Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

Для защиты россиян предложил ввести блокировку или замедление звонков с территории Украины, запрет подмены телефонных номеров, а также запретить чиновникам звонить по делам гражданам не с официальных номеров. Президент России заявил о намерении дать поручения Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и другим ведомствам, направленные на борьбу с телефонным мошенничеством.

Новые меры безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о намерении дать поручения Роскомнадзору и другим ведомствам, направленные на борьбу с телефонным мошенничеством. Об этом он сообщил на заседании Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент России поручит рассмотреть предложения по блокировке вала звонков с Украины и запрета подмены номеров. Речь идет о предложениях, которые во время заседания СПЧ озвучил руководитель компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Он предложил ввести блокировку звонков с Украины, запрет подмены телефонных номеров, а также запретить чиновникам звонить по делам гражданам не с официальных номеров. Со слов Ашманова, технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), имеющиеся у Роскомнадзора, могли бы позволить заблокировать или замедлить поток подобных звонков.

По словам источника «Интерфакс», предлагается ввести запрет на использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или гражданам ИТ-сервисов обмена мгновенными сообщениями для передачи, приема, доставки и (или) получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений. Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки (при их взаимодействии с физическими лицами - пользователями ИТ-сервисов), на сотрудников кредитных организаций, на служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих государственной службы и госслужащих регионов.

Для работы с физическими лицами допускается использование сервиса обмена мгновенными сообщениями, организатором которого является российское юридическое лицо или гражданин России. При этом оговаривается, что сотрудник или госслужащий, использующий российский мессенджер для взаимодействия с физлицами, для работы с мессенджером должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

«Все три момента, о которых вы упомянули и по которым предлагаете дать поручения, будут обобщены, и это поручение будет сформулировано», – заверил Президент России специалиста по информационной безопасности (ИБ) для защиты россиян.

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин подчеркнул, что необходимо все продумать в этой связи. Кроме того, российский лидер указал на возведение телефонного мошенничества в ранг государственной украинской политики.

Эти положения, по словам источника, предлагается внести в законы «О защите прав потребителей» (2-ФЗ), «О банках и банковской деятельности» (17-ФЗ), «О Центральном банке России (Банке России) » (86-ФЗ), «О связи» (126-ФЗ), «О государственной гражданской службе России» (79-ФЗ), «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» (414-ФЗ).

Минцифры России предлагает ввести эти нормы с 1 сентября 2026 г. В настоящее же время данный законопроект находится на согласовании с заинтересованными российскими государственными органами.

«Проблема телефонного мошенничества сегодня очень остро стоит в России. Реализация пакета мер, безусловно, должна повысить защищенность наших граждан от подобных афер. Также важно представителям ИБ-сообщества продолжать просветительскую деятельность, постоянно раскрывая новые схемы и информируя россиян о методах защиты от атак злоумышленников», - сказал руководитель Лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности Аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников.

В июне на CNews уже сообщалось, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки зарубежных звонков по умолчанию для защиты абонентов от угрозы со стороны мошенников. По данным ведомства, в последнее время число мошеннических звонков с территории Украины, Польши, Великобритании, США, Новой Зеландии и ряда других стран значительно возросло.

Статистика не радует

По предварительной оценке Сбербанка, в 2024 г. российская экономика может потерять вплоть до 1 трлн руб. на мошеннических схемах (кибератаках, звонках мошенников, утечках данных и т.п.), об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Он добавил, что если тенденция не изменится, мы рискуем столкнуться с еще большими потерями в будущем. Ущерб от мошеннических звонков и утечек персональных данных (ПД) российских граждан по итогам 2024 г. может достигнуть 250 млрд руб., добавил банкир.

По данным Сбербанка, около 3,5 млрд записей, содержащих ПД, находятся в открытом доступе. Информация, содержащаяся в утекших базах, затрагивает порядка 90% взрослого населения России. Большая часть утечек происходит не из банков и финансовых организаций (2%), вопреки распространенному заблуждению. Основными источниками проблем оказались интернет-магазины, маркетплейсы и медицинские учреждения.

Беспрецедентный уровень телефонного мошенничества был зафиксирован в конце 2023 г. и начале 2024 г. Тогда количество попыток дозвониться до граждан России достигло 20 млн в сутки. Хотя затем это число значительно снизилось благодаря успешному сотрудничеству российских органов власти, бизнеса и силовых структур в сфере кибербезопасности до 6-6,5 млн в сутки, сам характер атак стал более сложным и профессиональным.