ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии

ПСБ одним из первых на российском банковском рынке завершил полномасштабное внедрение системы бесконтактных платежей «Волна». Технология стала доступна клиентам банка через мобильное приложение и эквайринговые терминалы по всей стране.



Бесконтактная оплата

Технологичное решение «Волна», разработанное Национальной системой платежных карт (НСПК), позволяет владельцам смартфонов на платформах iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки через СБП.

Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении зайти в раздел «Платежи», выбрать способ оплаты через «Волну», поднести телефон к платежному терминалу ПСБ, поддерживающему Bluetooth, и подтвердить операцию.

«С развитием цифровых технологий оплата через СБП постепенно становится неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Мы отмечаем большой интерес к платежным сервисам со стороны клиентов: за последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в два раза. Новая технология «Волна» позволит гражданам гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя высокую степень защиты: удобнее станет расплачиваться как за товары на небольшие суммы, не требующие ввода ПИН-кода, так и за крупные покупки», — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ.

Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении выбрать способ оплаты через «Волну»

«Новый функционал, интегрированный в эквайринговые терминалы ПСБ, расширяет возможности наших клиентов малого и среднего бизнеса в части бесконтактных платежей. Теперь предприниматели, обслуживающиеся в ПСБ, смогут предложить своим покупателям альтернативный способ быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг через СБП, обеспечив таким образом удобный клиентский опыт. Технологичное решение позволит эффективнее вести бизнес в розничной торговле и сфере обслуживания, а также повысит качество взаимодействия между компаниями и потребителями», — рассказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга ПСБ.