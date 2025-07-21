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Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

В 2025 г. депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о штрафах за расчеты криптовалютой, предусматривающий конфискацию незаконных платежей. С 2026 г. россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой. Для физических лиц штраф составит от 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 700 тыс. руб. Оплата товаров и услуг цифровой валютой в России запрещена законом с 2021 г., но при этом в июле 2025 г. отсутствует нормативная база реального наказания.

Штрафы за оплату криптой

С 2026 г. граждан России будут штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой, пишут «Известия». Инициативу разработали представители Центрального банка (Центрабанк) России совместно с Министерством финансов (Минфин).

Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, штрафы за платежи в криптовалютах планируют ввести в России с начала 2026 г. Законопроект разработали сотрудники Центрабанка России совместно с Минфином. Как ожидается, власти введут ответственность за оплату криптовалютой в виде штрафа в размере от 100 до 200 тыс. руб. для физических лиц, от 700 тыс. до 1 млн руб. — для юридических лиц. При этом использовавшуюся незаконно в качестве платежа криптовалюту конфискуют.

Криптовалюта — это цифровая платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки. Это система с равноправными участниками, позволяющая любому пользователю, находящемуся в любом месте, отправлять и получать платежи. Криптовалютные платежи существуют исключительно в цифровом виде в онлайн-базе данных, описывающей конкретные транзакции. Они не подразумевают операций с физическими деньгами, имеющими хождение и возможности обмена обмен в реальном мире. При переводе средств в криптовалюте, транзакции записываются в публичный реестр. Криптовалюта хранится в цифровых кошельках.

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Unsplash - Jievani Weerasinghe
Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тыс. до 1 млн с 2026 г., а сами криптоактивы будут конфисковывать

По словам советника практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирины Куянцевой, законопроект направлен на скрытую практику расчета с цифровыми валютами, включая приобретение, продажу, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также майнинг. «Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными для россиян», — уточнила Куянцева.

Одна из самых популярных отраслей для платежей в крипте — видеоигры, отметил ИТ-эксперт Иван Калмыков. Компании сегмента web3 предпочитают использовать для расчета не просто криптовалютные трансакции, а стараются расплачиваться в той валюте, которая генерируется их игровыми проектами.

Как рассказал другой источник в отрасли, креативные индустрии также выбирают крипту. Среди ярких примеров — видеохостинг W.TV и мобильная игра dEmpire of Vampire. Первая компания зарегистрирована в Коста-Рике, а вторая — в Дубае, но они активно в июле 2025 г. ведут операционную деятельность в России. Причем, как рассказал собеседник журналистам «Известий», студия VAMEON (выпускает игру dEmpire of Vampire) платит своему сотруднику из российского города-миллионника криптой.

Несмотря на законодательный запрет, практика нелегальных расчетов криптовалютой существует. В 2022 г. в департаменте киберрасследований T.Hunter зафиксировали увеличение криптовалютных трансакций в России в 2,5 раза. Это было связано с необходимостью обеспечивать теневые финансовые схемы, в том числе вывода средств за рубеж и оплаты труда релоцированным из России сотрудникам, — отметил директор департамента Игорь Бедеров. В нашей практике были такие дела, связанные с расследованием деятельности поддельных форм привлечения инвестиций (ICO), криптобирж, обменников и даже сервисов децентрализованных финансов (DeFi). Ряд дел был связан с вымогательством у россиян средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), — резюмировал эксперт.

Формирование законопроекта

О том, что нужно усилить ответственность за использование криптовалют в расчетах внутри страны, заявила в начале апреля 2025 г. глава Центрабанка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что финансовый регулятор готов допустить инвестиции в криптовалюты внутри страны, но только для некоторых участников рынка.

Как писал CNews, о законопроекте в мае 2025 г. рассказал директор юридического департамента Центрабанка России Андрей Медведев. «Но ключевое, что та цифровая валюта, которая будет незаконно использоваться в качестве средства платежа, она будет конфисковываться, это наиболее болезненное будет явление», — подчеркнул он.

Законопроект вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью 15.49 — «Нарушение требований законодательства России о цифровой валюте и майнинге». Статья предусматривает четыре состава преступлений, три из которых касаются майнинга. Новая статья КоАП также предусматривает наказание за расчеты криптовалютой в России вне правовых режимов, позволяющих это делать.

По словам Андрея Медведева, в связи с этим на новые положения КоАП возлагаются большие надежды, ведь та запретительная норма, которая в июле 2025 г. есть в 259 законе, будет усилена этим механизмом ответственности. В то же время юрист отметил, что возможное использование криптовалют для внешнеэкономической деятельности будет регулироваться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), что позволит быстро реагировать на возникающие риски.

Объемы потоков криптоактивов

С ноября 2024 г. по май 2025 г. объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на россиян, увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн руб. Такие сведения приводят сотрудники Центробанка в обзоре финансовой стабильности со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный блокчейн». Объем притоков и оттоков (потоков) криптоактивов рассчитывается как произведение общего объема криптоактивов (BTC, ETH, USDT, USDC), внесенных или выведенных на криптобирже, доли россиян в веб-трафике криптобирж и доли онлайн-посещений, по результатам которых пользователи покинули сайт после просмотра начальной страницы, поясняется в документе.

По состоянию на конец марта 2025 г. предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж составили 827 млрд руб., из которых 62,1% приходятся на биткойн (BTC), 22% — на эфир (ETH), 15,9% — на стейблкойны (тип криптовалют, курс которых привязан к какому-либо стабильному активу — USDT и USDC). Значительный рост потоков криптоактивов россиян сотрудники финансового регулятора связывают с увеличением интереса глобальных инвесторов к этому рынку и, соответственно, с ростом совокупных объемов потоков на фоне поддержки индустрии со стороны новой администрации президента США.

Антон Денисенко

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