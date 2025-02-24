Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2025» 4 марта 2025 г.
Для того, чтобы выжить, бизнес должен оставаться конкурентоспособным. Добиться этого можно путем снижения издержек и роста прибыли. Важную роль в этом процессе играют цифровые решения. Однако если еще несколько лет назад компании могли позволить себе запускать проекты в надежде на то, что они принесут пользу, теперь главный показатель — тщательно просчитанная окупаемость, причем в кратчайшие сроки.
Задач много, и в условиях ограниченных бюджетов решить их можно только путем разработки выверенной цифровой стратегии.
Среди докладчиков на данный момент:
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;Антон Петухов, директор по ИТ, ДОМ.РФ;Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, МТС-Банк; «Интер РАО»;Павел Савельев, CIO «Самолет Технологии», Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Юрий Секликов, Директор по цифровой трансформации, UD Group; Александр Бражников, Директор по информационным технологиям, Perfomance Group; Елена Чернышова, Руководитель по оптимизации процессов, Донстрой; Олег Демченко, Директор по развитию, QSOFT.
Основные темы конференции
Цифровая стратегия российского бизнеса
- Какие задачи цифровой трансформации стоят перед бизнесом?
- Какова роль импортозамещения в этом процессе?
- Какая государственная поддержка нужна компаниям?
- Как выбрать наилучшее российское решение?
- В чем преимущество цифровых платформ?
- Кибербезопасность как важная часть цифровой трансформации?
- Облака или собственная инфраструктура?
- Заказная или собственная разработка?
- Как мотивировать сотрудников к использованию цифровых решений?
Востребованные технологии
- Какой может быть цифровая стратегия?
- Как оценить потребность в цифровых решениях?
- Управление цифровыми проектами.
- Безопасная разработка.
- Как быстро вывести продукт на рынок?
- Когда лучше использовать аутсорсинг?
- Когда внедрение ИИ приносит экономический эффект?
- Облака и облачные сервисы как составляющая цифровых преобразований.
Успешные кейсы
- Как организовать цифровую трансформацию?
- Как снизить стоимость цифровых преобразований?
- Как рассчитать экономический эффект?
- Решение текущих задач или технологический задел на будущее?
- Ошибки при разработке цифровой стратегии — делимся опытом.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.