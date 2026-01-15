Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

США ввели пошлины на чипы, производимые Nvidia и AMD за рубежом, ввозимые в страну и реэкспортируемые потом в другие страны. Объясняется это интересами национальной безопасности, хотя критики Трампа считают, что это поможет только получать существенный доход от продаж полупроводников в Китай.



Пошлины на чипы Nvidia и AMD

Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) вводит пошлину в размере 25% на чипы для искусственного интеллекта, производимые Nvidia и AMD, которые импортируются в Соединенные Штаты, а затем реэкспортируются в другие страны, пишет New York Times.

Пошлина не будет распространяться на полупроводники, ввозимые для использования внутри страны — в центрах обработки данных или в продуктах для американских потребителей, промышленности или правительства.

Nvidia и AMD — два крупнейших производителя центральных и графических процессоров.

Бесполезно для национальной безопасности

Решение было принято после исследования, проведенного министерством торговли и по рекомендации ведомства. Белый дом намеревался ввести более широкие пошлины на импорт полупроводников и содержащей их продукции, снизив при этом сборы для компаний, производящих микросхемы внутри страны.

freepik Администрация Трампа ввела пошлины на чипы, но не на все и не 100%-ные

Министерство торговли установило, что нынешние объемы и обстоятельства импорта полупроводников, оборудования для производства полупроводников и продукции их переработки «представляют угрозу национальной безопасности и экономике». Производственные мощности Соединенных Штатов недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса. Это привело к тому, что США стали зависеть от иностранных источников, указано в сообщении на сайте Белого дома.

Однако, по мнению, Питера Харрелла (Peter Harrell), научного сотрудника Фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace), работавшего в аппарате Совета национальной безопасности во время президентства конкурента Трампа Джозефа Байдена (Joseph Biden), серьезная работа по оценке рисков для национальной безопасности не помогла предпринять шаги для их устранения.

«Это абсолютно никак не повлияет на стимулирование американского производства и, похоже, направлено исключительно на создание юридического механизма для обложения налогом продаж Nvidia в Китай», — заявил Харрелл.

Nvidia и AMD в августе 2025 г. сообщали о готовности платить 15% от продаж своих ИИ-чипов в Китае в обмен на отмену запрета на такие продажи. Правда, американским законодательством не предусмотрено введение налогов на экспорт или экспортные лицензии. По данным Bernstein Research, ожидалось, что Nvidia продаст Китаю чипы H20 на сумму более $15 млрд до конца 2025 г., а AMD — на $800 млн.

Компромиссное решение

Большинство американских производителей микросхем выпускают основную часть своей продукции за рубежом и потом поставляют ее в Соединенные Штаты. В 2025 г. страна импортировала чипов на сумму около $45 млрд, в основном из Тайваня и Малайзии, по данным Bernstein Research.

Заявленное решение не затрагиваете отрасль в целом и является значительно более ограниченным, чем Трамп угрожал ввести изначально. Так, в августе 2025 г. он говорил о пошлине в 100% на иностранные полупроводники, если производители не обязуются инвестировать в Соединенные Штаты.

Это вызвало серьезное беспокойство у иностранных правительств, а также у многих технологических компаний. Они предупреждали о тотальном росте цен, поскольку полупроводники используются во множестве устройств. Американская общественность выражала озабоченность возможностью такого развития событий.