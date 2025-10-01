CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Новая технология ускорит работу с данными на 30%

Компания Yadro объявляет о предстоящем выходе NVMe over TCP (Non-Volatile Memory Express с транспортным протоколом TCP) – новой технологии, позволяющей раскрыть весь потенциал современного оборудования, снизить задержки, увеличить производительность и достигнуть максимальной простоты работы с данными. NVMe over TCP появляется в предстоящем осеннем релизе v3.2 систем хранения данных Tatlin.Unified, но уже сейчас его можно протестировать в режиме предварительного доступа.

Преимущества технологии

На данный момент обеспечить работу по протоколу FC становится сложнее: растет стоимость использования и обслуживание оборудования требует всё больше усилий, при этом протокол iSCSI часто не отвечает требованиям задач бизнеса – решение ограничено по производительности и отстает в надёжности и отказоустойчивости. Внутренние тестирования показали ускорение операций ввода-вывода до 30% и сокращение задержек на 25% при использовании NVMe/TCP по сравнению с FC, при этом при сравнении с iSCSI новое решение показывает производительность выше на 62%.

Использование NVMe over TCP позволит оптимизировать скорость работы с ресурсоемких задачами и высоконагруженными корпоративными приложениями. Встроенная функция многопутевого ввода-вывода (Native NVMe Multipath) обеспечивает стабильную работу даже при подключении тысячи ресурсов/логических томов. Также использование NVMe/TCP снижает нагрузку на операционную систему, упрощает процесс обнаружения изменений в хранилище и легко интегрируется с ОС на базе ядра Linux.

tatlin-uni-hero-banner.webp

Использование NVMe over TCP позволит оптимизировать скорость работы с ресурсоемких задачами

Технология отличается доступной стоимостью внедрения и простотой эксплуатации. Для перехода с iSCSI на NVMe over TCP не требуется дополнительное оборудование, а для перехода с Fibre Channel Yadro предлагает заказчикам решение на базе сетевых коммутаторов KORNFELD, которые поддерживают NVMe over TCP и интегрированы с системами хранения Tatlin для построения единой end-to-end NVMe инфраструктуры.

На данный момент ведется проработка совместных интеграций с решениями технологических партнеров Yadro. Благодаря тесному взаимодействию, ряд партнеров уже выпустили или готовятся в ближайшее время представить свои собственные продукты и решения, основанные на новой функциональности NVMe over TCP.

«Поддержка NVMe over TCP в системах Tatlin.Unified – это шаг в будущее в развитии, направленный на повышение производительности и снижение сложности эксплуатации для всей ИТ индустрии в России. Мы видим устойчивый спрос на технологии, которые позволяют работать с растущими объемами данных без дополнительных затрат на инфраструктуру. Возможность использовать отечественные коммутаторы Yadro и готовые инструменты делает внедрение этой технологии максимально удобным и эффективным для заказчиков. Мы будем продолжать интеграцию с партнерскими решениями, чтобы предлагать заказчикам полноценный технологических стек для высоконагруженных и ресурсоемких задач», – отметил Алексей Оглинда, ведущий технический менеджер Tatlin.Unified в компании Yadro.

К слову, NVMe over TCP – это не единственная новинка. В релизе 3.2 реализованы десятки улучшений, включая поддержку LACP на виртуальных портах для файлового доступа, VLAN на виртуальных портах для блочного и файлового доступа и Root squash для файловых ресурсов. Также будут увеличены лимиты ресурсов на систему и улучшена производительность и безопасность.

Рекламаerid:2W5zFGLreGpРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: ИНН 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

CNews — 25 лет лидерства

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще