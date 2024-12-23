Telegram «убивает» батарею iPhone: Смартфоны перегреваются и быстро разряжаются

Пользователи iPhone начали жаловаться на перегрев и быстрый разряд батареи своих смартфонов после обновления мобильного приложения Telegram до версии 11.5.2. На самой же странице Telegram в магазине приложений App Store появилось множество негативных отзывов из-за нестабильной работы их смартфонов. Пользователи отмечают, что проблема с нагревом чаще всего возникает при просмотре видео.

Бракованное обновление

Пользователи iPhone начали жаловаться на перегрев и быстрый разряд батареи своих смартфонов после обновления мобильного приложения Telegram до версии 11.5.2. На странице Telegram в App Store за прошедшие выходные появилось более 100 жалоб.

Проблема затрагивается разные модели iPhone, работающие под управлением iOS 18 (разных версий). Также в сообщениях говорится о том, что приложение стало активнее работать в фоновом режиме. Пострадавшие пользователи устройств отмечают, что проблема с нагревом чаще всего встречаются при просмотре аудио- и видеоконтента.

На момент написания новости решения проблемы отсутствует, кроме как принудительно закрывать приложение Telegram через меню многозадачности. В настоящее время остается только ждать, пока разработчики программного обеспечения (ПО) Telegram оптимизируют его работу.

Перегрев при использовании Apple Intelligence

Ранее пользователи моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, обновившиеся до iOS 18.2, жаловались на перегрев смартфонов при использовании генеративного искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

В качестве примера пользователи Reddit привели image playground - функцию, которая преобразует картинки из галереи в соответствии с выбранным стилем. Она может переработать портрет человека и выполнить его в виде трехмерной модели или рисунка; можно также добавить в кадр какой-либо предмет. Но при использовании image playground устройства, как сообщается, стали быстро нагреваться.

Один из обладателей iPhone 16 Pro рассказал, что при использовании image playground его телефон превращается в «портативную грелку для рук». «Я считаю, что это прекрасно во время холодных, суровых зим, которые у нас здесь, в Мичигане», - пошутил он.

Некоторые проблемы проявляются при запуске функции Genmoji - генератор смайликов вызывает проблемы с производительностью, а также наблюдаются сбои в работе пользовательского интерфейса. Стоит, однако, отметить, что об этом эффекте сообщают лишь владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max, тогда как на iPhone 16 функция работает нормально. Зато перегрев устройства при запуске приложения фото наблюдается уже и на iPhone 16; сообщается также, что с выходом обновления iOS 18.2 стало сокращаться время автономной работы устройств.

Возможно, по мнению экспертов USA Today, причина перегрева в том, что функции ИИ в Apple обрабатываются на устройстве локально – ради конфиденциальности данных пользователя, о чем не раз заявляли представители компании. Вероятно, инженеры Apple еще не оптимизировала Genmoji и Image Playground под Apple A17 Pro.

Проблемы с iPhone после обновления на iOS 18

В 2023 г. в Reuters появился необычный инсайд, оказалось, что компания Apple признала проблемы iOS 17 и переключила своих разработчиков на выпуск следующего большого апдейта. После этого iOS 18 была представлена официально, после чего тестировалась на протяжении восьми бета-версий. 16 сентября 2024 г., Apple выпустила iOS 18 для всех желающих, а отличительная черта версии 18 заключается в том, что с первой сборки о нем были исключительно положительные отзывы вне зависимости от моделей iPhone.

Telegram в App Store Бракованное обновление

По отзывам экспертов на 9to5mac, эта операционная система (ОС) стала одним из самых крупных обновлений за всю историю iPhone. 12 сентября портал 9to5mac сообщал, что сборка release candidate (RC) iOS 18, выпущенная для разработчиков и публичных тестеров 9 сентября. Она включает в себя функцию activation lock для частей iPhone - функция блокировки компонентов украденных смартфонов.

Спустя некоторое время, несмотря на то, что с момента выхода iOS 18 прошло четыре месяца, социальные сети и форумы уже полны сообщениями о проблемах. Особенно остро проблемы проявляются на старых моделях iPhone. Многие пользователи отмечают, что их устройства нагреваются и быстро разряжаются даже в режиме ожидания, без активного использования. Впрочем, в ряде случаев проблемы имеют не только аппаратный, но и программный характер. У одних на экране iPhone просто не появляются иконки виджетов, у других перестают запускаться мобильные приложения, а у третьих - зависает рабочий экран при перетаскивании иконок в режиме разработчика.

Как пишет российское новостное онлайн-издание Mash, ситуация настолько серьезна, что сервисные центры по всей России оказались буквально завалены обращениями. В отдельные мастерские поступает до 20 заявок в час на ремонт iPhone после установки iOS 18. Это беспрецедентный наплыв клиентов, которого рынок не видел уже давно. Помимо этого, в публикации говорится, что на фоне волны обращений многие российские сервисные центры отказывают в услугах - сотрудники не знают, как чинить телефоны. По словам специалистов, один из способов справиться со сбоями - откат устройства до предыдущей, iOS 17.