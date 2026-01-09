Не оставят без ноутов и iPhone. Мишустин на год продлил упрощенный ввоз электроники в Россию

Премьер-министр России продлил до конца 2026 г. упрощенный ввоз в страну ряда электронных устройств. Решение позволит не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне санкций. Упрощенный порядок затронет процедуры получения нотификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.

Продление специального режима

Правительство России продлило упрощенный порядок ввоза смартфонов, планшетов и ноутбуков до конца 2026 г., пишет «Коммерсант». Соответствующее постановление от 23 декабря 2025 г. №2109 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкционного давления.

По информации Правительства России, упрощенный ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлен еще на один год — до конца 2026 г. Постановление об этом подписано. Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры (ПК), микросхемы, рации.

Ранее упрощенные правила ввоза техники действовали до 2025 г. Однако в связи с западными санкциями против России процедуру решили продлить еще на год. В пресс-службе правительства уточнили, что данное решение позволит избежать дефицита электроники на внутреннем рынке.

Упростить требования

До 2022 г. согласно действовавшим нормам, нотификацию для ввоза в Россию устройств с криптографическими средствами выдавал только лишь Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности России (ФСБ) России. Это специально уполномоченное для выдачи таких документов учреждение. Инициатива же Правительства России с 2022 г. наделяет аналогичными полномочиями шесть ассоциаций, напрямую относящихся к российской ИТ-отрасли. В списке числятся Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация разработчиков и производителей электроники, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа», а также Автономная некоммерческая организация (АНО) развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»» и АНО содействия в развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум «Телекоммуникационные технологии»».

Упрощенный порядок касается получения нотификации — специального документа, необходимого для ввоза электроники с криптографическими функциями или шифрованием (смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации). Для того чтобы получить разрешение в 2026 г., изготовителю необходимо обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, а также нотификацию могут оформить отраслевые ассоциации. Кроме того, производителей освободили от предоставления сотрудникам таможни специального разрешения на устройства, которые используют для производства техники в России.

Инструмент обхода санкций

Впервые постановление по упрощению импорта электронных устройств в Россию было подписано в мае 2022 г., о чем информировал CNews. Тогда же Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) утвердил перечень товаров для параллельного импорта — ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в частности автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны, железнодорожные локомотивы, трамваи, живые деревья и т.п.

О необходимости упрощения процедур ввоза на территорию России иностранной техники говорил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания со своими заместителями 16 мая 2022 г. «Существенно упростим правило ввоза в страну в 2022 г. электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», — заявил господин Мишустин.

Как отметили CNews представители Правительства России, нововведение «касается исключения требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России». «Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики», — добавили они.

Положительный результат

Все перечисленное, позволит не допустить дефицита компьютеров, смартфонов и прочей импортной техники в России. Из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине из страны ушли десятки компаний, поставлявших электронику на российский рынок. Помимо прочих, это Apple, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и многие другие. Ведь в России нет крупносерийного производства российских ПК – они выпускаются очень ограниченными партиями.