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В России кратно снизили налог на прибыль для предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы

С 1 января 2025 г. производители оборудования, необходимого для создания электронных компонентов, будут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 8%. Льгота будет действовать три года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании Правительства 27 декабря 2024 г.

Три года восьмипроцентной ставки на прибыль

О том, что с 1 января 2025 г. производители оборудования, необходимого для создания электронных компонентов, будут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 8%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 декабря 2024 г. Сейчас ставка для таких предприятий составляет 20%. По словам премьер-министра, налоговая льгота будет действовать в течение трех лет.

На заседании Правительства премьер-министр Михаил Мишустин, согласно сообщению сайта Правительства России, говоря о поддержке выпуска в стране собственной электроники, как ключевом направлении для достижения технологического суверенитета, упомянул скорые налоговые послабления для отрасли.

«С 1 января распространим преференции по уплате налога на прибыль и на предприятия, которые выпускают оборудование для производства электронных компонентов. – Отметил Михаил Мишустин. – Сейчас ставка для них снизится в три раза и составит 8%.

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Duma.gov
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки отрасли электроники

По словам премьер-министра, речь идёт о таких высокотехнологичных устройствах, как современные станки для обработки материалов, аппаратура для выращивания полупроводниковых кристаллов и их дальнейшего формирования, для компоновки микросхем, плат, а также для сборки готовых приборов.

«Такая налоговая льгота будет действовать в течение следующих трех лет, чтобы и дальше условия работы в этой сфере оставались максимально привлекательными, обеспечивали возврат вложенных средств, помогали расширять производство. – Рассказал Михаил Мишустин. – И, что важно, чтобы эти предприятия могли платить достойную зарплату своим сотрудникам».

Продолжая курс на поддержку электроники

Также в части своего выступления, посвященной теме выпуска в России собственной электроники, премьер-министр подчеркнул, что Правительством уже приняты решения по различным видам помощи для отрасли электроники, в том числе радиоэлектроники.

«Это доступ к льготному финансированию по линии институтов развития, субсидирование кредитов, ряд существенных послаблений при платежах в бюджет и по страховым взносам», – перечислил меры поддержки отрасли Михаил Мишустин.

В августе 2024 г. CNews писал о готовящихся российским правительством новых мерах по внедрению российского «железа» и ПО, о которых рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вадим Попов

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