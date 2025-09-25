CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Нейросети убивают высокоуровневые языки программирования, в большой опасности JavaScript. Программисты тоже больше не нужны

Искусственный интеллект делает ненужными не только программистов, так как довольно успешно пишет код за них, но и непосредственно высокоуровневые языки программирования – нейросети умеют преобразовывать запросы пользователей в промежуточный код для компилятора. Это убивает популярность существующих языков, что особенно видно на примере JavaScript, который стремительно опускается в рейтинге самых востребованных языков программирования.

Нейросети главнее

Искусственный интеллект начинает крушить устоявшийся мир языков программирования. В новом их рейтинге от IEEE Spectrum очень сильно просела популярность JavaScript – он упал с третьего на шестое место всего за год.

Языки программирования, на которых пишет подавляющее большинство программистов – высокоуровневые. В них используются слова и символы, встречающиеся в разговорных языках, что значительно упрощает работу программистам. Также есть машинный код – низкоуровневый язык, в него преобразуется написанный код для передачи компилятору.

Причина – в том, как составляется этот рейтинг. Как и в случае с рейтингом Tiobe, авторы анализируют количество запросов по тому или иному языку в поисковиках, а также на профильных ресурсах, включая крупнейший форум для программистов Stack Overflow.

Однако все больше разработчиков ПО при возникновении у них какого-либо вопроса по кодингу обращаются не к интернету, а к нейросетям, так как всегда отвечают быстрее.

pro600.jpg

Фото: ArthurHidden / FreePik
Нейросети позволяют сэкономить годы жизни, которые пришлось бы потратить на изучение языков программирования

Засилье ИИ в сфере программирования отражается не только на рейтингах языков. CNews писал, что страдает и сам Stack Overflow – ресурс, существовавший многие годы, становится ненужным программистам, поскольку нейросети экономят их время, ведь им не нужно ждать ответа коллег, который, к тому же, может быть еще и неправильным.

Как итог, за неполный 2025 г. количество запросов на Stack Overflow сократилось на 78% год к году.

Зачем учить языки

Языки программирования, как и обычные языки, необходимо учить – в каждом из них свои слова, правила и синтаксис. Нейросети многократно упрощают эту задачу – с их помощью можно обойтись знанием лишь своего родного языка и писать код с помощью запросов на нем.

Этот вариант программирования получил название «вайб-кодинг». Он набирает популярность, но пока далек от идеала – как сообщал CNews, в мире даже появилась профессия «уборщика программного кода» – знающие языки программирования специалисты вычищают написанный ИИ код от мусора за определенную плату.

Новые языки ни к чему

Умение нейросетей писать код почти на популярных современных языках программирования, а также на очень древних, ставит под вопрос необходимость создания новых языков. ИИ необходимо обучать, то есть предоставлять ему огромные массивы данных, чтобы повысить качество генерируемого им кода.

А по новым или малораспространенным языкам нужного количества информации для обучения нейросетей может и не быть.

Да и в целом необходимость существования высокоуровневых языков программирования при наличии искусственного интеллекта уже находится под большим вопросом. Современные нейросети научились преобразовывать запрос пользователя на естественном языке в промежуточный код для компилятора.

Пока неизвестно, как скоро исчезнут языки высокоуровневые программирования при столь стремительном распространении нейросетей и вайб-кодинга. Однако онлайн-школы по-прежнему предлагают десятки курсов обучения им.

Если же смотреть на популярность языков, то самым востребованным в мире был и остается Python – он на первом месте в рейтингах IEEE Spectrum и Tiobe. На втором месте в IEEE Spectrum – Java, за ним идут С++ и SQL.

Геннадий Ефремов

