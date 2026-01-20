CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

За незаконный майнинг в России будут штрафовать на сумму до 10 миллионов

Госдума рассмотрит законопроект, устанавливающий штрафы от 100 тыс. до 10 млн руб. за майнинг на территории регионов, где он запрещен, хотя Минюст предлагал более жесткий подход — с назначением принудительных работ и лишением свободы до пяти лет.

Наказание за майнинг

В Госдуму внесен законопроект № 1124554-8, предусматривающий наказание за незаконный майнинг, в том числе штрафы до 10 млн руб., пишет «Интерфакс». Документ уже получил положительный отзыв Правительства.

В КоАП предлагается добавить статью 15.50, устанавливающую административную ответственность за нарушения требований законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте при майнинге криптовалюты в России для лиц, осуществляющих майнинг, и операторов майнинговой инфраструктуры.

Повышенное потребление электрической энергии нелегальными майнерами создает угрозу надежности энергосистемы, говорится в пояснительной записке.

traxer700.jpg

Traxer / Unsplash
За нелегальный майнинг криптовалют новый законопроект предусматривает только административную ответственность

В конце 2024 г. российские власти с 1 января 2025 г. до 2031 г. запретили майнинг в 10 регионах — в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Части Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края тоже попали под ограничения, но временные — майнить будет нельзя в периоды максимального энергопотребления населением и бизнесом.

Что грозит за незаконную добычу криптовалют

Гражданам, нарушившим запрет на майнинг на территориях, где он введен, в том числе участникам майнинг-пулов (объединение, совместно использующее вычислительные ресурсы и распределяющее доход), грозит штраф в размере от 100 тысяч до 150 тыс. руб. с конфискацией оборудования.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) размер штраф составит 300-800 тыс. руб., для юридических лиц — 1-2 млн руб.

Должностное лицо может также получить дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, а ИП или юрлицо — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За повторное нарушение штраф для граждан составит 1-1,5 млн руб., для должностных лиц и ИП — 3-5 млн руб., для юрлиц — 5-10 млн руб.

Непредоставление информации о получении цифровой валюты в налоговый орган будет наказываться штрафами от 100 тыс. для граждан до 500 тыс. руб. для юрлиц. За майнинг без права на осуществление такой деятельности в соответствии с законом о цифровых финансовых активах грозит наказание от 100 до 500 тысяч руб.

Операторов майнинговой инфраструктуры за предоставление майнинговых мощностей тем, кто не включен или исключен из реестра лиц, осуществляющих майнинг, будут штрафовать на сумму 200-300 тыс. руб. (должностных лиц), 300-400 тыс. руб. (индивидуальных предпринимателей), или 400-500 тыс. руб. (юридических лиц).

В декабре 2025 г., как писал CNews, Минюст предложил ввести ответственность за нелегальный майнинг в виде штрафа до 1,5 млн руб. либо двух лет принудительных работ, а получение особо крупного дохода или незаконную добычу криптовалют в составе организованной группы наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

Борьба с дефицитом электроэнергии

Министерство энергетики России последние несколько лет борется с крупными майнерами, которые, по мнению государственных служащих, усугубляют локальные энергодефициты. Майнинг — это добыча криптовалюты, чаще всего, биткоинов, что объясняется их наиболее серьезной востребованностью и популярностью на рынке в настоящее время.

МТС в декабре 2025 г. сообщила о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. на 44% по сравнению с показателями 2024 г., основываясь на данных платформы EnergyTool, анализирующей информацию с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

В октябре 2025 г. CNews сообщал, что в Ленинградской области российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на более 1 млрд руб. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании. Они использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций.

Анна Любавина

