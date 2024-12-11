Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов

Разработчик и производитель кассового оборудования «Штрих-М» намерен продать часть активов, чтобы выплатить долги, общая сумма которых превысила 3 млрд руб. Проблемы у компании с миллиардной выручкой возникли, по словам ее генерального директора, из-за высокой ставки ЦБ — стало не хватать средств на обслуживание займов.



План выхода из «сложной ситуации»

ГК «Штрих-М», разработчик и производитель кассового оборудования, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов, пишет РБК со ссылкой на учредителя и генерального директора группы Андрея Журавлева.

Целями этих намерений Журавлев назвал «выход из сложной финансовой ситуации» и необходимость расплатиться по долгам перед кредиторами, клиентами, бывшими и действующими сотрудниками. Общий долг группы превышает 3 млрд руб. Выручка в 2023 г. составила более 7 млрд руб.

Из производителей контрольно-кассовой техники, зарегистрированных в ФНС, группа занимает третье место после «Атола» и «Эвотора». Однако с июня 2024 г. компания, у которой три завода, 600 партнеров и свыше 1,5 тыс. сервисных центров в России и СНГ, сократила объемы производства и число контрактов с клиентами на 70–80%.

Андрей Журавлев владеет долей 59,5%, еще 30% — у Натальи Хватковой (30%), еще по 3,5% — у Андрея Сурина, Юрия Хавкина и Олега Глошкина.

Активы на продажу

Стоимость бизнеса «Штрих-М» руководитель спецпроектов «Руцентр» Алексей Замесов оценивает примерно в четыре–пять млрд руб.

«Наши активы — это три завода, оборудованных современной техникой, а также нематериальные активы в виде большого количества решений для ретейла, транспорта и городской инфраструктуры. Мы планируем передать кредиторам и инвесторам часть направлений бизнеса вместе с соответствующими материальными и нематериальными активами, чтобы обеспечить выход из текущего кризиса», — сказал Журавлев

По его словам, переговоры с потенциальными интересантами уже идут. Группа планирует предложить доли в размере 50% в активах, которые останутся после погашения всех долгов. Предварительно будут проданы по 50% в НТЦ «Измеритель», в производственной площадке в Калужской области и Ковровском заводе торгового оборудования во Владимирской области. Только за НТЦ «Измеритель» можно выручить около 1,5 млрд руб., считает Замесов.

«Оценка активов определит, что можно будет продать по выгодной цене или использовать в качестве отступных для погашения долгов. Активы, которые не удастся реализовать, оставим в ожидании повышения цен», — прокомментировал Журавлев.

Потенциальными покупателями производственных активов компании во Владимирской и Калужской областях Замесов назвал конкурентов, например, «Эвотор». С площадкой НТЦ «Измеритель» с недвижимостью в центре Москвы могут возникнуть сложности, так как участок земли 0,5 га и офисное здание площадью три тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. не продать. Чтобы это сделать, нужно организовывать вывод производства в область или в менее престижную локацию, пояснил эксперт.

Финансовые трудности

В июле-августе 2024 г. введено наблюдение в отношении основного юрлица группы — АО «Штрих-М» и НТЦ «Измеритель», по данным СПАРК. Кроме того, в суды поступили иски о признании банкротами юрлиц «Штрих-М инжиниринг» и «Ярус ЛТД».

Из долгов «Штрих-М», по словам Журавлева, 2,2 млрд руб. — это обязательства перед кредиторами, основными из которых являются Сбербанк (600 млн руб.), Металлинвестбанк (600 млн руб.), «Альфа-банк» (150 млн руб.). Есть еще долги перед сотрудниками, несколько сотен из которых было сокращено с лета 2024 г.

Финансовые трудности у «Штрих-М» возникли, как рассказал Журавлев, в связи с повышением ставки по кредитам до 25%, вызванным резким ростом ставки рефинансирования. Компания брала кредиты под 7–9% на развитие производства, но сейчас оборотные средства ушли на выплату увеличившихся процентов по ним. Стоимость обслуживания кредитного портфеля выросла на 15% (450 млн руб. дополнительных затрат в год), тогда как наценка на продукцию группы не выросла.

Планы на будущее компании

Группа «Штрих-М» была образована в 1987 г. на базе НТЦ «Измеритель». Источник издания назвал ее одним из бенефициаров введения в торговлю фискальных накопителей». Это чип, установленный в кассовом аппарате и записывающий данные о чеках. С их помощью информация передается в ФНС, что с июля 2017 г. обязательно для каждой кассы в России.

Клиентами группы являются крупные ритейлеры — «Магнит», «Эльдорадо», X5 Group, «Твое», Baon, Metro, а также Московский метрополитен, КАМАЗ, «ВымпелКом», «Роснефть», и др.

После реструктуризации компания рассчитывает на восстановление контрактов. Выровнять финансовую ситуацию и восстановить производство планируется в начале 2025 г., сказал Журавлев. Группа сосредоточится на производстве оборудования и разработке ПО в сфере контрольно-кассовой техники, весовой техники, а также автомобильной электронике. Продолжать свою деятельность она планирует через новое юрлицо — «Тахотренд-М».