CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Инвестиции и M&A Цифровизация Электроника
|

Крупный инвестор покинул проект создания российского электромобиля

Проект российского электромобиля «Атом» покинул бизнесмен Рубен Варданян, который в 2022 г. решил отказаться от российского гражданства.

Минус один акционер

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из капитала ООО «Восход» — основного акционера АО «Кама», занимающегося проектом создания российского электрокара «Атом», пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Варданяну принадлежали 25% «Восхода», которые перешли самому обществу. По 37,5% в компании сохранили Сергей Когогин и ООО «Спектр» (владельцы — Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина).

Варданян до 2022 г. входил в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes, руководил инвестиционной компанией «Тройка Диалог» и был первым президентом московской школы управления «Сколково». В 2022 г. он отказался от российского гражданства. Осенью 2022 г. он возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а примерно через год был арестован властями Азербайджана и сейчас находится в тюрьме.

Дальнейшая судьба пакета акций

Обычно общество выплачивает бывшему участнику действительную стоимость пакета, рассчитанную на основе последних данных отчетности, пояснил старший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

og700.jpg

«Атом»
Российский электромобиль «Атом» должен стать «гаджетом на колесах»

У компании есть один год, чтобы распорядиться долей — распределить между участниками либо предложить к приобретению (если не запрещено уставом) третьим лицам, отметила старший юрист White Stone Валерия Демина: «Если в течение года решение не принято, доля подлежит погашению, а уставный капитал уменьшению на номинал этой доли».

Передача доли самому юридическому лицу часто обусловлена нежеланием других участников «впускать» в компанию посторонних лиц, пояснил партнер, руководитель практик разрешения споров и банкротства адвокатского бюро «А-Про» Юлий Ровинский.

На проект электромобиля «Атом», который уже находится на финальной стадии, сделка не повлияет, полагает старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов.

Проект российского электрокара

Проект «Камы» «Атом» был основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и Рубен Варданян, которые вложили по 360 млн руб.

Изначально проект развивался при участии «КамАЗа», но впоследствии стал отдельным стартапом — в августе 2021 г. было зарегистрировано АО «Кама» с уставным капиталом 720 млн руб.

Серийный выпуск планируется начать в третьем квартале 2025 г. на заводе «Москвич». «Атом» должен стать электромобилем с высокой степенью цифровой интеграции, по сути, «гаджет на колесах», как заявляли топ-менеджеры компании.

Опрошенные изданием автомобильные эксперты к проекту относятся скептически из-за высоких цен. Диапазон стоимости заявлялся от 2,5 млн до 3,5 млн руб., но в 2025 г. границы выросли до 3–4 млн руб. без учета господдержки (скидка в 35%, но не более 925 тыс. руб.). Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что интерес к проекту могут проявить сервисы такси и каршеринга.

В августе 2025 г. АО «Кама» в своем Telegram-канале представило версию для каршеринга. Тогда же каршеринг «Делимобиль», как писал ТАСС, приостановил реализацию проекта развития электрокаршеринга с «Атомами» в Калининграде, о чем он в ноябре 2024 г. подписал соглашение с региональными властями. «Делимобиль», по словам его представителей, «до сих пор не смог найти экономически обоснованную модель развития через электромобили в Калининграде».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще