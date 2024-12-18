CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Поддержка ИТ-отрасли
|

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей

Издание CNews, Институт искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс научных статей «Data Fusion Awards. Научный прорыв года в ИИ». Подать работу можно до 23 января 2025 года. Будут выбраны три победителя, каждый из которых получит 1 000 000 рублей.

Новая научная номинация

Издание CNews, Институт искусственного интеллекта МГУ и банк ВТБ объявили о совместном запуске новой номинации премии Data Fusion Awards — «Научный прорыв года в ИИ». Прием заявок на этот конкурс статей стартует 18 декабря 2024 г. Это пятая номинация премии наряду с традиционными — «Data Fusion в бизнесе», «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» и «Data Fusion в образовании».

Успеть подать научную статью в журналах и трудах конференций можно до 23 января 2025 года. Члены жюри отберут самые значимые научные работы российских ученых в области искусственного интеллекта, опубликованные в 2024 году — всего определят трех победителей. Общий призовой фонд конкурса составит 3 000 000 рублей — каждый из номинантов получит 1 000 000 рублей в качестве денежного вознаграждения.

d2_21-33-01_sava8904_resized.jpg

Конкурс статей станет новой номинацией премии Data Fusion Awards

Цель конкурса — поддержать развитие технологий анализа данных и ИИ, популяризовать передовые научные разработки, наладить взаимодействие научного сообщества и индустрии.

Тематика конкурса

К участию принимаются научные статьи в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2024 году по следующим направлениям:

  • Математический аппарат ИИ: новые алгоритмы, методы оптимизации, подходы к обучению и активации нейросетей, а также теоретические исследования, связанные с эффективностью и сложностью алгоритмов.
  • Алгоритмы оптимизации: новые методы решения задач оптимизации в контексте ИИ, включая стохастические методы и улучшенные варианты градиентного спуска.
  • Машинное обучение и глубокое обучение: исследования новых архитектур нейросетей, методов обучения с подкреплением, самообучающихся систем, гибридных и ансамблевых моделей.
  • Нейроморфные вычисления: разработки в области архитектур и алгоритмов, имитирующих работу мозга, с целью повышения эффективности и быстродействия вычислительных систем ИИ.
  • Робототехника: исследования, направленные на создание автономных систем, взаимодействие роботов с окружающей средой, задачи восприятия и планирования.
  • Объяснимый ИИ (Explainable AI): разработки, связанные с повышением прозрачности и интерпретируемости моделей ИИ, а также методы анализа внутренних процессов моделей.
  • Другие смежные области: любые другие работы, связанные с инновациями и развитием искусственного интеллекта, его приложениями и новыми перспективными направлениями.

Требования к участникам

На конкурс принимаются научные статьи, опубликованные в журналах или трудах конференций в 2024 году. Один человек может подать не более трех статей.

Важно, чтобы заявитель имел аффилиацию с российской организацией, и она упоминалась в подаваемой работе. Также он должен быть первым в списке авторов подаваемой статьи.

Победителей определят члены жюри — экспертиза заявок пройдет с 1 февраля по 1 марта 2025 года. Торжественное награждение состоится 16-17 апреля 2025 года на конференции Data Fusion в Москве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов

На руководителей Intel подали в суд: Они незаконно обогащаются, пока компания терпит крах

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще