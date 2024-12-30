CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Уходящий 2024 год стал еще одним успешным годом для российский ИТ-отрасли. Отечественный бизнес в сфере информационных технологий и телекома растет, справляясь с различными вызовами.

Остается немало нерешенных вопросов, но задел положен и мы ждем новых побед в предстоящем году!

Завершающийся год был успешным и для CNews. Главное —издание привлекает всё больше читателей, размер нашей аудитории поставил рекорд и продолжает рост. Оставайтесь с нами!

hny700.jpg


Желаем, чтобы в наступающем 2025 году сложности на вашем пути оборачивались новыми возможностями, и главное — чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 2 января 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews

В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов

7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews 

Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд

Где смотреть фильмы и сериалы на новогодних каникулах: лучшие онлайн-кинотеатры 2025

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще