Microsoft монополизировала рынок серверных ОС в облаке и дерет четыре цены. Дело дошло до полиции

Google и Amazon пожаловались на Microsoft в антимонопольную полицию. Она продает ее облачным клиентам лицензии на Windows Server в четыре раза дороже, чем тем, кто пользуется ее собственным облаком Azure. Полноценных альтернатив Windows Server в ассортименте Amazon и Google нет.

ИТ-ябеды

Microsoft продает клиентам облачных сервисов Google и Amazon лицензии на Windows Server по в четыре раза более высокой цене, нежели ее получают пользователи облака Microsoft Azure, пишет The Register. Все три компании являются крупнейшими игроками на мировом рынке облачных сервисов.

В ответ на такое поведение конкурента Google и Amazon нажаловались на софтверную корпорацию в антимонопольные органы. Они уведомили о происходящем Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое The Register называет «антимонопольной полицией Великобритании» (Britain's anti-trust police). Как пишет издание, Microsoft считает сам факт того, что Google и Amazon обратились в антимонопольный орган с призывом «вмешаться и ограничить расценки» (intervene and constrain the price), «экстраординарным и беспрецедентным» (extraordinary and unprecedented).

В IV квартале 2024 г. у Microsoft была 21-процентная доля мирового рынка облаков, что соответствует второму месту (данные Statista.com). Тройку лидеров замыкал интернет-гигант Google с результатом 12%, а на первом месте с с долей 30% – Amazon Web Services.

Потому что могу

В январе 2025 г. Управление CMA отреагировало на просьбу американских корпораций и заявило, что рынок облачных сервисов в Британии находится в плачевном состоянии, в том числе из-за монополизма. В предварительном заключении сказано, что ситуация с конкуренцией вполне могла быть лучше, но Microsoft ничего для этого не предпринимает.

Microsoft Microsoft явно пользуется своим доминирующим положением на рынке ОС , в том числе и серверных

Microsoft позиционирует Google и Amazon в данном случае не как конкурентов, а как «зарегистрированных поставщиков (listed providers). За счет этого пользователи их облачных сервисов, желающие запустить Windows Server в их облаке, должны будут заплатить за лицензию четыре цены.

В ответе CMA на жалобу Google и Amazon сказано, что Microsoft вполне располагает «и возможностью, и желанием чинить Google и AWS препятствия при использовании ее программного обеспечения» (Microsoft has the ability and incentive to partially foreclose AWS and Google using the relevant Microsoft software products and that its conduct is harming competition in cloud services). Также в ответе ведомства сказано, что подобное поведение американского софтверного гиганта «наносит вред конкуренции в сфере облаков» (conduct is harming competition in cloud services).

Нечего жаловаться

Microsoft в очень жесткой манере отреагировала на решение конкурентов обратить внимание антимонопольных органов Великобритании на ее ценовую политику. «Это чрезвычайное и беспрецедентное вмешательство, грубо попирающее права интеллектуальной собственности Microsoft. Ни один другой поставщик программного обеспечения в отрасли не подвергся бы подобным ограничениям», – говорится в официальном заявлении компании.

«Единственными бенефициарами этого средства правовой защиты» являются Amazon и Google, – добавила Microsoft.

Несомненно, некоторые клиенты, которые не хотят запускать продукты Microsoft в Azure по какой-либо причине, могут не согласиться с такими заявлениями, отметили эксперты The Register.

Налог на Windows

Ранее Google уведомила The Register о том, что, по ее мнению, происходящее является «налогом на программное обеспечение» (software tax), который Microsoft взимает с клиентов Google и AWS с 2019 г. В сентябре 2024 г. Google подала свою первую в истории антимонопольную жалобу на Microsoft в Европейскую комиссию.

Предыдущее исследование, проведенное в Европе по заказу поддерживаемой AWS торговой группы CISPE, показало, что с клиентов в Старом свете взимались в общей сложности десятизначные суммы из-за политики Microsoft «принеси свою лицензию» (Bring Your Own Licence)

На себя посмотри

«Мы конкурируем, чтобы выиграть их бизнес разными способами, включая конкурентоспособные цены, – приводит The Register комментарий Microsoft. – Один из способов, которым мы даем им знать, что мы намерены предлагать привлекательные цены в наших маркетинговых усилиях, – это предоставление постоянного предложения о скидке на Azure и компенсации части цены, приходящейся на программное обеспечение Windows Server и SQL Server, когда клиенты развертывают рабочие нагрузки на Azure, которые частично зависят от этого программного обеспечения. Это не лишение права выкупа; это суть конкуренции, и это приносит пользу клиентам из Великобритании».

Microsoft также попросила экспертов CMA сравнить ее стратегию со стратегией продвижения сервисов S3, Aurora, DynamoDB от AWS, а также BigQuery, Looker, Google Analytics и др. от Google. «Лицензируют ли AWS и Google свое фирменное программное обеспечение своим конкурентам, и по какой-либо цене? Нет, они этого не делают».

Microsoft утверждает также, что протесты ее основных конкурентов звучат неискренне, поскольку AWS является крупнейшим поставщиком облачных вычислений в Великобритании, где на ее долю пришлось до 50% рынка от 9 млрд фунтов стерлингов ($11,4 млрд), потраченных клиентами в 2023 г. На долю Microsoft пришлось от 30 до 40%. Google Cloud занимает третье место.

Microsoft также утверждает, что Google «вложила тысячи, если не миллионы долларов, в конкурентную борьбу и поддержку "торговых ассоциаций", которые, что неудивительно, бездумно повторяют ее претензии к антимонопольным органам и правительственным чиновникам» (sunk thousands, if not millions, of dollars to stand up and support "trade associations", who unsurprisingly parrot its claims to competition authorities and government officials).

В настоящее время CMA размышляет над тем, использовать ли свои полномочия для вмешательства в сомнительные лицензионные практики Microsoft. Итоговое решение ведомства ожидается в конце 2025 г.