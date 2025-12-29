«Микрон» пошел войной на государство из-за 300 акционеров с паспортами СССР

Производитель микроэлектроники АО «Микрон» проиграл в суде дело об изъятии в свою пользу акций у 300 неактивных акционеров, которые, предположительно, могли умереть. Физлица получили небольшие доли во время приватизации, оформили их на паспорта СССР и уже 10 лет не участвовали в собраниях акционеров. Подобные «изъятия» уже проходили в России, например, в пользу «Элвис-плюс». Но речь шла о ликвидированном иностранном юрлице, которому принадлежали акции. На этот раз суд не стал распространять эту практику на людей, о судьбе которых нет сведений. Общая стоимость пакета может достигать 90 млн руб.



Не участвуешь в собраниях — сдай акции

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы отказал крупнейшему российскому производителю микроэлектронной продукции АО «Микрон» в иске к АО «Реестр» о признании 44 тыс. акций компании, принадлежащих людям, не участвующим в собраниях акционеров, бесхозяйными с последующим их перечислением на казначейский счет компании.

Решение было принято еще в октябре 2025 г., но в полном объеме изготовлено 19 декабря 2025 г.

Иск в суд подало АО «Микрон». Компания обнаружила, что у нее в реестре акционеров находится 44 тыс. 80 акций номиналом 0,025 руб. (0,09% капитала), которые числятся на лицевых счетах 300 человек. Операции в отношении акций не осуществлялись более 10 лет. Акционеры, вопреки требованию законодателства, не обновляли о себе информацию и не участвовали в собраниях акционеров.

сайт "Микрона" "Микрон" нашел в реестре акционеров 300 "мертвых душ"

«У общества имеются основания предполагать смерть указанных лиц. При этом акции продолжают числиться в реестре владельцев ценных бумаг за предположительно умершими», — говорится в материалах суда. При этом никакие другие заинтересованные лица, в том числе наследники, не обращались ни в общество, ни к регистратору. В «Микрон» посчитали, что интереса к бумагам ни у кого нет, кроме самой компании.

«Акции "Микрон" направлены на привлечение ликвидности и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества и его акционеров. Сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота во всяком случае недопустимо», — говорится в исковом заявлении «Микрона».

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд, истец просил признать бесхозяйными обыкновенные акции, которые числятся на лицевых счетах 300 лиц и обязать АО «Реестр» списать с лицевых счетов физилиц и зачислить на казначейский счет АО «Микрон».

Представители «Микрона» в ответ на запрос CNews ограничились отпиской: «Вся информация по делу находится в открытом доступе, включая аргументы предприятия».

Компания не пояснила, сколько еще ее акционеров, предположительно, могли умереть. В судебных решениях приведена информация о 300 акционерах, но, что примечательно, их фамилии в списке идут строго по алфавиту и заканчиваются на букву «В».

Все, что ничье, то государственное

Суд не согласился с позицией «Микрона». Он напомнил, что ранее подобные иски заканчивались в пользу компаний, например «Элвис-плюс» и «Чиф-Кузбасс», но речь шла и распределении акций, которые принадлежали юрлицам, исключенным из ЕГРЮЛ. В данном случае речь идет о физлицах, часть из которых на данный момент, вероятно, являются умершими и имеют наследников.

В суде указали, что все физические лица стали акционерами в период приватизации предприятия и имели паспорта граждан СССР, судом были направлены соответствующие запросы в МВД и МФЦ с целью установления актуальных паспортных данных. Однако такая информация не была предоставлена.

Кроме того, суд уточнил, что для признания движимых вещей, к которым относятся акции, брошенными собственником и признания права собственности на данные вещи необходимо представить доказательства того, что бесхозная вещь не имеет собственника или собственник ее неизвестен, либо отказался от вещи, а также то, что лицо, обратившееся с требованием о передаче бесхозяйных вещей, приступило к использованию данных вещей или совершило иные действия, свидетельствующие об обращении вещей в собственность. Однако этого сделано не было.

Неучастие акционеров в жизни акционерного общества, отсутствие у эмитента какой-либо информации о таких акционерах, не умаляет их право собственности.

Таким образом, по мнению суда, в отношении акционеров-физических лиц иск не может быть предъявлен к регистратору ни в случае, когда акционеры-физические лица живы, ни в случае, когда акционеры физические лица умерли и имеют наследников. Кроме того, по общему правилу, при отсутствии наследников акции становятся «выморочным имуществом» и переходят в собственность государства.

