В России создадут сеть псевдоспутников для работы в стратосфере. Подобный проект Facebook* провалился

Российский стартап пристал к созданию дронов самолетного типа, которые будут летать в стратосфере и, подобно спутникам, развертывать сети связи для труднодоступных регионов. Похожий проект запускал Facebook*, но закрыл его в 2018 г.



Стратосферный беспилотник

В России приступили к созданию первого отечественного псевдоспутника, выяснили «Известия». Это класс беспилотников, которые работают на больших высотах — порядка 18–25 км. Опытная эксплуатация изделий стартует в конце 2025 г. – начале 2026 г.

С их помощью можно оперативно развертывать временные сети связи и интернета и раздавать интернет вещей на объектах, удаленных от центральной инфраструктуры, таких как вахтовые рабочие поселки, полевые научные экспедиции или места стихийных бедствий.

Псевдоспутниками такие системы называют, так как они по своим задачам схожи с аппаратами, функционирующими на земных орбитах, но покрывают меньшую площадь. Зато цена их запуска и эксплуатации на несколько порядков ниже, чем у космических аппаратов. Инженеры уже приступили к созданию двух демонстраторов технологий в масштабе 1:5, которые помогут проверить заложенные в проект характеристики, после чего в серию будут запущены полноразмерные аппараты.

viarprodesign на Freepik Беспилотник самолетного типа сможет летать без посадки около месяца и развертывать временные сети связи

Реализует проект команда отечественного стартапа «Стратолинк», исполнительный директор которого Николас Оксман, рассказал с соцсети «ВКонтакте» о планах привлечь в ближайшие годы 1,7 млрд руб. инвестиций.

Характеристики устройства

Аппарат представляет собой беспилотник самолетного типа, оснащенный четырьмя электрическими двигателями мощностью 7,4 кВт, которые используют солнечную энергию. Солнечные батареи установлены на верхней поверхности крыла, за счет чего устройство днем запасает энергию, расходует ночью и может летать без посадки в течение месяца и больше, рассказал Оксман.

Масса стратосферного беспилотника составит 315 кг, размах крыла — 40 м, скорость — 120–140 км/час. Конструктивные компоненты пропеллера будут оснащены модулями обогрева, чтобы исключить их обледенение. Управлять аппаратом будет бортовой компьютер, оснащенный искусственным интеллектом.

Пропеллеры будут крутиться в противоположных направлениях, что поможет беспилотнику компенсировать реактивный момент винта — силу, которая стремится накренить или развернуть летательный аппарат. такая конфигурация также обеспечит устойчивый полет в разреженной воздушной среде.

Лопасти винтов сконструированы по принципу двигателя изменяемого шага, что позволяет управлять углом наклона лопастей. Такой механизм повышает эффективность винтомоторной группы.

«Псевдоспутник сможет нести полезную нагрузку до 40 кг. В частности, в его передней части разместится оптический модуль с поворотной платформой, предназначенный для установки устройств для наблюдения и дистанционного зондирования земли, например камер, спектрометров, дальномеров и тому подобных инструментов. Во внутреннем отсеке в корпусе беспилотника можно поместить различное телекоммуникационное оборудование в зависимости от миссии аппарата», — сказал Оксман.

Подобный проект Aquila провалился

В июне 2018 г. CNews писал о том, что Facebook*, принадлежащий Meta, признанной экстремистской на территории России, закрыл направление разработки дронов для раздачи интернета в труднодоступных регионах планеты, просуществовавший четыре года. В рамках проекта Aquila компания планировала запуск в стратосферу крупных дронов, которые будут работать частично на солнечной энергии.

В мае 2017 г. Aquila совершил второй испытательный полет, который прошел успешно. Дрон поднялся в небо на рассвете со скоростью 43 км/ч. Он находился в воздухе в течение одного часа и 46 минут, достигнув максимальной высоты 914 м, после чего успешно приземлился на посадочную площадку полигона.

*Facebook — принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России.