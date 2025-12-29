Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО

В рамках импортозамещения ПО для электроэнергетики разрабатываются восемь проектов, включая «Мобильный обходчик» для ОС «Аврора», систему предикативной аналитики для АЭС и информационно-диагностическую систему гидротехнических сооружений. Проекты реализуются самим энергокомпаниями, тогда как Минцифры требует передавать заказы на разработку ПО внешним подрядчикам.

Дискуссии между энергетиками и Минцифры

В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Электроэнергетика» Правительственной комиссией по цифровому развитию было одобрено восемь особо-значимых проектов (ОЗП) по импортозамещению ПО, Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное ПО» (ДК НИПО), имеющейся в распоряжении CNews.

У компаний из энергетического сектора идет дискуссия с Минцифры по поводу того, кто должен разрабатывать ПО для них: сами компании или участники ИТ-рынка. Об этом замминистра энергетики Эдуард Шереметцев рассказал в ходе ИЦК «Электроэнергетика».

«Аргумент Минцифры состоит в том, что если энергетические компании сами будут разрабатывать ПО, то как они будут его разрабатывать и поддерживать? - говорит Шереметцев. - Был также случай с одной энергетической компанией, которая заказа разработку ПО для себя, а потом читала его исходный ход на «туалетной бумаге», пытаясь найти, где там конец, а где - начало».

В дискуссии с Минцифры относительно in-house-разработки Минэнерго будет на стороне компаний из сферы электроэнергетики, говорит Шереметцев. Однако не нужно допускать абсурда, добавляет замминистра.

Например, в России достаточно собственных решений в области электронного документооборота, но некоторые компании, с упорством «японского камикадзе, летящего к американскому эсминцу», пытаются разработать собственные системы электронного документооборота.

Проекты «Интер РАО» и группы «Сигма»

Больше всего ОЗП ведет «Интер РАО» - четыре. Партнером «Интер РАО» по данным проектам является группа компаний «Сигма» (входит в группу «Итер РАО»). Проект «Импортозамещение СУДБ Единой биллинговой системы» направлен на обеспечение расчетов потребления, договорной работы и расчетов с потребителями.

Проект «Информационно-вычислительный комплекс (ИВК): Система управления потоками сбора и передачи данных «Пионер», «АРМ Оператора ИВК» предназначен для сбора показаний с приборов учета и выполнение требований приказа Минэнерго «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии». Решение представляет из себя комплекс продуктов Комплекс продуктов «Сигма ИВК» и «Сигма.Суп СПД «Познер» уже реализовано и внедрено на всех энергосбытовых компаниях «Интер РАО», директор по продажам «Сигма» Владимир Гусев.

В рамках проекта будет замещено ПО Microsoft Windows, Microsoft SQL, СУБД Oracle, Robotron Datebonk-Software, Fortinet. Также будет замещено аппаратное обеспечение HP, Dell, Lenovo, Cisco и Fortinet. Целевыми потребителями продукта являются более 300 ГП и сетевых компаний в 89 субъектах федерации, независимые энерго-сбытовые компании, УК/ТСЖ, ЖКХ, теплоэнергетика. На конец 2023 г. началась промышленная эксплуатация системы во всех ЭСК «Интер РАО».

Эффектами от внедрения являются: выполнение команд управления на интеллектуальных приборах учета (ИПУ): переход к автоматизированным процессам учета электроэнергии для ошибок при передаче показаний: минимизация расхождений в расчетах между контрагентами: работа с новейшими шлюзами и приборами НТЦ «Нартис», оснащенными средствами криптозащиты СКЗИ (средства криптографической защиты информаци); отслеживание параметров качества электроэнергии; сбор, долговременное хранение, отображение, обработка и передача данных; оптимизация людских ресурсов.

Проект «Системы управления производственными активами (СУПА) на базе автоматизированной информационной системы стандартных процессов управления ТОиР (техническое обслуживание и ремонт), ТПиР (техническое перевооружение и реуконструкция) оборудования и интеграции со смежными бизнес-процессами» направлен на паспортизацию, расчет индекса техсостояния, планирование обслуживания и контроля выполнения программ ремонтов.

Система предназначена для автоматизации бизнес-процессов управления ремонтной деятельности, ТПиР, учета и устранения дефектов, управления технологическими картами, базой данных оборудования и НСИ (нормативно-справочная информация), запасами, расчетом статистического индекса технического состояния. Система предназначена для импортозамещения SAP ERP (модуль PM/EAM), IBM Maximo (в части EAM) и Oracle e-Business Suite (также в части EAM). Решение содержит в себе элементы методологии RBI, что позволяет строить процессы управления производственными активами, опираясь на техническое состояние производственного актива и критичность воздействия на него.

