алисы».

По информации издания, Siri осталось «жить» в системах Apple меньше года – в грядущих платформах iOS 27 для смартфонов, iPadOS 27 для планшетов и macOS 27 для ПК и ноутбуков ее, вероятно, не будет. Все три ОС Apple покажет на WWDC 2026 в июне 2026 г., а выйдут они осенью 2026 г.

Как пишет Bloomberg, заменой Siri станет полноценный чат-бот с предварительным названием Campos. Его Apple создает вовсе не самостоятельно – это ее совместное с интернет-гигантом Google детище, построенное на базе нейросети Gemini. Как сообщал CNews, в конце 2025 г. появилась информация о работе корпораций в этом направлении, а в январе 2026 г. Apple подтвердила ее. За пользование Gemini Apple будет выплачивать Google по $1 млрд в год.

Подсмотреть у Microsoft

Campos станет не просто заменой Siri, а альтернативой аналогичным решениям в других операционных системах, в частности, в Windows. Более того, Apple идет по примерно тому же пути, что и Microsoft.

Medhat Dawoud / Unsplash Apple потратила на Siri полтора десятка лет, но так и не смогла слепить из нее ничего путного

Ранее в ОС Microsoft был ассистент Cortana, который не умел почти ничего по сравнению с конкурирующими решениями. В 2021 г. Microsoft выпустила ИИ-помощника Copilot, который поначалу был доступен только для программистов – в его основе нейросети компании OpenAI, которую Microsoft щедро снабжает деньгами. В августе 2023 г. Copilot заменил Cortana в Windows.

Новый ассистент Campos, как и Copilot, получит глубокую интеграцию в операционную систему, вплоть до того, что он будет «видеть», что в данный момент выводится на экран, включая содержимое открытых окон. У него будет доступ к настройкам системы и пользовательским данным, а также он сможет генерировать изображения и делать все, что делают современные чат-боты.

Apple обучит Campos работать со всеми стандартными приложениями своих систем, включая «Почту» и «Сообщения». Активировать помощника, как и в случае с Siri, можно будет голосом.

Деньги не пахнут

Отличие современных ИИ-помощников в том, что у большинства из них есть две модификации – бесплатная и платная. Первая работает сразу после установки на устройство или прямо в веб-интерфейсе, но имеет ограниченные возможности. Доступ ко всем функциям открывается лишь в платной версии, которая чаще всего доступна по модели подписки, подразумевающей регулярные «подношения» разработчикам.

Siri всегда была бесплатной – Apple не берет с пользователей плату за ее отдельные функции. Однако в случае с Campos без подписки, похоже, не обойдется.

Как пишет профильный портал MacRumors, переход на Campos будет означать для Apple дополнительные расходы, и дело не только в сделке с Google – последняя платит Apple гораздо больше за право быть основным поисковиком в браузере Safari. Для нового чат-бота Apple потребуется дополнительная инфраструктура, и хотя она в настоящее время расширяет собственную, ей все равно понадобятся новые мощности.

Google – третий по величине игрок на мировом рынке облачных сервисов после Microsoft и Amazon, и Apple может обратиться именно к ней. Вот только Google вряд ли предоставит ей «железо» на безвозмездной основе.

Впрочем, даже без аппаратуры Google расходы Apple на поддержку нового чат-бота вырастут по сравнению с Siri. Буквально каждый заданный Campos вопрос и каждое сгенерированное им изображение будут стоить Apple денег.

Специалисты MacRumors полагают, что Apple может взять пример с Google, которая продвигает как бесплатную нейросеть Gemini с ограниченным количеством возможностей, так и платную Gemini Advanced c доступом ко всем функциям. Пользователи экосистемы Apple, по большому счету, заранее подготовлены к появлению платного ИИ-помощника – например, у них на протяжении многих лет есть выбор между бесплатным облаком iCloud со множеством ограничений или тем же iCloud, но за деньги и с более широким спектром возможностей.

Пока нет информации, какую сумму Apple может запросить за пользование всеми функциями Campos. Однако многие платные версии популярных сейчас нейросетей стоят примерно одинаково – около $20 (1540 руб. по курсу ЦБ на 22 января 2026 г.) в месяц. Столько разработчики просят за ChatGPT Plus, Copilot Pro, Gemini Advanced, Claude Pro и Perplexity Pro, подчеркивает MacRumors.

Сначала бесплатно, потом платно

По мнению экспертов портала, Apple вполне может выбрать другую модель продвижения Campos. Не исключено, что сразу после запуска новый чат-бот будет полностью бесплатным и без ограничений по функциям. За счет этого Apple может переманить пользователей других нейросетей, вынужденных платить по $20 в месяц за доступ ко всем возможностям.

Также существует вероятность, что полностью бесплатным, даже на начальном этапе, Campos все же не будет. Но Apple могла бы предложить его платную версию по более низкой цене в сравнении с конкурирующими решениями.

Как именно Apple будет монетизировать Campos и «отбивать» затраты на его разработку и продвижение, станет известно сравнительно скоро. Премьера нового помощника ожидается в июне 2026 г. на конференции WWDC 2026.