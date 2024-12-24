Знаменитый стартап по производству электросамолетов закрылся, проработав 10 лет
Базирующаяся в Мюнхене компания Lilium обещала создать первый экологичный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой, но за десять лет своего существования успела только протестировать прототип. Теперь Lilium находится в процессе банкротства, распродает дочерние компании и уже уволила почти всех своих сотрудников.
В инвестициях отказано
Lilium, разработчик электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой со штаб-квартирой и производственными мощностями, расположенными в Мюнхене (Германия), не смог заключить сделку с инвестором и уволил почти всех своих работников, как стало известно немецкому онлайн-журналу Gründerszene.
Lilium пыталась собрать дополнительные денежные средства, включая 50 млн евро ($54 млн) займов от правительства Германии, но законодатели отклонили запрос.
Из более тысячи сотрудников пока остается небольшое двузначное количество людей для поддержки предстоящей ликвидации, рассказали изданию информированные источники.
Стартап, основанный в 2015 г., как указано на его сайте, называл себя лидером в области воздушной мобильности и обещал создать «устойчивый и доступный способ высокоскоростной региональной перевозки людей и грузов, полностью электрический самолет с высокой грузоподъемностью, низким уровнем шума, высокой производительностью и нулевыми эксплуатационными выбросами».
Соучредитель стартапа Патрик Натен (Patrick Nathen) написал в своем сообщении соцсетях, что спустя 10 лет и 10 месяцев компания больше не может следовать вере учредителей в более экологичную авиацию: «Это разбивает вам сердце, и момент кажется болезненно ироничным».
Поставки должны были начаться через год
Lilium, по данным TechCrunch, привлекла более $1 млрд от инвесторов, прежде чем стать публичной в 2021 г.
Совсем недавно, в октябре 2024 г., AINonline сообщил об успешном испытании первого полномасштабного прототипа Lilium Jet и планах запустить шесть тестовых образцов, поставки которых должны были начаться в 2026 г.
Контракты на поставку свои самолетов Lilium начала заключать еще в 2022 г. Тогда она подписала меморандум с Saudia, национальным авиаперевозчиком Саудовской Аравии на поставку 100 экземпляров и услуги поддержки «первого полностью электрического самолета», говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте. Тогда же было подписано соглашение на поставку еще 10 машин eVolare, дочерней компании Volare Aviation, крупного оператора вертолетов и частных самолетов в Великобритании.
Проблемы Lilium
Первую неудачу Lilium потерпела 27 февраля 2020 г., когда ее самолет загорелся во время технического обслуживания. Компания заявляла, что он серьезно поврежден и не подлежит ремонту. Испытания второй, уже готовой к ним модели, были приостановлены.
Теперь Lilium заявила, что не смогла собрать достаточно дополнительных средств для продолжения работы. В настоящее время компания находится в процессе банкротства.
Lilium уже потеряла контроль над своими «дочками», процессом продажи которых занимается KPMG. В Lilium надеются, что инвесторы найдутся и ее дочерние компании смогут продолжить работу.