Китай выпустил проект правил взаимодействия с антропоморфным ИИ

Управление по вопросам киберпространства Китая в декабре 2025 г. опубликовало для общественного обсуждения проект мер по регулированию деятельности сервисов с искусственным интеллектом в стране. Проект призван содействовать развитию и стандартизации антропоморфных интерактивных сервисов на основе искусственного интеллекта т.е. с которыми можно общаться, как с людьми.

Меры по регулированию деятельности

Администрация киберпространства Китая опубликовала проект норм в сфере регулирования услуг антропоморфного взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters. Это усилит надзор за ИИ, специально разработанным на основе человеческих личностей. Документ открыт для публичных комментариев до 25 января 2026 г., финальная же версия должна вступить в силу в 2026 г.

Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) опубликовало в декабре 2025 г. для общественного обсуждения проект мер по регулированию деятельности ИИ-сервисов в стране. Нормы будут применяться к продуктам и услугам на базе ИИ, которые воспроизводят человекоподобные модель мышления и стиль общения, взаимодействуя с пользователем на эмоциональном уровне. В коммуникациях могут применяться тексты, изображения, аудио, видео и другие материалы. Документ призван усилить требования к провайдерам подобных сервисов с точки зрения безопасности и этики.

Проект правил обязывает поставщиков услуг: нести ответственность за безопасность на протяжении всего жизненного цикла продукта; реализовать систему проверки алгоритмов для защиты данных и приватной информации; оценивать эмоциональное состояние пользователей, их уровень психологической зависимости от сервиса, а также вмешиваться в случае необходимости.

UBTech Robotics Walker S Lite на автомобильном производстве в Китае

Предлагаемые меры также запрещают ИИ-сервисам генерировать контент, который ставит под угрозу национальную безопасность Китайской Народной Республики (КНР), распространяет слухи или пропагандирует насилие и непристойности.

Министерство науки и технологий Китая еще в 2021 г. представило набор этических принципов регулирования ИИ с упором на защиту прав пользователей и предотвращение рисков. В числе основных пунктов значились: обеспечение управляемости и надежности ИИ-технологий, честности и справедливости, а также повышение этической грамотности.

В 2024 г. Администрация киберпространства опубликовала правила регулирования алгоритмов генеративного ИИ. При требованиях вроде обеспечения достоверности контента и уважения интеллектуальной собственности отдельно упоминался запрет на призывы к подрыву государственного строя.

Угроза перегрева рынка

На рынке гуманоидных роботов Китая может формироваться пузырь, об этом заявил представитель Национальной комиссии по развитию и реформам страны 28 ноября 2025 г. Ведомство, отвечающее за экономическую политику и стратегическое планирование, отметило рост числа однотипных моделей от более чем 150 компаний.

По словам пресс-секретаря агентства Ли Чао (Li Chao), китайским властям важно не допустить перенасыщения рынка и сохранить стимулы для реальных исследовательских разработок. «Передовые отрасли давно борются с проблемой поиска баланса между скоростью роста и риском образования пузырей. С этим столкнулся сектор гуманоидных роботов», — сказала она. Ли заявила, что власти продолжат ускорять работу по созданию механизмов входа в рынок и выхода из него. Это необходимо для формирования конкурентной среды.

Разработка человекоподобных роботов и вложения в отрасль резко выросли после того, как дроиды Unitree в начале 2025 г. выступили на гала-концерте в честь Весеннего фестиваля и привлекли внимание зрителей по всей стране.

В результате индекс Solactive China Humanoid Robotics Index, отслеживающий акции связанных с робототехникой компаний, вырос на 30% в 2025 г. Citigroup прогнозирует рост рынка роботов до $7 трлн к 2050 г. Массовое внедрение гуманоидов в быту и на предприятиях, по оценке аналитиков, произойдет уже в ближайшие годы.

UBTech Robotics Фотография с церемонии массовой поставки полноразмерных промышленных человекоподобных роботов Walker S2 компании UBTech Robotics в ноябре 2025 г.

Коммунистическая партия Китая включила отрасль в число шести новых драйверов экономического роста в руководящих принципах пятилетнего плана развития страны до 2030 г. С тех пор антропоморфные роботы стали демонстрировать уникальные возможности: бегать марафоны; драться; играть в футбол.

В ноябре 2025 г. один из ведущих китайских производителей UBTech Robotics заключил крупный контракт на поставку гуманоидов на пограничные пункты т.к. они будут сопровождать путешественников, проводить проверки и заниматься логистикой.

Рынок человекоподобных роботов

По информации Unitree, рынок человекоподобных роботов продолжает развиваться, открывая новые возможности для их применения в повседневной жизни. Размер мирового рынка роботов-гуманоидов, по оценкам, к 2032 г. составит не менее $66 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион пока доминирует по количеству произведенных устройств — в 2023 г. доля рынка достигла почти 42%, считают аналитики Unitree. В китайской робототехнической компании Unitree уверены, что прорыв в развитии человекоподобных роботов произойдет к 2026 г., а в течение 3-5 лет их станут активно использовать в коммерческих целях. По мере развития отрасли будет меняться и цена таких устройств.

По словам директора по маркетингу Unitree Хуана Цзявэя (Huang Jiayuei), в основе гуманоидных роботов лежит мозг, то есть интеллект. Однако в мире на 2025 г. не так много компаний, которые занимаются разработкой таких ИТ-систем т.е. физического ИИ. К таким организациям относится NVidia, ведь в начале 2025 г. они представили платформу под названием NVidia Cosmos, которая обучается понимать мир через анализ видеоданных. Именно физический ИИ позволит автономным устройствам воспринимать, понимать и выполнять сложные действия.