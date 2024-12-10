ВТБ купил долю «Почты России» в «Почта Банке»

ВТБ приобрел долю «Почты России» в «Почта Банке». Сумма сделки составила 36 млрд руб. В то же время «Почта России» может получить монопольный доступ к почтовым ящикам и монопольные права на рассылку заказных писем в электронном виде.

За сколько ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта Банке»

Госбанк ВТБ выкупил долю «Почта России» в «Почта Банке». Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил на заседании Совета Федерации по экономической политике. Сумма сделки составила 36 млрд руб.

По словам Шадаева, средства поступят в декабре 2024 г. и пойдут на развитие «Почты России». Представители «Почты России» от комментариев отказались. Представители ВТБ к моменту публикации этого материала не ответили на запрос Cnews по данному вопросу.

Летом 2024 г. первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о переговорах с «Почтой России» по выкупу доли в «Почта Банке».

«Почта России» ВТБ приобрел долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд рублей

«Почта России» подтверждала факт переговоров. Сейчас «Почта России» владеет 50% минус одна акция в «Почта Банке», такая же доля принадлежит ВТБ.

В октябре 2024 г. стало известно, что «Почта Банк» был оценен в 72 млрд руб. Соответственно, доля «Почта России» стоит 36 млрд руб. Пьянов называл данную оценку «справедливой и комфортной».

Как создавался «Почта Банк»

«Почта Банк» был создан в 2016 г. Базой для него стал принадлежавший ВТБ «Лето-Банк». «Почта России» выкупила в нем 50% минус одну акцию за 5,5 млрд руб., контроль остался у ВТБ. В 2018 г. ВТБ продал две акции «Почта Банку» тогдашнему главе кредитной организации Дмитрию Руденко, тем самым формально перестав был контролирующим владельцем «Почта Банка».

В 2021 г. ВТБ вернул себе контроль над «Почта Банком». В начале 2022 г. ВТБ вновь продал две акции «Почта Банка» его новому главе Александру Пахомову. «Почта Банк» открывает отделения на узлах почтовой связи. Сейчас у банка 25 тыс. точек обслуживания и 8,6 млн клиентов.

ВТБ объяснял свое намерение выкупить долю «Почты России» в «Почта Банке» тем, что у банка неполная линейку продуктов, нет ипотеки, очень ограниченная клиентская база потока «Почты России», банк не в состоянии финансировать программу лояльности и не состоянии иметь такой ИТ-бюджет, как есть у ВТБ. В «Почте России», со своей стороны, говорили, что оказание финансовых услуг клиентам предприятия все равно сохраниться в не меньшем объеме.

Новые монополии «Почты России»

В то же время Максут Шадаев сообщил, что «Почта России» сможет монополизировать новые рынки. В частности, готовится законопроект, который предоставит «Почте России» эксклюзивное право быть поставщиком электронных заказных писем на портале Госуслуг. Это обеспечит юридически значимое информирование силами «Почты России», при этом доставка электронных заказных писем будет платной, что позволит «Почте России» компенсировать падение объемов рассылки бумажной корреспонденции.

До этого ФАС (Федеральная антимонопольная служба) признала незаконным отказ «Почты России» предоставить альтернативным почтовым операторам доступ к своей информационной системе, через которую проверяется факт предоставления гражданином согласие на получение заказных писем от органов госвласти через Госуслуги. Предприятие с таким решением не согласно.

Также обсуждается вопрос предоставления «Почте России» эксклюзивного доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. «Есть международный опыт в отдельных странах: положить что-то в почтовый ящик может только сотрудник национальной почты, мы обсуждаем такие же меры для «Почта России», - рассказал Шадаев.

Кроме того, министр пообещал продолжить работу по повышению зарплаты сотрудников «Почта России», которая за последние четыре года выросла на 50% и составила 37,2 тыс. руб. в месяц (по итогам 2023 г.)

Эта зарплата не является конкурентоспособной, говорит министр, особенно по сравнению с отраслью логистики и маркетплейсов. Также министр добавил, что за последние четыре года предприятие сократило около 20% своих сотрудников.