Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств

Минпромторг дал госкорпорациям задание составить план перевода производств на почти тотальную автоматизацию и роботизацию. Таким предприятиям не нужен свет в цехах, зато нужны большие инвестиции.



План полной автоматизации

Госкорпорации должны разработать план перевода предприятий на режим так называемых темных цехов, то есть почти полной автоматизации. Такое поручение им дал Минпромторг, пишут «Ведомостям» со ссылкой на слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Целью заявлено повышение уровня технологического суверенитета и производительности труда. «Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов», — сказал Алиханов.

Каким именно госкорпорациям направлено поручение, не уточняется, но министр привел в пример Объединенную авиастроительную корпорацию, которая заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации и завершит вторую очередь в 2027 г.: «По сути, это полный перевод под темное производство».

Темный цех без людей

Темными называют цеха, где работают станки и роботы. Люди только удаленно контролируют процесс, поэтому на производстве не требуется привычное освещение или вентиляция, рассказал изданию сооснователь «Промобота» Олег Кивокурцев.

Unsplash - Simon Kadula Темным цехам не нужен свет, потому что там работают только автоматизированные станки и роботы

Для управления группой роботов нужно ПО, интегрирующее весь процесс, множество различных датчиков и интернет вещей, системы кибербезопасности, постоянный и быстрый доступ к компонентам и стабильный массовый рынок для производимой продукции, объяснил член генсовета «Деловой России» Дмитрий Титов.

На это требуются «гигантские» инвестиции, уточнил независимый эксперт Алексей Бойко. По его словам, темные фабрики есть в Японии (производство роботов Fanuc), в Китае (фабрика Xiaomi), в США (у Tesla), отдельные цеха есть в Германии (у Siemens и Bosch). Полноценных темных фабрик в России пока нет, добавил Бойко.

Такие проекты отличаются длительными сроками окупаемости. Их сложно реализовать без госпомощи, полагает Бойко: «Учитывая экономическую ситуацию, вряд ли можно надеяться на то, что такие процессы будут идти без привлечения государственных денег, а государство охотнее субсидирует свои подконтрольные бизнесы».

Летом 2025 г. в интервью «Ведомостям» основатель и председатель совета директоров «Завода роботов» Андрей Гартунг сообщил о планах строительства темного производства в Челябинске.

Показатели роботизации в России и других странах

В 2023 г. на сайте Кремля было опубликовано поручение Президента России Владимира Путина о повышении уровня роботизации в государственных компаниях. О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации Путин сказал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г.

Чтобы войти к 2030 г. в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники на 10 тыс. человек в стране должно приходиться 145 роботов. В 2024 г. реальный показатель составлял 19 роботов на 10 тыс. человек.

Мировой лидер по плотности роботизации — Южная Корея, в которой этот показатель составляет порядка одной тыс. на 10 тыс. человек, писал CNews в январе 2025 г. По Европе показатель меньше — 129, в США — 117, в мире в среднем — 141.