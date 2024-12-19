CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards

Начался прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных Data Fusion Awards 2025. Общероссийская кросс-отраслевая премия, цель которой — поддержка и развитие технологий анализа данных и ИИ, проходит уже четвертый год подряд. Подать заявку коммерческие компании, образовательные организации, НКО и госструктуры смогут до 23 января 2025 года. Нововведением стал конкурс научных статей по искусственному интеллекту, призовой фонд которого составит 3 000 000 рублей.



Премия в области ИИ и работы с данными

18 декабря 2024 года стартовал прием заявок от компаний самых разных отраслей, разработчиков продуктов для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Чтобы успеть принять участие в соревновании, заявку нужно подать до 23 января 2025 года.

Жюри премии рассмотрит и номинирует на премию лучшие проекты, которые касаются технологий работы с большими данными и искусственным интеллектом. Отметят также вклад высших учебных заведений, образовательных курсов и корпоративных университетов в подготовку специалистов для работы с данными и обучение бизнес-пользователей.

В задачи конкурса входит определение лучших практик Data Fusion

Традиционно особое внимание эксперты уделят тому, как участники конкурса применяют в своих проектах подход Data Fusion, предполагающий объединение данных, алгоритмов машинного обучения и синергию процессов для трансформации процесса анализа данных.

В главные задачи конкурса входит определение качественно новых модельных подходов к интеграции межотраслевых данных, поддержка развития технологий анализа данных и ИИ и популяризация передовых научных разработок.

Пять номинаций

В 2025 году участники Data Fusion Awards будут соревноваться в пяти основных номинациях.

Коммерческие организации могут подать заявки в номинации «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), а госорганы — в «Data Fusion в госсекторе».

Проекты, которые касаются вклада компаний в развитие перспективных технологий анализа данных, можно подать в номинации «Технологии Data Fusion».

«Мы глубоко убеждены, что подход Data Fusion, предполагающий объединение данных, алгоритмов машинного обучения, определит будущее развитие технологий и сервисов, которые нас окружают. Развитие этих технологий будет идти при самом плотном взаимодействии с наукой. Тем более, что отечественная школа является признанным авторитетом в мировом научном сообществе. Также мы считаем крайне важным привлечение новых кадров, молодых, талантливых специалистов, деятельность которых подчеркивает Data Fusion Awards 2025», — отмечает руководитель Департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент Максим Коновалихин.

Также премию вручат за образовательные инициативы и значимые программы вузов, образовательных курсов и корпоративных университетов по подготовке специалистов для работы с данными — подать заявку можно в номинации «Data Fusion в образовании» («Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

Помимо традиционных номинаций, в этом году CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ запускают конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ», посвященных искусственному интеллекту. Призовой фонд составляет 3 000 000 рублей, каждый из которых получит по 1 000 000 рублей.

«Как и многие другие сферы, система международного сотрудничества в области науки претерпевает сегодня большие изменения. Участие российских ученых в ряде зарубежных журналов и конференций оказалось дискриминационным. В рамках новой номинации "Научный прорыв года в ИИ" совместно с партнерами мы привлечем внимание к последним достижениям отечественных исследователей и отметим их премией», — комментирует член жюри, главный редактор CNews Александра Кирьянова.



К участию принимаются научные статьи в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2024 году и охватывающие широкий спектр направлений:

• Математический аппарат ИИ;

• Алгоритмы оптимизации;

• Машинное обучение и глубокое обучение;

• Нейроморфные вычисления;

• Робототехника;

• Объяснимый ИИ;

• Другие работы, связанные с инновациями и развитием искусственного интеллекта.

Подробнее об участии в номинации можно прочитать по ссылке.

Список подноминаций по мере поступления заявок может дополняться. Помимо основных награды вручат в специальной номинации Гран-при ВТБ.

Торжественная церемония награждения пройдет на конференции Data Fusion 16-17 апреля 2025 года в Москве.

Состав жюри

Жюри премии — именитые ученые, федеральные и региональные лидеры цифровизации, бизнес-лидеры, руководители НКО и институтов развития. Так, в состав жюри Data Fusion Awards 2024 входили: заместитель Минцифры РФ Григорий Борисенко, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Также проекты оценивали директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин, директор центра технологий ИИ «Сколтеха» Иван Оселедец, заместитель исполнительного директора компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко, директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев. Голосовали за лучшие проекты также директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова и гендиректор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Напомним, премия Data Fusion Awards проходит четвертый год подряд. В прошлом году в шорт-лист вошли 34 проекта из более 100 заявок. Среди победителей прошлых лет — «Авито», «Русагро Тех», «Росатом», , Роскосмос, «Норникель», VK Tech, «Газпромнефть», «Северсталь», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», Московская биржа, «Интерфакс», «» и другие.

Конференция: ИИ-технологии и экономика данных

16–17 апреля 2025 года состоится пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Мероприятие входит в топ-3 конференций по теме искусственного интеллекта в России.

Конференция объединяет широкое сообщество экспертов в области ИИ – известных ученых, представителей бизнеса и государства, являясь одним из ключевых профессиональных событий и резонансной кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства.

В 2024 году конференция Data Fusion собрала в инновационном кластере «Ломоносов» свыше 2700 экспертов в области технологий ИИ и анализа данных: исследователей, практиков, представителей бизнеса и государственных структур. Трансляция мероприятия собрала более 3,4 млн просмотров. На 60 сессиях выступили более 250 спикеров.

Подробнее о конференции Data Fusion можно почитать по ссылке.