General Motors прекращает разработку беспилотных такси

Компания General Motors собирается переориентировать ресурсы на разработку автономных систем для личных автомобилей. Это решение объясняется растущей конкуренцией на рынке роботакси и значительными временными и финансовыми затратами, необходимыми для масштабирования бизнеса Cruise.

Смена вектора производства

General Motors заявила, что больше не будет финансировать развитие бизнеса коммерческих роботакси, пишет Reuters. Компания поглотит свою дочернюю компанию Cruise, занимающуюся разработкой беспилотных автомобилей, и объединит ее с подразделением по разработке функций помощи водителю, главной целью которого является создание полностью автономных персональных транспортных средств.

Автоконцерн General Motors отказался от дальнейшего финансирования стартапа Cruise, занимающегося разработкой беспилотного такси, из-за растущей конкуренции. За десять лет компания выделила на проект $10 млрд. Теперь руководство компании заявляет о том, что не может больше тратить на Cruise время и ресурсы, ведь это сократит расходы автоконцерна более чем на $1 млрд в год.

Само же решение принято из-за недостатка значительного времени и ресурсов, которые потребуются для масштабирования бизнеса, а также на фоне все более конкурентного рынка роботакси, говорится в заявлении компании.

По информации Reuters, автоконцерн планирует отдать приоритет разработке современных ИТ-систем помощи водителю. Софт по сути берет на себя рулевое управление и другие функции в определенных ситуациях, в настоящее время аналоги таких ИТ-систем широко распространены в новых автомобилях.

General Motors General Motors сворачивает разработку беспилотных такси Cruise

«Мы хотим использовать то, что уже сделано, чтобы двигаться вперед», — заявила аналитикам генеральный директор Мэри Барра (Mary Barra).

Закрытие проекта Cruise будет иметь большие последствия для стратегии развития General Motors. Барра планировала удвоить выручку автоконцерна к 2030 г., в частности, за счет получения $50 млрд от работы беспилотников Cruise.

В 2024 г. Cruise пыталась перезапустить работу роботакси после того, как все ее беспилотные поездки были остановлены из-за наезда на человека осенью прошлого года в Сан-Франциско. В том дорожно-транспортном происшествии (ДТП) женщину, переходившую дорогу, сбил другой автомобиль, управляемый водителем. Пострадавшую от удара вынесло на соседнюю полосу, где на нее наехал беспилотник Cruise. Расследование инцидента привело к смене руководителей компании General Motors.

Победители и проигравшие

Решение ударит и по американской международной компании Uber, которая планировала запустить беспилотные такси Cruise с 2025 г. в Фениксе, Далласе и Хьюстоне, где уже проводились тестовые заезды. Акции Uber снизились на постмаркете на 0,6%. Ранее и сама Uber отказалась от разработки роботакси. Так же поступили Ford и Volkswagen, финансировавшие совместный стартап Argo AI, пишет Reuters.

Руководство General Motors сдалось как раз в тот момент, когда беспилотники Waymo от холдинговой компании Alphabet начали выходить в новые города. Американская компания Tesla планирует запустить производство роботакси в 2026 г. Ведь теперь генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) является одним из самых влиятельных голосов в окружении избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump) и настаивает на создании федеральной структуры по делам беспилотных автомобилей.

Тестирование автопилота в России

В апреле 2024 г. Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей (НАМИ) начал дорожные испытания Lada Vesta с автопилотом.

Со слов разработчиков, в течение многих лет институт участвуют в разработке и тестировании подобных технологий. ИТ-система показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке. Автопилоты в России помогут сократить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки. Как утончили программисты, за навигацию в пространстве в Vesta c автопилотом отвечают три оптических лидара, а также комплекс видеокамер и радаров. Решение о маневрах электроника принимает самостоятельно, полностью контролируя руль и педали. Транспортное средство может передвигаться заранее запрограммированному маршруту, следя за другими движущимися и статичными объектами.

Работу над беспилотной версией Lada Vesta в НАМИ начали еще в 2021 г. Тогда институт показал прототип, который мог двигаться по заранее спланированному маршруту, оценивая траектории других машин. Затем машина начала использоваться в московской больницей. Сам автопилот был создан «МосТрансПроект» совместно с инженерами из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).