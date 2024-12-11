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Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

Новейший российский шлем с дополненной реальностью (AR) для экипажей истребителей Су-57. Устройством можно управлять средствами поражения прямо в полете, а само прицеливание происходит путем поворота головы летчика. В шлем интегрирована система целеуказания и индикации, а на экран выводится вся необходимые данные, в том числе о боевой обстановке.

Дополненная реальность в истребителях

Впервые показан AR-шлем для летчиков истребителей Су-57 в анонсе к российскому документальному фильму «Властелины неба».

По словам разработчиков, шлем позволяет обеспечивать управление выпущенными ракетами в полете. AR-шлем получил захват цели, теперь в какую сторону летчик смотрит, в такую сторону и отклоняется головка самонаведения.

На кадрах к трейлеру фильма был показан внешний вид шлема, а также изображение панели индикации выводимой на стекло защитного забрала шлема летчика.

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«Первый канал»
В России впервые показан шлем дополненной реальности для экипажей истребителей Су-57

AR-технология включает в себя цифровую информацию, которая попадает в поле зрения специалиста по ремонту и накладывается на реальный мир, все это он наблюдают через шлем. AR-шлемы мало отличаются от тех, что используются в аттракционах виртуальной реальности (VR), которые есть в большинстве развлекательных парков в России. У военных AR-шлемов есть и свои специфические элементы, здесь используется настоящее вооружение, а также AR-шлем во время боевых действий не просто проецируют цифровую картинку, но и передают действия летчиков в командный центр, где находится главное военное руководство воздушно-космических сил (ВКС) России. Таким образом, Главный штаб ВКС, который дислоцируется в здании Министерства обороны России, может в режиме реального времени корректировать действия военных летчиков. Двусторонняя связь упрощает процедуру оценки действий личного состава.

На российских AR-шлемах могут использоваться и датчики, снимающие показания о состоянии бойца (давление, пульс и т.п.). Кроме того, к такому устройству могут подключаться военные системы аналитики (Big Data) для сбора или оценки данных, используемые для оценки боевых действий.

Хоть первые устройства для VR были несовершенны и часто вызывали у пользователей побочные эффекты в виде головокружения или тошноты, а себестоимость их была очень высока. Сегодня VR- и AR-технологии помогают военным проектировать и производить технику, обучают взаимодействию со сложными устройствами, ремонту и обслуживанию. С их помощью создается виртуальная среда для подготовки и тренировок, которые в реальности сопряжены с высоким риском.

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«Первый канал»
AR-шлем для летчиков истребителей

ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в настоящее время - это высокотехнологичные инженерные центры, которые создают истребители, фронтовые бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты, а также работают над перспективными проектами авиационной техники. С первых дней существования деятельность обоих ОКБ была направлена на реализацию передовых конструкторских идей и создание лучших образцов военной авиации. Самолеты, спроектированные коллективами обоих опытно-конструкторских бюро, решали и решают задачи, стоящие перед Вооруженными Силами (ВС) России, обеспечивая обороноспособность и превосходство в воздухе. Самые современные образцы самолетов Су и МиГ стоят сегодня на вооружении ВКС России.

В настоящее время важные задачи на фронте специальной военной операции (СВО) России на Украине выполняет авиация. На счету экипажей легендарных Су-25, Су-34 сотни уничтоженных целей в зоне СВО.

Анонс документального фильма «Властелины неба», который выйдет на «Первом канале» в воскресенье, 15 декабря 17:00 по Москве. Сам же фильм посвящен 85-летию опытно-конструкторское бюро (ОКБ) П.О. Сухого и ОКБ Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех»).

Испытания нашлемной системы

В 2021 г. ПАО «ОАК» начала проводить испытания нашлемной системы индикации и целеуказания для летчиков, пилотирующих новейшие российские многоцелевые истребители пятого поколения Су-57.

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«Первый канал»
Российский AR-шлем для военных

«В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков», — сообщала пресс-служба ПАО «ОАК».

Используя новую нашлемную AR-систему летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолет.

По словам инженеров нового AR-шлема, в настоящее время (т.е. март 2021 г.) проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков.

Антон Денисенко

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