Цена пакета — почти 100 млн

«Микрон» на своем официальном сайте называет себя чипмейкером номер 1 в стране и единственным в России серийным производством микроэлектроники с топологией до 90 нм. Компания входит в группу компаний «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и «РТИ микроэлектроника»).

Производитель интегральных схем основан 9 марта 1964 г. как НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), при котором 1 февраля 1967 г. был создан завод «Микрон». Это был крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли.

Сегодня «Микрон» не отчитывается публично. Его бенефициар ПАО «Элемент» по итогам I полугодия 2025 г. сократило выручку на 19%, до 16,1 млрд руб. Выручка сегмента «Электронная компонентная база» снизилась с 16,9 млрд руб. до 12,4 млрд руб., а сегмента «Электронный блоки» и модули», напротив, выросла с 1 млрд руб. до 1,4 млрд руб.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов оценил пакет акций «мертвых душ» в заводе в сумму до 90 млн руб.

«Если брать ориентиры по сопоставимым предприятиям микроэлектроники и радиоэлектронной промышленности с госзаказом и оборонной составляющей, то консервативные оценки таких активов обычно лежат в диапазоне нескольких десятков миллиардов рублей. Даже при очень осторожной оценке всего "Микрона", скажем, в 30–50 млрд руб., пакет 0,09% тянет уже на 27-45 млн руб. Если допустить более высокую оценку бизнеса, ближе к 80–100 млрд руб., то речь может идти о 70–90 млн руб.», — говорит Чернов.

По словам эксперта, 0,09% — это не контрольный и не блокирующий пакет, но уже и не «потерянные копейки». В таком масштабе становится понятно, почему вопрос вообще дошел до суда.

«Для крупной непубличной компании с закрытой структурой капитала даже доли меньше 0,1% могут иметь значение, и прежде всего с точки зрения чистоты реестра, будущих корпоративных действий и потенциальных сделок», — говорит Чернов.

Наличие таких «молчащих» акционеров — это дополнительные издержки на рассылки и собрания, риск формальных претензий к уведомлению, сложности с актуализацией реестра и исполнением обязательств перед акционерами, включая дивиденды и ответы на запросы.

По словам Чернова, суд прямо исходит из того, что по бездокументарным акциям переход права возможен только через внесение записей по счетам, и регистратор не может в одностороннем порядке списать бумаги у «несуществующего» или «неактивного» владельца лишь потому, что он давно не проявлялся.

По следам «Элвис-плюс»

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко пояснил, что «Микрон» не имел оснований забирать акции на свой баланс, поскольку не доказало смерть акционеров, а имущество с паспортами СССР может быть признано только выморочным и подлежащим передаче государству (Росимуществу) по ст. 1151 ГК РФ.

По мнению старшего юриста Enforce Law Company Екатерины Васинькиной, суд не стал устанавливать факт смерти акционеров, посчитав, что данное обстоятельство не имеет значения для рассмотрения дела. В решении суд указал, что в любом случае эмитент не имеет права претендовать на акции.

Суд также указал, что в практике Верховного суда России было дело, когда АО «Элвис-плюс» вернули акции, которые находились на балансе ликвидированного Sun Microsystems Computer Corporation. При этом сначала Арбитражный суд отказал в иске «Элвис-плюс», но Верховный суд отменил решение, и дело направили в суд первой инстанции, который уже постановил передать акции в пользу «Элвис-плюс». Кроме того, подобный прецедент зафиксирован в деле «Чиф-кузбасс».

Юрист АБ «КИАП» Никита Луцкий указал, что действующее законодательство не предусматривает четкого алгоритма действий эмитента, который столкнулся с проблемой «потерянных» акционеров, как в случае с «Микроном». «Тем не менее, полагаем, что позиции, сформулированные Верховным судом в отношении «Чиф-кузбасс» и «Элвис-плюс» должны применяться и в этом деле — а значит, у общества должны быть шансы вернуть акции», — предположил Луцкий. «Микрон» может обжаловать принятое решение.

При этом наличие таких акционеров в целом может быть небезопасно для «Микрона», считает управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

«Для компаний подозрение в том, что часть акций принадлежит умершим людям, создает ряд неудобств. Не исключено, что конкуренты или просто недобросовестные миноритарии для наращивания своей доли для, например, получения права голоса могут задаться целью и заполучить акции через акционеров и их родственников», — уточняет Екатерина Косарева.