Технологическим стеком решения являются «1С:ERP Управление предприятием 2» и Postgerss Pro Enterprise. Целевыми потребителями решения являются «Росатом», «РусГидро», «Россети», «Газпром энергохолдинг», СГК, En+, «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Новатек», «РФосагро», «Русская медная компания», «Полюс», «Норильский никель», НЛМК и ММК. Проект должен быть завершен до конца 2027 г. Барьером при внедрения решения является дефицит компетентных ресурсов на рынке труда.

«Мобильный обходчик» для ОС «Аврора»

Еще один проект «Интер РАО» - «Автоматизированная информационная система учета результатов обхода и осмотра оборудования – АИС «Мобильный обходчик»» предназначен для обхода и осмотра оборудования, измерения состояния и проведение полевых работ. Проект был завершен в 2021 г. и уже внедрен на 22 электростанциях «Интер РАО – Электрогенерация» и готов к тиражированию в различных отраслях. Созданный в рамках реализации проекта продукт – «Сигма.Алькор» - работает на базе российской мобильной операционной системы «Аврора».

Целями проекта являются: стандартизация бизнес-процессов проведения обходов, осмотров и измерений (контроля) состояния оборудования на основе данных обо оборудовании и нормативно-справочной информации, единой для всех информационных систем, поддерживающих данные бизнес-процессы; обеспечение получения отчетности в оперативном режиме с данным уровнем детализации; создание единого источника достоверной, непротиворечивой и верифицированной информации, связанной с процессами проведения обходов, осмотров и измерений состояния оборудования и оценкой их результатов; передачи полученной и накопленной информации в системы верхнего уровня (АИС ТОРО).

Как говорит директор департамента заказной разработки «Сигма «Павел Шубный, по результатам реализации проекта трудозатраты оперативного персонала сократились в 1,5 раза, время оформления первичных документов на объекте сократилось на 30%, в 6 раз время подготовки информации на стадии планирования работ, в 3 раза сократились сроки подготовки отчетности, также снижен «человеческий фактор» при обслуживании и контроле состояния оборудования и снижены риски некорректной информации вместе с ускорением процесса поиска и обработки информации.

Информационно-диагностическая система (ИДС) гидротехнических систем

ОЗП, который курирует «Русгидро», представляет из себя информационно-диагностическую систему (ИДС) контроля состояния гидротехнических сооружений (ГТС). Проект предназначен для проведения автоматизированного опроса контрольно-измерительной аппаратуры, расчет диагностических критериев и формирование предупредительных сигналов.

В соответствие с нормативными требованиями в области обеспечения безопасности объекты энергетики, необходимо проводить мониторинг и оценку технического состояния ГТС 1-3 классов с использованием информационно-диагностических систем, объясняет начальник управления цифровой трансформации «РусГидро» Илья Ершов. Необходимо обеспечивать оперативное, разделенное по полномочиям доступа к достоверной, актуальной информации для всех пользователей, осуществляющих контроль состояния ГТС и механического оборудования ГТС. Также необходимо обеспечить централизованный сбор данных о техническом состоянии ГТС в соответствии с критериями безопасности по единым отчетным формам.

ИДС ГТС обеспечивает: диагностирование состояния ГТС контролируемого объекта, на основе базы данных наблюдений, программы их обработки и диагностических критериев; обеспечение возможности дистанционного контроля за состояния ГТС; формирование отчетности по оперативной диагностике состояния ГТС в сравнении с критериями безопасности.

В рамках реализации проекта был разработан и протестирован комплекс систем мониторинга ГТС на единой цифровой платформе – ИДС ГТС (стационарный уровень) и ИАС ГТС (верхний уровень). Также была проведена интеграция с АСО КИА (автоматизированная система опроса контрольно-измерительной аппаратуры) на пилотных объектах – в исполнительном аппарате «РусГидро» и на двух объектах – Воткинская ГЭС и Чиркейская ГЭС. По результатам тестирования было принято решение о переводе систем в опытную эксплуатацию.

До конца 2028 г. запланировано тиражирование продукта на все объекты группы «Русгидро», эксплуатирующие ГТС 1-3 классов (около 30 объектов). Также решение может быть внедрено в «Евросибэнерго», «ТГК-1», «Интер РАО», «Т Плюс», «Росатоме» и др. Основным барьером для продвижения данного решения является отсутствие выделенных ресурсов для выполнения данной задачи, считает Ершов.

