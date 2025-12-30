Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 8 с высокой степенью вероятности разочарует тех, кто хочет передавать гигабайты в секунду буквально по воздуху. Он едва ли окажется быстрее нынешнего Wi-Fi 7 – разработчики бросили все усилия на повышение стабильности и надежности соединения. Появление Wi-Fi 8 в домашних роутерах ожидается через пару лет.

Рост вширь

Беспроводная связь Wi-Fi 8, вероятнее всего, не сможет порадовать любителей высокой скорости передачи данных. Как пишет The Register со ссылкой на главного технического директора по беспроводным технологиям компании Intel Карлоса Кордейро (Carlos Cordeiro), в этом плане Wi-Fi 8 едва ли будет сколько-нибудь заметно отличаться от нынешнего Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7, он же Wi-Fi 802.11be, впервые был рассекречен осенью 2020 г. Его главное отличие – как раз в высокой пропускной способности, по нему можно передавать до 46 Гбит информации в секунду (в идеальных условиях) против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac).

По словам Кордейро, Wi-Fi 8 разрабатывается с упором на стабильность и надежность беспроводного соединения, а не на широкую пропускную способность. Intel позиционирует Wi-Fi 8 как технологию, которая «просто будет ощущаться лучше» (just feel better) в сравнении с Wi-Fi 7.

Представители Intel уточнили, что Wi-Fi 8 возьмет за основу Wi-Fi 7 с точки зрения скорости передачи данных и поддерживаемых частот – 320 МГц, а также 2,4, 5 и 6 ГГц. Для повышения стабильности в стандарт добавят некие интеллектуальные функции. Насколько более стабильным сигнал Wi-Fi 8 будет в сравнении с Wi-Fi 7, в Intel не говорят.

Фото: jannoon328 / Фотобанк Freepik Скорость передачи - главное мерило любой сети, проводной или беспроводной

Отметим, что Wi-Fi 7 официально может использоваться на территории России. С декабря 2022 г. в стране разрешено использование частоты 6 ГГц – это основное отличие Wi-Fi 7 и Wi-Fi 6Е от предыдущих стандартов. К слову, Wi-Fi 8 обратно совместим с каждым из них.

Первые потребительские устройства с Wi-Fi 8 могут появиться в рознице через пару лет, пишет The Register.

Умный Wi-Fi

Если верить Intel, Wi-Fi 8 станет настоящим прорывом в сфере подключения и сможет интеллектуально адаптироваться к местным условиям, обеспечивая надежную работу без замедления, которые часто наблюдаются у пользователей при перегрузке сети.

Но, по всей видимости, работать это будет в первую очередь на частоте именно 6 ГГц, потому что базовая 2,4 ГГц не способна дать стабильность подключения – в одном отдельно взятом многоквартирном доме могут быть сотни устройств, использующих ее. Это и старые гаджеты с поддержкой только Wi-Fi 4 и ниже, и Bluetooth-устройства и даже банально беспроводные мыши и клавиатуры.

Частота 5 ГГц пока не настолько загрязнена устройствами-потребителями, но с течением времени их становится все больше. В то же время 6 ГГц ввиду того, что ее легальная эксплуатация в потребительских устройствах началась всего три год назад, пока и вовсе чиста.

А есть ли смысл

Слова Кордейро о повышении стабильности работы Wi-Fi 8 означают, что этот стандарт не в состоянии увеличить пиковую теоретическую скорость передачи данных и не будет вводить более широкие каналы или модуляцию более высокого порядка по сравнению с Wi-Fi 7.

Скорее всего, реальные изменения в Wi-Fi 8 пользователи в принципе не заметят.

«Вы увидите, что мы можем получить более высокую скорость передачи данных на заданном расстоянии. Я имею в виду, что если вы возьмете точку доступа и устройство Wi-Fi 7, и получите определенную скорость передачи данных, а затем замените их устройством Wi-Fi 8, вы сможете получить более высокую скорость передачи данных в том же месте и на том же расстоянии», – сказал Кордейро.

Он также заявил, что Intel рассматривает стандарт Wi-Fi 8 как «технологию подключения для эры искусственного интеллекта» (connective technology for the AI era). «Поэтому нам действительно нужна высокая производительность, которой, как вы знаете, Wi-Fi в значительной степени уже обладает. Но нам нужно сделать его более надежным. Нам нужно уменьшить задержку. Нам нужно сделать его, знаете ли, более интеллектуальным», – добавил он.

В чем выгода для пользователей

Одно из очевидных плюсов от релиза первых роутеров с Wi-Fi 8 – это падение цен на устройства с поддержкой Wi-Fi 7 как менее современной технологии. Но Кордейро привел совершенно другие примеры использования Wi-Fi 8 обычными пользователями, чтобы показать, чем он лучше Wi-Fi 7

В качестве первого примера он использовал беспроводную сеть здании с большим количеством людей – в университете или офисе крупной корпорации. По его словам, в таких зданиях очень много точек доступа, и переключение между ними может занимать некоторое время. «Поэтому в Wi-Fi 8 мы целенаправленно разработали технологию, которую мы называем бесшовным роумингом. Мы перекладываем на Wi-Fi большую часть ключевых процессов согласования и подготовки к роумингу, чтобы сократить это время до нескольких миллисекунд и добиться нулевой потери пакетов, верно? Таким образом, если вы совершаете звонки по Wi-Fi, вы можете переключаться с одной точки доступа на другую, и вы не заметите разницы», – сказал Кордейро.

Второй пример – это дом со множеством самых разных устройств, одновременно подключенных к интернету через Wi-Fi. Кто-то играет в игры, кто-то серфит в Сети, у кого-то скачивается тяжелый файл, а остальные могут смотреть потоковое видео. В таких ситуациях, когда трафик смешанный, необходимо уметь расставлять приоритеты, говорит Кордейро, и именно этому разработчики собираются в совершенстве обучить Wi-Fi 8.

Третий пример – участие в онлайн-совещани, когда пользователь подключился к нему с ноутбука, а затем отошел от него, взяв с собой телефон. Wi-Fi 8 научится определять физическое расстояние до разных устройств. «Ноутбук и телефон автоматически поймут, что отдаляются друг от друга, и сессия Teams (корпоративный мессенджер, разработан Microsoft – прим. CNews) может переключиться на мой телефон. Мне не нужно ничего делать автоматически. Я отхожу, сессия Teams переходит на мой телефон, а затем, когда я возвращаюсь к компьютеру, сессия Teams автоматически переключается обратно на компьютер», – сказал Кордейро

Среди других потенциальных функций Wi-Fi 8, упомянутых Кордейро – включение компьютера при приближении к нему и автоматическая его блокировка при уходе от него, а также распознавание и реагирование на жесты, например, свайп для перехода к следующему слайду презентации.

Главное – не опоздать

Поскольку Wi-Fi 8 будет базироваться на тех же частотах, что и Wi-Fi 7, то рано или поздно все преимущества новой технологии перед нынешними стандартами могут нивелироваться. Как пишет The Register, условия работы Wi-Fi в многоквартирных домах могут сильно ухудшиться через пять лет – к тому моменту частота 6 ГГц будет сильно загрязнена множеством потребителей.