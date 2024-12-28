Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики

Яркий пример, как высокотехнологичные подключенные автомобили сегодня могут сливать персональные данные своих владельцев в открытый доступ. Стало известно о том, что в открытый доступ в сеть попали данные почти 800 тыс. владельцев электромобилей по всей Европе. Соответствующий массив данных в размере нескольких терабайт был долгое время не защищен и находился в облачном хранилище Amazon.

Утечка данных

Информация о примерно 800 тысячах владельцев электромобилей в Европе на протяжении нескольких месяцев находилась в открытом доступе, пишет Der Spiegel. Всему виной масштабный сбой в ИТ-системе компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad, которая является дочерней компанией немецкого автогиганта Volkswagen.

Персональные данные о водителях электромобилей, в том числе о немецких политиках, бизнесменах, полицейских и сотрудниках разведывательных служб несколько месяцев находилась без должной защиты в облачном хранилище Amazon.

По данным Der Spiegel, проблема возникла из-за того, что Cariad допустило ошибку в защите данных. Хакеры на протяжении нескольких месяцев имели доступ к данным об электромобилях на дорогах европейских стран - где и как они ездили, кто и где парковался и много другой частной информации.

В числе прочей персональной информации в открытом доступе были данные геолокации на примерно 460 тыс. авто. Персональные данные регулярно обновлялись, из-за чего злоумышленники могли составить ясную картину о повседневной жизни автовладельцев, их поездах в магазины и на работу.

Кража технических данных

Весной 2024 г. стало известно о том, что киберпреступники на протяжении нескольких лет воровали технические данные у немецкого автоконцерна Volkswagen, писал The New York Times. В общей сложности похищены как минимум 19 тыс. файлов, содержащих конфиденциальную информацию о различных агрегатах и технологиях производства транспортных средств.

Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру группы Volkswagen, в которую входят бренды Audi, Lamborghini, MAN, Porsche, Skoda, Bentley и другие компании с 2010 по 2015 г. В частности, в 2010 г. злоумышленники начали анализировать ИТ-системы концерна на предмет наличия уязвимостей и слабых мест. В 2011 г. киберпреступникам удалось проникнуть во внутреннюю сеть Volkswagen и закрепиться в ней, ну а далее в несколько этапов осуществлялась кража файлов.

Расследование показало, что в распоряжении хакеров оказались данные, связанные с разработкой бензиновых двигателей, коробок переключения передач и трансмиссий с двойным сцеплением. Кроме того, утекла информация, касающаяся альтернативных источников энергии, включая водородные топливные элементы. Злоумышленников также интересовали разработки в области электромобилей.

По данным The New York Times, к кибератакам могут быть причастны китайские хакеры. На это указывают китайские IP-адреса, характерное вредоносное программное обеспечение (ВПО), а также время, в которое киберпреступники обычно совершали попытки вторжения.

Вместе с тем китайское посольство в Берлине называет такие обвинения возмутительными и заявляет, что власти Китая борются с любой формой кибершпионажа. Концерн Volkswagen подтвердил взлом своей ИТ-инфраструктуры, подчеркнув, что с момента вторжения значительно улучшил средства обеспечения безопасности. Ущерб от действий хакеров по состоянию на апрель 2024 г. не раскрывается.

Закрытие заводов в Германии

В октябре 2024 г. немецкий концерн Volkswagen объявил о намерении закрыть не менее трех заводов в Германии. Кроме того, в рамках масштабной реорганизации автопроизводитель сократит десятки тысяч сотрудников и урежет зарплаты на 10% для других работников.

По информации Bloomberg, Volkswagen вынуждена пойти на беспрецедентные меры для стабилизации положения в условиях снижающихся продаж и усиления конкуренции со стороны китайских производителей. За всю свою историю концерн ни разу не закрывал предприятия на территории Германии. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме (Oliver Blume) указывает на высокие издержки из-за санкций против России и борьбы за рынки сбыта с Китаем, что обуславливает необходимость осуществления радикальных изменений.

В Volkswagen не раскрывают точный масштаб увольнений, отмечая лишь, что ситуация тревожная. Вместе с тем известно, что снижение заработной платы может затронуть до 140 тыс. сотрудников. Работники концерна обеспокоены тем, что данные меры - это только начало планов по сокращению операций автопроизводителя в Германии, которая борется с высокими расходами на энергию и трудовые ресурсы. Решение Volkswagen может стать серьезным ударом для крупнейшей экономики Европы.

В Bloomberg отмечают, что концерн Volkswagen оказался в сложном положении после неудачного перехода на электромобили. Слабый модельный ряд затруднил продажи в Китае, где такие конкуренты, как BYD, активно укрепляют положение. Кроме того, продажи автомобилей Volkswagen в Европе в 2024 г. оказались примерно на 20% ниже значений, наблюдавшихся до пандемии Covid-19.