«Россети» и проект по интеграции ИТ-систем в единую энергетическую модель

Холдинг «Россети» вместе с со своей дочерней структурой - «Оператор АСУ» курирует ОЗП – «Платформа технологического управления «РС-20». Платформа обеспечивает интеграцию ИТ-систем в единую модель электроэнергетического комплекса (CIM-модель). CIM - это стандарт, устанавливающий общий язык для описания сетевых ресурсов и их характеристик. Он является связующим звеном между компьютерными системами и программами управления, предназначенный для унификации и стандартизации данных и их интерфейсов различных ИТ-систем и устройств в единую модель данных.

По словам руководителя проектов «Оператор АСУ» Сергея Качура, в настоящее время данные об оборудовании в системах расходятся и вводятся многократно, при этом невозможно передать описание объекта из системы в систему, а документы и отчеты формируются вручную (с возможностью ошибок) и долго. Недостатками такого подхода являются: рост трудозатрат на поддержание данных в информационной системе в актуальном состоянии, а также на подготовку документов и отчетов; функционал информационных систем не используется на 100% из-за большой сложности наполнения систем качественными данными (невозможно рассчитать баланс эдектроэнергетики и оперативно выявляться очаги потерь с учетом переключений аппаратов); неуправляемый рост затрат на техническую поддержку информационных систем (каждой системе нужны свои инфраструктура и специалисты).

В связи с этим было решено организовать обмен технологическими данными между информационными системам через платформу «РС-20». Данные синхронизируются в системах и передаются между информационными системами в стандартном формате (CIM). Внедрение «РС-20» решают следующие задачи: снижение удельных операционных расходов (данные водятся один раз, упрощается исполнение процессов в части подготовки данных): повышение полезного использования информационных систем (информационные системы автоматически наполняются проверенными данными); АСТУ ЦУС (автоматизированные системы технологического управления центров управления сетями сетевых организаций) смогут оперативно выявляться очаги потерь электроэнергии с учетом переключений коммутационных аппаратов); повышение производительности труда (информационные системы на платформенных принципах менее требовательны к серверным мощностям и технической поддержке, экономия составляет 30 – 50%).

В рамках данного проекта была разработана интеграционная платформа - программные продукты семейства «РС-20» («РС-20.Platform, PC-20.ModelEditor, PC-20.DataPrep). Они внедряются на 5 объектах в России и на двух объектах в Белоруссии.В рамках второго этапа функционал интеграционной платформы планируется расширить до инфраструктурной. Это позволит встраивать и запускать приложения сторонних разработчиков и реализовать встраивание сторонних продуктов. Уже реализована возможность применения инструментов для создания моделей сетей ресурсоснабжающих организаций в части электричества, требуются доработки в части тепла и воды.

Для Белоруссии создано три программных продукта: ЗС-20 OTopology, PC-20.EnercomAdapter и PC-20.MMPGAdapter. Также встроены компоненты технологических партнеров. В планах значится: моделирование и импорт бизнес-процессов, а также их исполнение в объеме информационного обмена; публичный API и инструкции для встраивания сторонних приложений; подготовка для публикации инструментов «РС-20» на платформе «ГосТех».

В рамках третьего этапа запланировано создание прикладной платформы, которая расширит функционал созданных в рамках первых двух этапов приложений. Речь идет о возможности создания приложения посредством инструментов платформы и возможности организации магазина приложения для электроэнергетики.

Предикативная аналитика для АЭС

Концерн «Росэнергоатом» (входит в состав госкорпорации «Росатом») реализует ОЗП – «Система предиктивной аналитики для планирования поставок капиталоемкого оборудования АЭС». Партнером является дочернее предприятия концерна - ВНИИАЭС. Продукт обеспечивает раннюю диагностику дефектов оборудования, прогнозирования изменений параметров и планирование поставок оборудования с учетом индекса техсостояния.

Нарушение и отказы в работе основного оборудования энергоблоков АЭС негативно влияют на объем выработки электроэнергии и стоимость проведения технического обслуживания и ремонта оборудования, объясняет директор отделения математического моделирования и тренажеростроения ВНИИАЭС Андрей Дружаев. Для снижения общего количества отклонений в работе оборудования энергоблоков АЭС и уровня критичности данных отклонений в «Концерне «Росэнергоатом» реализуется программа мероприятий по повышению надежности оборудования, включая мероприятия по разработке и внедрению специализированных цифровых систем.

В рамках проекта проводятся работы по разработке системы предиктивной аналитики состояния оборудования АЭС (СПА) и внедрению технологий предиктивной аналитики в существующий процесс эксплуатации оборудования, что должно привести к снижению количества нарушений и отказов в его работе.

