«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Компания «Диасофт» объявляет о выпуске значительного обновления для отечественной системы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase. В продукт интегрирована новая функциональность «Полиглот», обеспечивающая непосредственное исполнение запросов, написанных на диалектах SQL ведущих зарубежных СУБД: Oracle (PL/SQL), Microsoft SQL Server (T-SQL), а также PostgreSQL (PL/pgSQL). Данное решение кардинально снижает сложность, сроки и стоимость импортозамещения в инфраструктуре баз данных.



Возможности «Полиглота»

Ключевым преимуществом «Полиглот» является возможность исполнения существующего SQL-кода прикладных приложений на базе Oracle и MS SQL Server без необходимости его переписывания. Это позволяет организациям проводить перенос данных и хранимой логики на российскую СУБД с сохранением существующих бизнес-процессов и с минимальными операционными рисками.

«Проблема наших клиентов заключается не в поиске простого аналога, а в обеспечении комплексного перехода на российскую СУБД с единой точкой ответственности, гарантией соответствия требованиям регуляторов и понятной экономикой. Digital Q.DataBase решает эту задачу кардинально: мы обеспечиваем переход с зарубежных СУБД без изменения кода приложений, что делает процесс максимально быстрым и экономически обоснованным», – сообщает Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт».

Функциональность «Полиглот» реализована на уровне ядра СУБД и представляет собой возможность непосредственного исполнения дополнительных SQL-диалектов без их трансляции в промежуточное представление. Это обеспечивает высокую производительность и полную семантическую совместимость при выполнении процедурного кода T-SQL и PL/SQL. Встроенная поддержка транспортного протокола TDS для MS SQL Server и эмуляция Oracle Instant Client для Oracle Database исключают необходимость привлечения разработчиков на начальных этапах миграции.

© monsit / Фотобанк Фотодженика Ключевым преимуществом «Полиглот» является возможность исполнения существующего SQL-кода прикладных приложений на базе Oracle и MS SQL Server без необходимости его переписывания

«До сих пор основным препятствием для перехода на импортонезависимые решения были фундаментальные различия в синтаксисе и логике СУБД. Сегодня Digital Q.DataBase – это единственное на российском рынке решение, в котором данная проблема устранена на архитектурном уровне. Для крупных организаций это означает сокращение сроков перехода с нескольких лет до нескольких месяцев», – отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase.

«Новая функциональность уже успела пройти апробацию в течение октября у ряда крупнейших организаций финансового и промышленного секторов. Пилотное внедрение и тестирование подтвердили заявленные характеристики по совместимости и производительности, продемонстрировав готовность решения к использованию в высоконагруженных производственных средах», – сообщает Алексей Татаринов.

Для дальнейшего упрощения процесса миграции в состав обновленной СУБД включены мастер переноса данных и мастер верификации результатов миграции. Эти инструменты поддерживают работу с СУБД Oracle, MS SQL Server и PostgreSQL, функционируют в графическом и командном режимах, используют многопоточность и не требуют конвертации данных, что минимизирует простои и влияние на производственные процессы.

СУБД Digital Q.DataBase включена в реестр российского программного обеспечения (запись № 15561 от 18.11.2022) и сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия.

Получить более подробную информацию и загрузить бесплатную версию СУБД Digital Q.DataBase можно на официальном сайте СУБД компании «Диасофт».