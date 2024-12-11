В России запретили электронную почту. Пока только для связи с чиновниками

Законопроект о запрете россиянам обращаться к чиновникам по электронной почте принят Госдумой сразу в двух чтениях. В целом это очень стремительное рассмотрение законодательной инициативы – документ был внесен на рассмотрение два месяца назад. Если он получит подпись главы государства, прописанные в нем ограничения заработают весной 2025 г.

Незачем писать письма

Госдума одобрила законопроект, запрещающий гражданам России обращаться к чиновникам, используя электронную почту. Впереди у документа рассмотрение в Совете Федерации и получение Президента России Владимира Путина.

Этот документ представляет собой законопроект № 729732-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"». Его рассмотрение проходит очень быстро – в Думу он был внесен Законодательным Собранием Краснодарского края в начале октября 2024 г., то есть всего два месяца назад.

Суть идеи авторов законопроекта в том, чтобы исключить одну из удобных возможностей обратиться к нужному им госслужащему. Электронная почта есть у подавляющего большинства пользователей интернета, как и приложение для работы с ней на смартфоне или компьютере.

Доступные альтернативы

Авторы документа предлагают оставить россиянам четыре способа отправки обращений чиновникам. Первый – это устная форма, второй – письменная, то есть в виде классического бумажного письма, отправляемого по обычной почте.

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Есть и третий способ – направлять жалобу или заявление создатели законопроекта предлагают россиянам через ЕПГУ, то есть через «Госуслуги». По данным Минцифры России, к концу 2023 г. число пользователей этого портала достигло 109 млн. Это намного меньше населения России, превышающего 144 млн. Напомним также, что весной 2022 г. россияне временно были лишены права удалять профиль на «Госуслугах» непосредственно через сайт. Для этого требовалось посетить ближайший многофункциональный центр (МФЦ).

Четвертый вариант связи с чиновниками – информационная система требуемого госоргана или его официальный сайт, но только в том случае, если в них реализована система идентификации и (или) аутентификации граждан.

Одним нельзя, другим можно

Документ предусматривает лишь односторонний запрет на пользование электронной почтой. Россиянам виртуальные письма чиновникам писать нельзя, однако у госслужащих сохранится возможность отвечать им именно в электронной форме.

Если законопроект будет принят, то все изменения вступят в силу 30 марта 2025 г.

Важно подчеркнуть, что к моменту выпуска материала портал «Госуслуг» не предоставлял возможность отправки электронных обращений. По информации Госдумы», соответствующая опция заработает 1 января 2025 г.

Направить обращение можно будет во все государственные и муниципальные органы власти без единого исключения. Средний срок рассмотрения обращений, отправленных в электронной форме, сократится до 10 дней.

Совсем другой законопроект

В Госдуме предоставили обоснования для запрета подачи обращений россиян чиновникам по электронной почте. «Главная задача изменений – противодействие массовой спам-рассылке, – говорится в официальном заявлении. – Сегодня большое количество обращений в электронной форме поступает в органы власти всех уровней. Это не всегда реальные жалобы людей, а зачастую "анонимки" – немотивированные массовые обращения».

Отдельное внимание стоит обратить на то, что законопроект, поданный на рассмотрение, и законопроект, прошедший третье чтение в Госдуме – это два почти разных документа. За два месяца его текст был почти полностью переписан, утверждает портал «Экспертный центр электронного государства».

В первоначальной версии документа было указано, что обращаться к чиновникам по электронной почте можно, но адрес должен быть зарегистрирован на домене, находящемся в российской национальной доменной зоне.