В 2022 г. было завершено создание пилотного образца системы предиктивной аналитики состояния оборудования АЭС, Система запущена на одном энергоблоке Нововоронежской АЭС-2. В 2024 г. функционал системы был расширен относительно пилотного образца, была завершена разработка технического и рабочего проектов первой очереди системы, а также организовано выполнение мероприятий по внедрению системы в промышленную эксплуатацию на пяти энергоблоках АЭС. В дальнейших планах значится проведение комплекса работ по замещению иностранного специализированного ПО в составе системы предиктивной аналитики состояния оборудования АЭС на импортонезависимое ПО.

Цифровой двойник ТЭЦ

«Т Плюс» реализует ОЗП «Цифровая станция (Цифровая двойник ТЭЦ»). Проект предназначен для обеспечения цифрового моделирования (физико-математическая модель), контроля и прогнозирования технического состояния (предиктивная диагностика) и определение оптимальных режимов работы (оптимизационное моделирование).

Создание единой системы обмена данным позволит осуществлять цифровое моделирование; контроль и прогнозирование технического состояния; определение оптимальных режимов работы, также будет создана система обучения оперативного персонала. Приоритетными направлениями являются: повышение эффективности работы станции; моделирование режимов работы оборудования в различных условиях: предупреждение нешттатные ситуации в ходе работы предприятия; экономическая эффективность инвестиционной программы; тренажерная подготовка на цифровом двойнике. Замещаемым иностранным ПО являются: «Прана», Aveva; General Electric; Siemens; Blender; Simulink; Amesim; Simcenter; Gurobi. Срок окупаемости составляет 6- 7 лет.

В рамках реализации данного проекта было разработано ПО «Инженерные модели», внедрено АС «Инженерные модели» и внедрение автоматизированной системы расчета технико-экономических показателей (АС ТЭП). Производится калибровка АС «Инженерные модели» и АС ТЭП, внедряется имитационная модель и тестируется тренажер ТЭЦ,

Помимо разработки ПО, планируется дооснащение АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами) датчиками и построение ТЛВС (технологической локальной вычислительной сети), В то же время, из-за ряда причин – резкое увеличение стоимости реализации, недоступности некоторых компонентов дооснащения, увеличения требований по информационной безопасности объектов КИИ (критическая информационная инфраструктура) и изменения подхода к оценке эффектов, сроки оценки эффектов от пилотного проекта, реализованного в 2024 г., составят не менее одного года.

Проблемы при цифровизации электроэнергетики

По словам замгендиректора «Россети» по цифровой трансформации Константина Кравченко, в рамках реализации проектов ИЦК «Электроэнергетика» были выявлены ряд сдерживающих факторов. Они связаны, с связаны, с тем, что ранее на уровне регулятора было принято решение об отказе от стандартизации. Во-первых, у участников ИЦК отсутствует единое понимания целевого ИТ-ландшафта участниками ИЦК, его зрелости и «белых пятен»: каждый участник формирует своей ИТ-ландшафт и внедрения свои продукты/решения, тогда как необходимо создавать типовые отраслевые решения. В целом, по мнению эксперта, отраслевое и межотраслевое взаимодействие в рамках ИЦК нуждаются в улучшении и повышении эффективности, требуется централизованная координации деятельности участников.

Во-вторых, отсутствует синергетический эффект от использования и разработки продуктов/решений. Создаваемые продукты в рамках ИЦК слабо переиспользуются в различных компаниях отрасли, либо создаются различные решения с однотимпным функционалом. Необходимо работать над унификацией отраслевых решений, считает Кравченко.

В-третьих, решения, включенные в реестр отечественного ПО, зачастую не отвечают требования внедрения, считает эксперт. Необходимо создание тестового центра на отраслевом или межотраслевом уровне и единого реестра программно-аппаратных средств с указанием совместимости программных и аппаратных решений, особенно в области промышленной автоматизации.

Кроме того, не определены механизм и источники финансирования для тарифно-регулируемых участников, а импортозамещение воспринимается компаниями электроэнергетики исключительно как затратная часть, особенно на фоне несамортизированных иностранных систем. По мнению замгендиректора «Россети», очевидна необходимость фиксированного и защищенного процента финансирования, например, в тарифе, пол задачи реализации программ импортозамещения. Также необходима урощенная процедура в части госзакупок, чтобы дать возможность компания работать именно с теми вендорами, которые выбраны в качестве типовых отраслевых решений.